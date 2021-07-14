Советский брутализм: мощь городской архитектуры

Брутализм - архитектурный стиль, в середине века отделившийся от модернизма. Архитекторы, работающие в этом стиле, уделяют много внимания бетону. Бытует мнение, что брутализм появился в СССР. На самом деле,он пришел из Великобритании и прижился во многих странах. Но в Советском Союзе этот стиль ценился больше других, потому что он был дешевым, функциональным и монументальным. И в то же время - этнически безликим, а значит, интернациональным.