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Билли Пикетт: ковбой-мулат, положивший начало буллрайдингу

Билли Пикетт: ковбой-мулат, положивший начало буллрайдингу

Автор:
30 января 2023 13:37
Сообщество : Истории
Метки: Билли Пикетт   Животное   буллдоггинг   буллрайдинг   бык   бычье родео   ковбой   личность   приём   шоу   
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Несмотря на цвет кожи, Билл Пикетт вошёл в историю как один из самых известных ковбоев Дикого Запада.

Кто такой ковбой? По сути, пастух. Соответственно, он должен хорошо разбираться не только в физиологии, но и психологии животных. Несмотря на образование всего 5 классов, этот парень настолько глубоко изучил тему, что его можно сравнить с профессором по уровню знаний.

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Билли, в жилах которого текла кровь белых, негров и индейцев-чероки, появился в семье бывшего раба-мулата в 1870 году и был вторым ребёнком из тринадцати. Бросив школу, начал помогать отцу на ранчо и понял, что рутинную работу можно превратить в искусство. И неплохо на этом заработать.

Билли не просто освоил приёмы родео, но и изобрёл уникальную технику – так называемый булдоггинг. Несмотря на очень даже средние физические данные (рост 1,70 и вес 65 кг), парень научился валить на землю даже самых огромных и необузданных быков. Как он это делал? Пикетт хватал животное за рога и впивался зубами в уязвимое место – губы. Бык от боли и неожиданности валился на землю. Методику Билли тоже подсмотрел в живой природе – у собак, бульдогов, которые таким способом нападали на бродячих животных и практически всегда выходили из схватки победителями.

Когда Пикетт стал выступать на ярмарках перед большим скоплением народу, то решил усовершенствовать свой метод и превратил буллдоггинг в буллрайдинг – бычье родео. Он перепрыгивал на спину быка с лошади и так же впивался животному в губы, пока рогатый исполин не успевал прийти в себя. Легендарным стало выступление Билли 1908 года в Мехико, во время которого он за 7 минут одолел гигантского боевого быка.

Пикетт посвятил выступлениям 40 лет своей жизни. Под псевдонимом «Смуглый демон» он объездил не только США, но и Мексику, Канаду, многие европейские страны и уже при жизни стал легендой родео. В 1921 году мужчина снялся в двух фильмах на ковбойскую тематику «Бык Доггер» и «Багровый череп».

Смерть Пикетта тоже стала символичной. Хотя он мог справиться с любым животным, домашним или диким, и погиб он тоже из-за животного: его ударил дикий мустанг, которого мужчина пытался оседлать. Впрочем, для того времени он прожил вполне себе длинную жизнь – 61 год. В браке с бывшей рабыней-мулаткой Мэгги у Пикетта родилось 9 детей.

В 1971 году Билла посмертно включили в Национальный зал славы родео. А в 1987 году художница Лиза Перри посвятила «Смуглому демону» статую, олицетворяющую буллдоггинг.

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Метки: Билли Пикетт   Животное   буллдоггинг   буллрайдинг   бык   бычье родео   ковбой   личность   приём   шоу   
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2  комментария
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14k
Элитный тигр Полчаса назад
Написано зубами цеплялся быку в губы, а на статуе - руками... Где правда? Что-то как-то сомневаюсь я, что быку зубами можно губы укусить... У собак строение челюстей совсем не такое , как у человека...
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
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