Какой силы может достигать землетрясение?

Магнитуда землетрясения зависит от общей площади разрыва. Она, в свою очередь, зависит от того, насколько глубоко разлом уходит в земную кору и какой длины по горизонтали сегмент, который разрывается. Существуют физические пределы того, насколько большая область может разрушиться в процессе. Самые глубокие разломы находятся в зонах субдукции, где одна тектоническая плита подталкивает другую. Если проникнуть в кору достаточно глубоко, то каменная порода превратится в горячий и липкий расплав; вместо того, чтобы ломаться, скальные массивы будут гнутся. Хотя землетрясения иногда могут происходить на глубине до 800 километров под поверхностью Земли, по данным Геологической службы США, большинство глубоких землетрясений не вызывают сильных сотрясений на поверхности; именно те, что находятся в верхних десятках километров земной коры, наиболее опасны для людей.

Самые опасные землетрясения

По словам Хайди Хьюстон, геолога по землетрясениям из Университета Южной Калифорнии, разломы, наиболее способные вызвать сильные разрушительные землетрясения, — это наклонные разломы в зонах субдукции. Они названы так потому, что располагаются под косым углом, а не вертикально, а потому имеют самые большие площади скал, которые могут застревать друг в друге, накапливая напряжение, а затем, наконец, разрушаясь.

«На самом деле размер падающей плоскости разлома является самым большим фактором, определяющим максимальный размер землетрясения, и плоскости разлома могут увеличиваться в настройках зоны субдукции», — отметила Хьюстон.

Но существуют также ограничения на длину сегмента неисправности, который может сломаться. По словам Бохон, даже разломы зоны субдукции не разрушаются сразу. Как правило, что-то мешает — возможно, подводная гора, изменение типа породы или геометрии породы, из-за чего один сегмент разлома более устойчив к нагрузкам, чем соседний.

Хьюстон добавила, что еще одним фактором, влияющим на магнитуду землетрясения, является то, насколько сильно сдвигается или смещается разлом. Как правило, меньшие участки обрушения проскальзывают меньше, чем более крупные. Таким образом, в то время как землетрясение магнитудой 5 может «соскользнуть» на несколько сантиметров — расстояние, которое вряд ли разрушит землю выше, — то землетрясение магнитудой 9 может съехать на 20 метров или более. Так, землетрясение в Чили в 1960 году фактически увеличило территорию страны из-за того, как растянулась сама земля!

Понимание величины

Шкала магнитуды землетрясения может непреднамеренно скрыть разницу между очень сильными толчками. Масштаб не линейный, а логарифмический: на каждую единицу увеличения движение грунта увеличивается в 10 раз, а высвобождаемая энергия увеличивается в 32 раза. Бохон любит использовать метафору ломания пачки спагетти. Если разорвать одну палочку спагетти эквивалентно землетрясению силой 5 баллов, вам придется разорвать 32 макаронины, чтобы высвободить энергию землетрясения силой 6 баллов — то есть всего на балл выше. По этой «шкале спагетти» величина 7 соответствует разрыву 1024 палочек, величина 8 соответствует 32 768 палочкам, а величина 9 соответствует невероятным 1 048 576 палочкам!