Билли Пикетт: ковбой-мулат, положивший начало буллрайдингу

Билли, в жилах которого текла кровь белых, негров и индейцев-чероки, появился в семье бывшего раба-мулата в 1870 году и был вторым ребёнком из тринадцати. Бросив школу, начал помогать отцу на ранчо и понял, что рутинную работу можно превратить в искусство. И неплохо на этом заработать.

Билли не просто освоил приёмы родео, но и изобрёл уникальную технику – так называемый булдоггинг. Несмотря на очень даже средние физические данные (рост 1,70 и вес 65 кг), парень научился валить на землю даже самых огромных и необузданных быков. Как он это делал? Пикетт хватал животное за рога и впивался зубами в уязвимое место – губы. Бык от боли и неожиданности валился на землю. Методику Билли тоже подсмотрел в живой природе – у собак, бульдогов, которые таким способом нападали на бродячих животных и практически всегда выходили из схватки победителями.