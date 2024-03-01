10 идей, которые сначала казались безумными, но неожиданно сработали

Норвежский городок Рьюкан не видил солнечного света в течение полугода. Все это время в городе царил сумрак, так как солнечные лучи просто не могли проникнуть в глубокую долину, расположенную между гор. Чтобы частично решить данную проблему, на одной из гор установили три зеркала площадью 17 квадратных метров, направляющих солнечный свет на городскую площадь.