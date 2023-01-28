18 исторических фактов об обуви, которые вы возможно узнаете впервые

2494
17
Обувь появилась в первую очередь для того, чтобы защищать ноги от воздействия внешней среды. Но позже люди начали её использовать, чтобы выразить себя, дополнить свой наряд, показать свой статус и многое другое. В этом посте вы узнаете любопытные исторические факты, о хорошо знакомом предмете гардероба.
В Риме обувь имела четкое деление в зависимости от половой принадлежности, социального статуса, профессии. Белая обувь предназначалась женщинам, мужчины щеголяли в черной. Бедняки носили сандалии с одним крепежным ремешком, богачи – с несколькими ремешками. Нарядная обувь для праздников имела красный цвет.
×
×
Когда мода на каблуки дошла до низших слоев общества, аристократы отреагировали тем, что сделали каблуки еще более высокими и непрактичными. А поскольку ходить в туфлях на таких высоких каблуках или выполнять какую-либо работу было очень неудобно, они, следовательно, свидетельствовали о высоком статусе владельца.
Считается, что греки начали первыми кроить обувь отдельно для правой и левой ноги. Самым распространенным видом обуви являлись сандалии с длинными шнурками – крепежами, которые зашнуровывались иногда до колена.
В эпоху Возрождения, чем богаче и могущественнее был владелец, тем шире становился квадратный носок, в то время как дети в основном носили обувь с круглым носком.
В четырнадцатом веке люди в Европе начали носить обувь с длинными и заостренными носами - пулены. Но ношение такой обуви часто повреждало структуру стоп, а иногда даже приводило к переломам.
Пулены часто носили состоятельные мужчины, которые таким образом подчеркивали свою неспособность заниматься физическим трудом. Носки этих туфель были набиты шерстью или мхом, чтобы сделать их более жесткими.
Сначала обувь украшали завязками или лентами. Но позже появились металлические пряжки, которые могли указывать на статус владельца.
В пятнадцатом веке мужчины хотели, чтобы их жены носили туфли на очень высокой платформе, которые назывались шопены. Но это не ради красоты, а чтобы их жены не сбежали с другим мужчиной. Надевая такую обувь женщины не могли выйти из дома без помощи слуг. В том же пятнадцатом веке такую травмоопасную платформу запретили на законодательном уровне, например, в Венеции.
В восемнадцатом веке каблуки стали терять популярность среди мужчин. Одна из причин, по которой женщины хотели носить высокие каблуки, заключалась в том, что они хотели, чтобы их ноги казались меньше и элегантнее. В то же время носки были заострены, чтобы они выглядывали из-под длинного платья, создавая иллюзию маленькой ступни.
В семнадцатом веке красные каблуки, которые носили мужчины, были символом богатства. В конце семнадцатого века король Людовик XIV ввел в моду туфли на высоком каблуке с красной подошвой и даже придумал правило, запрещающее всем придворным появляться в другой обуви при дворе.
В прошлом люди часто страдали от боли в ногах, потому что подошвы обуви были одинаковыми, как для левой, так и для правой ноги. Вот почему мужчинам и женщинам приходилось менять обувь с одной ноги на другую, чтобы уменьшить боль.
Кроссовки были изобретены в девятнадцатом веке. Сначала эти туфли носили тюремные надзиратели, а поскольку они двигались почти бесшумно, из-за обуви на резиновой подошве, заключенные называли их “сникерами”. Так кроссовки получили свое название.
Началом появления обуви на Руси стало изобретение лаптей. Лыко березы, липы, ивы и других пород деревьев – главный материал в их изготовлении. Для повседневной носки были простые лапти, а для праздников — нарядные, цветные.
Самой первой кожаной обувью на Руси являются поршни – туфли из цельного куска кожи, присобранные кожаным ремешком, при помощи которого они крепились к ноге.
В Европе в 16-18 веках в моду вошли деревянные «клоги» или сабо с толстой подошвой, которые крепились металлическим обручем к ноге. Богатые женщины надевали их, чтобы не запачкаться уличной грязью.
В 19 веке появилась исконно русская валяная обувь: валенки и катанки, которые делались из овечьей шерсти. Цена их была велика из-за трудоемкого изготовления, поэтому в семьях чаще всего имели одну пару валенок, которую надевали по очереди.
Почти до конца девятнадцатого века стандартных размеров обуви не существовало, поэтому длину подошвы измеряли в ячменном зерне.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чопины — эта вещь была у каждой знатной женщины в Средневековье
- Редкие и удивительные снимки из нашей истории, смотря на которые хочется понять, что тут происходит
- 14 любопытных фактов о человеческом теле, которые не каждый знает
- Пулены, намакшины, кломпы:12 странных пар обуви из прошлого
- 10 правдивых событий, в которые сложно поверить
Метки: Любопытные гардероб защищает исторические ноги обувь факты
Новости партнёров
Одна островная туманная страна и поныне упорно измеряет всё, от дырок на труселях до резьб на электронных микроскопах, в ячменных зёрнах... (дюйм - это три ячменных зерна повдоль)
Что-то подобное недавно промелькнуло в мире моды...ТАДАМ! Лабутены!
------------
Эта тема была популярна не только в эпоху Возрождения
.
Ниуя не понял. Пояснительная бригада, будьте любезны.
Сникеры (Sneakers) (от англ. to sneak красться; не путать с «snickers» шоколадные батончики) подвид спортивной обуви, иначе - кроссовки, получивший своё название из-за возможности бесшумного передвижения в этой обуви с резиновой подошвой. В англоязычных странах слово сникер может относиться и к кедам.