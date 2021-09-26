Самые впечатляющие дворцы в мире

Был построен в первой половине 14 века, служил резиденцией Дожей и резиденцией венецианского правительства в течение нескольких столетий до падения Венецианской республики в 1797 году. Этот готический шедевр был открыт как публичный музей в 1923 году. Одной из его достопримечательностей является Зал Великого Совета - один из самых больших залов в Европе на сегодняшний день. Его длина составляет 53 м, а ширина - 25 м.