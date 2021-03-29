Жительница Нового Орлеана отметила годовщину ремонта дороги

В социальных сетях, как оказалось, многие не понаслышке знакомы с проблемой затянувшегося ремонта дорог. Поэтому читатели из сети, хоть и хвалили остроумие Натали, но при этом замечали, что ее вариант - еще не самый неприятный. "Приезжайте в нашу страну! - пригласил один из читателей. - Тут вы сможете праздновать еще очень долго!" "У нас в Греции ресонтируется столько дорог, и ремонт идет так долго, что вам не хватит свечек для торта!" - заявил другой. "Если у нас в Бразилии устраивать празднество по поводу каждого затянувшегося ремонта дороги, придется праздновать каждый день без выходных!" - согласился третий.