Журнал Empire назвал 100 величайших фильмов всех времён

40. «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 1941)

39. «Гладиатор» (Gladiator, 2000)

38. «Хороший, плохой, злой» (The Good, The Bad And The Ugly, 1966)

37. «Семь» (Se7en, 1995)

36. «Вечное сияние чистого разума» (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, 2004)

35. «Сияние» (The Shining, 1980)

34. «Властелин колец: Две крепости» (The Lord Of The Rings: The Two Towers, 2002)

33. «Касабланка» (Casablanca, 1942)

32. «Нечто» (The Thing, 1982)

31. «Интерстеллар» (Interstellar, 2014)

30. «Схватка» (Heat, 1995)

29. «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979)

28. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (Indiana Jones And The Last Crusade, 1989)

27. «Властелин колец: Возвращение короля» (The Lord Of The Rings The Return Of The King, 2003)

26. «Крепкий орешек» (Die Hard, 1988)

25. «Бойцовский клуб» (Fight Club, 1999)

24. «Терминатор 2: Судный день» (Terminator 2 Judgment Day, 1991)

23. «Космическая одиссея 1991 года» (2001: A Space Odyssey, 1968)

22. «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame, 2019)

21. «Чужой» (Alien, 1979)





Места 20-1