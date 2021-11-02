Как сейчас выглядят Торгсин и особняк Маргариты из романа Булгакова

"Мастер и Маргарита" - культовый роман Михаила Булгакова (1891-1940), полюбившийся публике за особенную "булгаковскую" мистику, интригующую романтическую линию и подробные описания московского быта, поданные в увлекательной форме.
Михаил Булгаков закончил работу над «Мастером и Маргаритой» более 80 лет назад, но и сегодня его роман привлекает внимание и простых читателей, и опытных театралов и кинематографистов. И всем интересно, кто являлся прототипом Воланда, с кого написана Маргарита и есть ли в реальной Москве упомянутые в романе места. О последних мы сегодня и расскажем.
Патриаршие пруды
Они действительно есть в Москве, точнее, один. Два других засыпали еще два века назад, а появились они еще в XVII веке, когда на месте осушенного болота построили резиденцию для патриарха. Рядом есть сквер для приятных пеших прогулок, вот только ловить рыбу, как раньше, не получится.
Дом Грибоедова
Он же МАССОЛИТ в романе. В действительности это был Домом Герцена, что и теперь стоит на Тверском бульваре по 25 номером. В здании теперь располагается Литературный институт имени Горького. Что касается самой литературной организации, то она явилась сатирой Булгакова на Российскую и Московскую ассоциации писателей, которые там обитали. Ресторан по пропускам для литераторов располагался и правда в цокольном этаже, только был открыт для любого желающего.
Торгсин
Это реальное здание и реальная торговая организация, которая создавалось изначально только для лиц иных государств, и вход туда для советских граждан был закрыт. Однако просуществовала она всего 6 лет, а само строение 1 стоит по сию пору на Арбате, 54/2.
Резиденция Воланда
Судя по описанию, это наикрасивейшее здание — Дом Пашкова. Оно построено еще в XVIII веке, но Ваганьковский холм, на котором стоит дворец, с богатой историей. Поговаривают, что под холмом есть подземная галерея, и в ней укрыто собрание книг Ивана Грозного. Сам царь рядом построил себе Опричный дворец, а в XV веке на месте Пашковского дома был дворец жены Василия I. В этом прелестном дворце в разное время располагались институт, гимназия, музеи, а сегодня там часть государственной библиотеки. Желающие посмотреть дом изнутри, записывайте адрес: Воздвиженка, 3/5, строение 1.
Место встречи главных героев
Точно определить, где впервые встретились Мастер и его Маргарита, нельзя, но зато знатоки узнали в Маргарите третью жену Булгакова. Предполагают, что встретились они в Большом Гнездниковском переулке, где в редакции газеты «Накануне» служил когда-то писатель.
Что касается подвала Мастера и особняка Маргариты, одного мнения по поводу их реального существования нет, поэтому и мы не будем вводить в заблуждение. Лишь покажем несколько зданий, которые могли послужить их прототипами.
«Нехорошая квартира»
В своем культовом сочинении писатель указал, где в Москве живет сатана, или Воланд, со своей свитой. В романе он обозначил адрес на Садовой, однако описывал свою квартиру в доме № 10 на Большой Садовой.
Сегодня все желающие могут посмотреть, как жил Михаил Афанасьевич, — в доме-музее. От Булгаковского театра отходит автобус, на котором можно проехаться по булгаковским местам. Вы бы хотели попасть на эту экскурсию?
Источник:
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