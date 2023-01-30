FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5615 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Как дайверы нашли сокровище испанского флота, затонувшее 300 лет назад

Как дайверы нашли сокровище испанского флота, затонувшее 300 лет назад

Автор:
30 января 2023 23:06
Сообщество : Истории
Метки: затонувший корабль   золото   интересно   истории   клад   находки   
993
9
1

Найти клад или выиграть в лотерею мечтает каждый, но в реальной жизни мало кому так везет. Но это не значит, что подобное вовсе невозможно: 31 июля 2015 года охотник за сокровищами Уильям Бартлетт вместе со своей командой, капитаном корабля Джоной Мартинесом и еще одним искателем сокровищ Дэном Бекингемом, нашел около 350 золотых монет всего в пяти метрах от береговой линии Флориды. Клад оценили в 4,5 миллиона долларов.

350 золотых монет лежали на песчаном дне всего в 2,5 метра от поверхности океана. Они использовали гребной винт своей лодки, чтобы убрать верхний слой песка со дна, где и обнаружили эти золотые монеты.

Искателям сокровищ потребовалось 5 дней, чтобы поднять все монеты со дна океана.

«Нам всем нравится это занятие, и мы все знаем шансы, когда ничего не находим, — сказал Мартинес. — Возможность просто заниматься этим, а потом еще и преуспеть в чем-то подобном — это дороже любого сокровища».

Трудно поверить, что такое удивительное сокровище находилось так близко к берегу, и при этом потребовалось 300 лет, чтобы найти его.

Золото, найденное Бартлеттом и его командой, оценивается в 4,5 миллиона долларов. Бартлетт заявил, что золотые монеты были в таком хорошем состоянии, будто только вчера упали с корабля.

И хотя они не могут оставить себе золото, они все еще были безумно рады находке и возможности изучить и организовать монеты.

Среди находок были 9 более крупных золотых монет, которые называются Royals. До этого открытия было известно только о 20 таких монетах в мире. Эти большие золотые монеты служили жетонами, которые король Филипп V дарил важным лицам. Каждый Royal оценивается примерно в 300 тысяч долларов.

На этом снимке запечатлена вся команда искателей сокровищ, а также Брент Брисбен, владелец компании Queen's Jewels, которой принадлежат права на место кораблекрушения 1715 года.

К настоящему времени с места катастрофического крушения испанского флота 300 лет назад удалось поднять золото на сумму 6,5 миллионов долларов, и около 400 миллионов долларов золота еще предстоит обнаружить. Компания Queen’s Jewels владеет правами на кораблекрушение и нанимает субподрядчиков, таких как Бартлетт и его команда, для поиска сокровищ. Субподрядчики несут ответственность за все расходы, которые могут составить более 50 тысяч долларов за летний поиск затонувших сокровищ, но при этом могут оставить себе процент от находки, если они наткнутся на артефакты с крушения флота 1715 года.

Компания Брисбена приобрела право на это конкретное сокровище у Мела Фишера, выигравшего судебный процесс за права в 1980 году, поскольку Испания не проявила особого интереса к потерянному сокровищу. Однако штат Флорида заявил о своих правах на любые сокровища, найденные на их побережье. Флорида получает 20% сокровищ, которые затем выставляют в музеях.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: затонувший корабль   золото   интересно   истории   клад   находки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95k
parallax Полчаса назад
"Бартлетт заявил, что золотые монеты были в таком хорошем состоянии, будто только вчера упали с корабля."

Парень впервые узнал, что золото не ржавеет и не окисляется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
a_komolow Полчаса назад
Искатели приключений 1968 год посмотрите!
Им тоже повезло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Morder 40 минут назад
Все решено - лечу на Кубу!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Ellen 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией
17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео)
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правильная рекомендация

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#дтп#интересное#автомобили#Россия#Фотографии#кино#происшествие
#Юмор#животные#СССР#подборка#Украина#авто аварии#картинки#шоу бизнес#комментарии#ретро авто
#Прикол#интересно#факты#в мире#аварии#автомир#Приколы#забавно#олдтаймер#сарказм
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео) Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi... 20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь 20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети Семья много лет хранила мячи в старинной вазе за 4 млн долларов Семья много лет хранила мячи в старинной вазе за 4 млн долларов "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии

На что жалуетесь?

Вернуться