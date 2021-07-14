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Советский брутализм: мощь городской архитектуры

Советский брутализм: мощь городской архитектуры (25 фото)

Автор:
14 июля 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   архитектурный стиль   брутализм   здания   интересно   искусство   стиль   
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Брутализм - архитектурный стиль, зародившийся в 1950-хгодах в Британии и вскоре обретший популярность в самых разных странах мира: США, Канаде, Японии, Бразилии и, как ни странно, СССР. При этом новый стиль архитектуры вкупе с советской эстетикой смотрелся настолько ярко и необычно, что многие ошибочно полагали, будто СССР - родина брутализма.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   архитектурный стиль   брутализм   здания   интересно   искусство   стиль   
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3  комментария
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24k
Vazari 19 минут назад
На 1,3,4 и еще ниже в одном месте, дом на Большой Тульской улице в Москве. В народе его окрестили "корабль". Давным-давно довелось побывать в гостях в этом доме. Что меня поразило-так это наличие двухэтажных квартир в нем.
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10k
Lexx Минуту назад
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2k
kca-opa 11 минут назад
У нас в городе есть относительно длинный дом, в народе Китайская стена, но когда я в живую увидел дом на Тульской я конкретно прииуел
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