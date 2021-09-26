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Самые впечатляющие дворцы в мире

Самые впечатляющие дворцы в мире (25 фото)

Автор:
26 сентября 2021 15:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Впечатляюще   Дворцы и замки   архитектура   дворец   дворцы   познавательно   факты   
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В этой фотоколлекции - самые грандиозные и красивые дворцы в мире - Букингемский дворец, официальная королевская резиденция с 1837 года, дворец парламента в Бухаресте, построенный из 700 тыс. тонн стали и бронзы, дворец Сан-Суси в Потсдаме, итальянский дворец в Казерте и многие другие. Смотрим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Впечатляюще   Дворцы и замки   архитектура   дворец   дворцы   познавательно   факты   
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1  комментарий
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Ольга 2 минуты назад
Большой кремлевский дворец - не просто резиденция, а парадная резиденция Президента. Обычная у него в Ново-Огарево.
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