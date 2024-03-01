10 идей, которые сначала казались безумными, но неожиданно сработали

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В мире каждый день происходит множество невероятных событий, а люди всегда ломают голову над решением многих проблем. В этом посте вы увидите трудные задачи, которые закончились совершенно сумасшедшим образом.
1. Бао Сишунь, самый высокий человек в мире, извлекает пластик из желудка больного дельфина в Китае
Он пришел на помощь двум дельфинам после того, как они проглотили пластик, а ветеринары не смогли его удалить.
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2. В некоторых культурах в прошлом использовали разъяренных муравьев рода Dorylus для зашивания ран. В настоящее время эту практику продолжают применять в центральной и восточной Африке
3. В Норвежском Рьюкане установили свое "искусственное солнце"
Норвежский городок Рьюкан не видил солнечного света в течение полугода. Все это время в городе царил сумрак, так как солнечные лучи просто не могли проникнуть в глубокую долину, расположенную между гор. Чтобы частично решить данную проблему, на одной из гор установили три зеркала площадью 17 квадратных метров, направляющих солнечный свет на городскую площадь.
4. В Индии крестьяне носят маски на затылке, потому что бенгальские тигры не нападают на тех, кто смотрит им в глаза
Хотя это может показаться глупым, эти маски спасли жизни многим людям, которым приходится ходить по джунглям.
5. Город Токио установил синее освещение на вокзалах, чтобы предотвратить самоубийства. После этого ни один случай самоубийства не был повторно зарегистрирован
6. Водный заповедник Айвенго предотвратил превращение воды в канцерогенную, наполнив резервуары черными шариками. Дело в том, что химические вещества в воде, вступали в реакцию с солнцем, и выдавали канцерогенную реакцию
7. Доктор Юлиус Вагнер получил Нобелевскую премию за открытие лекарства от сифилиса. Он лечил своих пациентов, вводя им инъекции от малярии. Выздоравливало 85 % процентов людей
8. Власти города Булавайо объявили гражданам о необходимости одновременно нажать на смыв унитаза, таким образом, они решили вопрос с прочисткой труб. Неожиданно это сработало
9. Маленькие рыбки-врачи гарра руфа успешно справляются с такой сложной болезнью как псориаз, и другими кожными заболеваниями. Они «принимают пациентов» в термальных источниках в горах Турции
10. Шнобелевская премия по медицине в 2006 году была присвоена Фрэнсису Фесмайеру из медицинского колледжа университета Теннесси, США, который опубликовал отчет "Прекращение 72 часовой икоты с помощью пальцевого ректального массажа"
Хотя в истории был ещё подобный случай, но в Израиле.
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А как посчитали? Тигры отписываются в блоге- "Этот кожаный опять смотрел в глаза, как тут напасть?"
А до того каждый десятый житель по три раза самоубивался.
Млять, повторное самоубийство. Ёптить. Как так-то?