Как дайверы нашли сокровище испанского флота, затонувшее 300 лет назад

К настоящему времени с места катастрофического крушения испанского флота 300 лет назад удалось поднять золото на сумму 6,5 миллионов долларов, и около 400 миллионов долларов золота еще предстоит обнаружить. Компания Queen’s Jewels владеет правами на кораблекрушение и нанимает субподрядчиков, таких как Бартлетт и его команда, для поиска сокровищ. Субподрядчики несут ответственность за все расходы, которые могут составить более 50 тысяч долларов за летний поиск затонувших сокровищ, но при этом могут оставить себе процент от находки, если они наткнутся на артефакты с крушения флота 1715 года.