Самые впечатляющие дворцы в мире

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В этой фотоколлекции - самые грандиозные и красивые дворцы в мире - Букингемский дворец, официальная королевская резиденция с 1837 года, дворец парламента в Бухаресте, построенный из 700 тыс. тонн стали и бронзы, дворец Сан-Суси в Потсдаме, итальянский дворец в Казерте и многие другие. Смотрим!
Озёрный дворец, Удайпур, Индия
Это прекрасное архитектурное сооружение, которое выглядит так, будто плавает в воде, было построено между 1743 и 1746 годами как летняя резиденция Махараны Джай Сингха II из Удайпура, Раджастхан. Его роскошные комнаты украшены хрусталем, витражами и мозаикой. В настоящее время во дворце разместился отель.
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Букингемский дворец, Лондон, Великобритания
Здание построено в начале 18 века для 3-го графа Малгрейва Джона Шеффилда. С 1837 года было официальной лондонской резиденцией британских монархов. Георг III купил его в 1761 году для своей жены королевы Шарлотты, и дворец получил название Дом королевы. С годами он был значительно расширен. Сегодня в нем 775 комнат - 19 парадных комнат, 52 королевских спальни и спальни для гостей, 188 спален для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат.
Дворец Дожей, Венеция, Италия
Был построен в первой половине 14 века, служил резиденцией Дожей и резиденцией венецианского правительства в течение нескольких столетий до падения Венецианской республики в 1797 году. Этот готический шедевр был открыт как публичный музей в 1923 году. Одной из его достопримечательностей является Зал Великого Совета - один из самых больших залов в Европе на сегодняшний день. Его длина составляет 53 м, а ширина - 25 м.
Дворец Потала, Лхаса, Тибет
Самый высоко расположенный дворец в мире, находится на высоте 3699 метров над уровнем моря. Дворец был построен в 1649 году и служим зимней резиденцией Далай-лам до 1959 года. Затем был открыт как музей, хотя практикующие монахи все еще живут там. В нем хранится мемориальная ступа пятого далай-ламы высотой 14,85 м, покрытая четырьмя тоннами золота.
Национальный дворец, Синтра, Португалия
Национальный дворец в португальском курортном городе Синтра видно издалека. Он был построен в 1854 году и считается ярким примером европейской романтической архитектуры. Главная достопримечательность и символ Синтры.
Дворец Топкапы, Стамбул, Турция
Этот дворец, построенный Мехметом Завоевателем в середине 15 века, был домом для османских султанов на протяжении почти 400 лет. После распада Османской империи в 1923 году правительство решило превратить его в музей.
Версальский дворец, Версаль, Франция
Версальский дворец изначально был охотничьим домиком, спроектированным Людовиком XIII, но его сын, Людовик XIV, перестроил и расширил здание, сделав его поистине грандиозным. С 1682 года дворец являлся резиденцией французских монархов - вплоть до Французской революции. В начале 19 века его превратили в музей. В Версале 2300 комнат общей площадью 63 154 кв. м. Дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Майсурский дворец, Карнатака, Индия
Этот потрясающий дворец в южноиндийском штате Карнатака был построен в 1912 году для династии Водейар, правившей королевством Майсур с 1399 по 1947 год. Построенный в индо-сарацинском стиле с куполами, башнями, арками и колоннадами дворец часто сравнивают с Букингемским дворцом из-за его величия. Здание спроектировал британский архитектор Генри Ирвин.
Сан-Суси, Потсдам, Германия
Дворец был построен в 1745-47 годах для Фридриха Великого в качестве его летней резиденции. Одна из уникальных особенностей Сан-Суси - террасный виноградник на южном склоне хребта Борнштедтер, шесть уровней которого соединены 132 ступенями.
Дворец парламента, Бухарест, Румыния
Здание построено между 1984 и 1997 годами и является вторым по величине административным зданием в мире по площади после американского Пентагона. Площадь дворца - 365 000 квадратных метров. Кроме того, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое тяжелое здание на планете, на постройку которого ушло 700 000 тонн стали и бронзы, 1 миллион кубических метров мрамора, 3500 тонн хрусталя и 900 000 кубических метров дерева.
Королевский дворец в Казерте, Италия
Этот масштабный дворец в стиле барокко был заказан Карлом III, королем Неаполя, в середине 18 века в качестве королевской резиденции и соперника Версальского дворца. Строительство заняло несколько десятилетий. В здании более 1200 комнат и 1742 окна. Известно также, что дворец также имел "возмутительно высокую стоимость", а именно 6 миллионов дукатов.
Дворец Умайд-Бхаван, Джодхпур, Индия
Дворец Умайд-Бхаван в Раджастане, который считается шестым по величине частным владением в мире, строился 15 лет и был завершен в 1943 году. Он был построен королевской семьей Джодхпура по проекту известного британского архитектора Генри Ланчестера. Сегодня дворец разделен на три части - роскошный отель на 70 номеров, музей, демонстрирующий коллекции королевской семьи, и резиденция для потомков махараджи.
Альгамбра, Гранада, Испания
Альгамбра, построенная на возвышении с видом на Гранаду, является великолепным примером мавританской архитектуры. Дворец был построен между 1238 и 1358 годами на месте предыдущей крепости. Одной из его достопримечательностей является комната, известная как "галерея шепота". Кривизна ее потолка заставляет звук перемещаться из одного угла комнаты в другой.
Шёнбрунн, Вена, Австрия
Это огромное строение начало свою жизнь как особняк 16-го века, затем превратилось в охотничий домик, а затем во дворец, окруженный живописными садами. Один из интересных фактов о дворце заключается в том, что именно здесь в 1762 году шестилетний Моцарт исполнил свои первые концерты для королевской семьи. Йозеф Гайдн также посещал дворец - в качестве певчего в музыкальной постановке.
Дворец Иолани, Гонолулу, Гавайи
Дворец Иолани, который открыт для туристов, претендует на звание единственной официальной королевской резиденции на территории США. С 1882 по 1893 год он служил официальной резиденцией двух последних монархов Гавайского королевства: короля Калакауа и его сестры и преемницы королевы Лилиуокалани.
Зимний дворец, Санкт-Петербург, Россия
Этот огромный и богато украшенный дворец в стиле барокко на берегу реки Невы служил официальной резиденцией русских царей с 1732 по 1917 год. Сейчас в нем находится музей. В здании 1057 комнат, 117 лестниц, 1945 окон и 1786 дверей.
Каср аль-Ватан, Абу-Даби, ОАЭ
Каср-аль-Ватан, строительство которого было завершено в 2017 году, является действующим президентским дворцом, но также открыт для посещения публикой. На изготовление его дверей с инкрустацией из 23-каратного золота в кленовое дерево ушло 700 часов работы. В Большом зале находится один из самых больших куполов в мире диаметром 37 метров.
Большой дворец, Бангкок, Таиланд
Великолепный Большой дворец, построенный в 1782 году, представляет собой комплекс зданий в центре Бангкока, состоящий из королевских резиденций, тронных залов, административных помещений и священных храмов. Открыт для посещения ежедневно с 8:30 до 15:30.
Хэмптон-корт, Лондон, Великобритания
Этот великолепный дворец, построенный в начале 16 века, был заказан кардиналом Уолси, но впоследствии привлек короля Англии Генриха VIII и был передан ему в дар. Во дворце находятся крупнейшие в мире сохранившиеся кухни XVI века, в которых день и ночь трудились 200 поваров, чтобы накормить всех гостей хлебосольного короля.
Эскориал, Испания
Эскориал - монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. Строительство здания заняло 21 год и было завершено в 1584 году. Сегодня Эскориал является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей Испании.
Запретный город, Пекин, Китай
Запретный город, построенный в 1420 году, является одним из крупнейших дворцовых комплексов в мире. Общая площадь всех сооружений - около 150 000 кв. метров. В комплекс входят более 90 дворцов, 980 зданий и более 8728 комнат.
Королевский дворец, Амстердам, Нидерланды
Королевский дворец Амстердама расположен в самом центре голландской столицы и датируется серединой 17 века. Первоначально он был построен как ратуша, но преобразован во дворец в начале 19 века королем Луи Наполеоном. С тех пор он почти 200 лет использовался в качестве официального дворца для королевских приемов.
Большой Кремлёвский дворец, Москва, Россия
Это бывшая резиденция императоров Всероссийских в Московском Кремле. Здание построено в середине 19 века. Сейчас является официальной резиденцией президента.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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