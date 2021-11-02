Как сейчас выглядят Торгсин и особняк Маргариты из романа Булгакова

Точно определить, где впервые встретились Мастер и его Маргарита, нельзя, но зато знатоки узнали в Маргарите третью жену Булгакова. Предполагают, что встретились они в Большом Гнездниковском переулке, где в редакции газеты «Накануне» служил когда-то писатель.

Что касается подвала Мастера и особняка Маргариты, одного мнения по поводу их реального существования нет, поэтому и мы не будем вводить в заблуждение. Лишь покажем несколько зданий, которые могли послужить их прототипами.