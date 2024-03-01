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10 идей, которые сначала казались безумными, но неожиданно сработали

10 идей, которые сначала казались безумными, но неожиданно сработали

Автор:
01 марта 2024 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Проблемы   Сработали   безумно   задачи   идеи   неожиданно   
2473
11

В мире каждый день происходит множество невероятных событий, а люди всегда ломают голову над решением многих проблем. В этом посте вы увидите трудные задачи, которые закончились совершенно сумасшедшим образом.

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Метки: Проблемы   Сработали   безумно   задачи   идеи   неожиданно   
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12  комментариев
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29k
Matrosskin Час назад
10. Чувствуется некая недосказанность...
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4k
Alexbux1 44 секунды назад
Комментарий к фото
Году в 1984 читал о данном факте в журнале "Вокруг Света"
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23k
BiZ 13 минут назад
химические вещества в воде, вступали в реакцию с солнцем, и выдавали канцерогенную реакцию

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22k
alexis 17 минут назад
4. В Индии крестьяне носят маски на затылке, потому что бенгальские тигры не нападают на тех, кто смотрит им в глаза (С)
А как посчитали? Тигры отписываются в блоге- "Этот кожаный опять смотрел в глаза, как тут напасть?"
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690
Purple_Bear 20 минут назад
5. Город Токио установил синее освещение на вокзалах, чтобы предотвратить самоубийства. После этого ни один случай самоубийства не был повторно зарегистрирован.

А до того каждый десятый житель по три раза самоубивался.
Млять, повторное самоубийство. Ёптить. Как так-то?
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245
golubtcov31@mail.ru Полчаса назад
рыбки-врачи гарра руфа не излечивают от псориаза, а просто съедают мертвый эпителий. Потом снова будет по новой...
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7k
Старичок 54 минуты назад
похоже тс страдал икотой и доктор фейсмайер решил помочь бедолаге при ваянии этого поста.
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21k
scorpick Час назад
Ну вот, на самом интересном месте.
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