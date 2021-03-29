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Жительница Нового Орлеана отметила годовщину ремонта дороги

Жительница Нового Орлеана отметила годовщину ремонта дороги (5 фото)

Автор:
29 марта 2021 12:47
Сообщество : Истории
Метки: город   история   проняло   ремонт дороги   ремонтники   тортик   чувство юмора   юбилей   
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Жители одной из улиц Нового Орлеана целый год мучились из-за ремонта дороги, обходя выкопанные дорожниками ямы и расставленные заборы. Одна из жительниц, медсестра Натали Наквин Харви, решила с огоньком отпраздновать годовщину ремонтных работ. Ее юбилейный тортик произвел фурор среди соседей и даже среди чиновников!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: город   история   проняло   ремонт дороги   ремонтники   тортик   чувство юмора   юбилей   
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4  комментария
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Дмитрий Данилов Час назад
А в России празднуют годовщину ям
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☭Cheкаво☭ Дмитрий Данилов Час назад
Ну этот пост и был в противовес, либерасня же вечно ноет, что в их любимых США такого не бывает.
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Света 19 минут назад
О как! Оказывается это общемировая проблема. Вот чем надо заниматься на сессиях ООН, а не фигнёй всякой.
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