Жительница Нового Орлеана отметила годовщину ремонта дороги

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Жители одной из улиц Нового Орлеана целый год мучились из-за ремонта дороги, обходя выкопанные дорожниками ямы и расставленные заборы. Одна из жительниц, медсестра Натали Наквин Харви, решила с огоньком отпраздновать годовщину ремонтных работ. Ее юбилейный тортик произвел фурор среди соседей и даже среди чиновников!
На улице Нового Орлеана, где живет Натали Наквин Харли, вот уже год ведутся дорожные работы. Жители спотыкаются об кучи щебня, обходят ямы и ограждения, а конца-края ремонтным работам не видать. Устав ждать, когда прекратится шум работ, а по улице снова можно будет ходить, не спотыкаясь, Натали решила отметить годовщину ремонта юбилейным тортом. "Я люблю печь, это помогает мне снять стресс", - признается Натали. Так что юбилейный торт для нее стал решением сразу двух проблем: помог ей взглянуть на ситуацию с юмором, а заодно привлечь к ней внимание общественности.
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Работа над тортом заняла у Натали целый день. Она тщательно изобразила на нем дорожную технику, ямы,ограждения и рабочих.
Соседи Натали были в восторге от ее инициаливы: когда она проводила фотосессию стортом на фоне дорожных работ, несколько человек подошли и попросили разрешения сфотографироваться с ней и с ее кулинарным шедевром. А когда она выложила снимки в интернет, десятки тысяч человек лайкнули ее пост. Отозвалось даже Управление дорожного строительства Нового Орлеана. Чиновники выразили ей благодарность "за столь долгое терпение", признали задержку с ремонтными работами и пообещали в ближайшее время связаться с фирмой-подрядчиком и проконтролировать ее работу, приняв все возможные меры к скорейшему завершению ремонта.
В социальных сетях, как оказалось, многие не понаслышке знакомы с проблемой затянувшегося ремонта дорог. Поэтому читатели из сети, хоть и хвалили остроумие Натали, но при этом замечали, что ее вариант - еще не самый неприятный. "Приезжайте в нашу страну! - пригласил один из читателей. - Тут вы сможете праздновать еще очень долго!" "У нас в Греции ресонтируется столько дорог, и ремонт идет так долго, что вам не хватит свечек для торта!" - заявил другой. "Если у нас в Бразилии устраивать празднество по поводу каждого затянувшегося ремонта дороги, придется праздновать каждый день без выходных!" - согласился третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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