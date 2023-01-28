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18 исторических фактов об обуви, которые вы возможно узнаете впервые

18 исторических фактов об обуви, которые вы возможно узнаете впервые

Автор:
28 января 2023 19:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Любопытные   гардероб   защищает   исторические   ноги   обувь   факты   
2494
17
Обувь появилась в первую очередь для того, чтобы защищать ноги от воздействия внешней среды. Но позже люди начали её использовать, чтобы выразить себя, дополнить свой наряд, показать свой статус и многое другое. В этом посте вы узнаете любопытные исторические факты, о хорошо знакомом предмете гардероба.
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Почти до конца девятнадцатого века стандартных размеров обуви не существовало, поэтому длину подошвы измеряли в ячменном зерне.

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Метки: Любопытные   гардероб   защищает   исторические   ноги   обувь   факты   
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14  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
"Почти до конца девятнадцатого века стандартных размеров обуви не существовало, поэтому длину подошвы измеряли в ячменном зерне."
Одна островная туманная страна и поныне упорно измеряет всё, от дырок на труселях до резьб на электронных микроскопах, в ячменных зёрнах... (дюйм - это три ячменных зерна повдоль)
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41k
turyst Полчаса назад
Автор, лапти и поршни (как и прочая подобная кожаная обувь) появились еще в каменном веке, когда никаких стран ещё не было, в том числе и Руси.
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28k
Макарыч Час назад
"...В конце семнадцатого века король Людовик XIV ввел в моду туфли на высоком каблуке с красной подошвой..."
Что-то подобное недавно промелькнуло в мире моды...ТАДАМ! Лабутены!
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717
Иванов Георги Час назад
По наших земли носили вот такие цървули сделани из свиная кожа.

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5k
Гур 2 часа назад
Эволюция обуви бывает не туда идёт....
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10k
Shtoppi 2 часа назад
<<В эпоху Возрождения, чем богаче и могущественнее был владелец, тем шире становился квадратный носок...>>
------------
Эта тема была популярна не только в эпоху Возрождения

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2k
Yus 2 часа назад
То есть, кусок шкуры животного обмотать вокруг ноги не додумались, но сразу придумали как плести лапти? Афтар просто гений.
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2k
S__D 2 часа назад
поскольку они двигались почти бесшумно, из-за обуви на резиновой подошве, заключенные называли их “сникерами”. Так кроссовки получили свое название.
.
Ниуя не понял. Пояснительная бригада, будьте любезны.
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