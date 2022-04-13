Фейлы на кухне, после которых лучше заказать доставку еды

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Людям, которые далеки от готовки, тоже иногда случается творить на кухне. Но иногда это заканчивается нервным срывом и заказом еды. Даже у опытных поваров иногда случаются фелы, над которыми остаётся только посмеяться.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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