Как дайверы нашли сокровище испанского флота, затонувшее 300 лет назад

Найти клад или выиграть в лотерею мечтает каждый, но в реальной жизни мало кому так везет. Но это не значит, что подобное вовсе невозможно: 31 июля 2015 года охотник за сокровищами Уильям Бартлетт вместе со своей командой, капитаном корабля Джоной Мартинесом и еще одним искателем сокровищ Дэном Бекингемом, нашел около 350 золотых монет всего в пяти метрах от береговой линии Флориды. Клад оценили в 4,5 миллиона долларов.
350 золотых монет лежали на песчаном дне всего в 2,5 метра от поверхности океана. Они использовали гребной винт своей лодки, чтобы убрать верхний слой песка со дна, где и обнаружили эти золотые монеты.
Искателям сокровищ потребовалось 5 дней, чтобы поднять все монеты со дна океана.
«Нам всем нравится это занятие, и мы все знаем шансы, когда ничего не находим, — сказал Мартинес. — Возможность просто заниматься этим, а потом еще и преуспеть в чем-то подобном — это дороже любого сокровища».
Трудно поверить, что такое удивительное сокровище находилось так близко к берегу, и при этом потребовалось 300 лет, чтобы найти его.
Золото, найденное Бартлеттом и его командой, оценивается в 4,5 миллиона долларов. Бартлетт заявил, что золотые монеты были в таком хорошем состоянии, будто только вчера упали с корабля.
И хотя они не могут оставить себе золото, они все еще были безумно рады находке и возможности изучить и организовать монеты.
Среди находок были 9 более крупных золотых монет, которые называются Royals. До этого открытия было известно только о 20 таких монетах в мире. Эти большие золотые монеты служили жетонами, которые король Филипп V дарил важным лицам. Каждый Royal оценивается примерно в 300 тысяч долларов.
На этом снимке запечатлена вся команда искателей сокровищ, а также Брент Брисбен, владелец компании Queen's Jewels, которой принадлежат права на место кораблекрушения 1715 года.
К настоящему времени с места катастрофического крушения испанского флота 300 лет назад удалось поднять золото на сумму 6,5 миллионов долларов, и около 400 миллионов долларов золота еще предстоит обнаружить. Компания Queen’s Jewels владеет правами на кораблекрушение и нанимает субподрядчиков, таких как Бартлетт и его команда, для поиска сокровищ. Субподрядчики несут ответственность за все расходы, которые могут составить более 50 тысяч долларов за летний поиск затонувших сокровищ, но при этом могут оставить себе процент от находки, если они наткнутся на артефакты с крушения флота 1715 года.
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Компания Брисбена приобрела право на это конкретное сокровище у Мела Фишера, выигравшего судебный процесс за права в 1980 году, поскольку Испания не проявила особого интереса к потерянному сокровищу. Однако штат Флорида заявил о своих правах на любые сокровища, найденные на их побережье. Флорида получает 20% сокровищ, которые затем выставляют в музеях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Парень впервые узнал, что золото не ржавеет и не окисляется?
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