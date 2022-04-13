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Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды

Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды (17 фото)

Автор:
13 апреля 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   готовка   интересное   неудача   прикол   провалы кулинаров   фото   
1178
17

Людям, которые далеки от готовки, тоже иногда случается творить на кухне. Но иногда это заканчивается нервным срывом и заказом еды. Даже у опытных поваров иногда случаются фелы, над которыми остаётся только посмеяться.

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Источник:

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Метки: Еда   готовка   интересное   неудача   прикол   провалы кулинаров   фото   
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3  комментария
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34k
Рекламщик Час назад
Нельзя было написать: Неудачи на кухне? "Фейл, эпикфейл"... как же задрали эти сленги! Ну, а то что на картинках, обычная халатность...
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69
oldlysyi Полчаса назад
Блин порадовал
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37k
Aleksandr 48 минут назад
Два дня прошло и уже не баян?
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