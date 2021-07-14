Советский брутализм: мощь городской архитектуры

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Брутализм - архитектурный стиль, зародившийся в 1950-хгодах в Британии и вскоре обретший популярность в самых разных странах мира: США, Канаде, Японии, Бразилии и, как ни странно, СССР. При этом новый стиль архитектуры вкупе с советской эстетикой смотрелся настолько ярко и необычно, что многие ошибочно полагали, будто СССР - родина брутализма.
Брутализм - стиль, который привнес в архитектуру впечатляющую мощь конструкций и объёмов, смелые крупномасштабные композиционные решения. С традиционной советской эстетикой это сочеталось как нельзя лучше.
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Брутализм - архитектурный стиль, в середине века отделившийся от модернизма. Архитекторы, работающие в этом стиле, уделяют много внимания бетону. Бытует мнение, что брутализм появился в СССР. На самом деле,он пришел из Великобритании и прижился во многих странах. Но в Советском Союзе этот стиль ценился больше других, потому что он был дешевым, функциональным и монументальным. И в то же время - этнически безликим, а значит, интернациональным.
Отношение к брутализму в России неоднозначно. Одни считают его символом силы и мощи, другие - символом тоталитарной власти. Лишь немногие замечают художественную задачу бруталистов - показать публике, какую красоту можно сотворить из унылого серого бетона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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