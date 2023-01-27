Роспотребнадзор посоветовал не чистить кастрюли корвалолом

Это странно, но рекомендация от Роспотребнадзора не чистить кастрюли корвалолом вошла в информационное поле утром и целый день его не покидала. Устав спотыкаться об лайфхак, журналисты МК даже это сделали: попробовали почистить лекарством кастрюлю и выяснили, действительно ли процесс так вреден.
Лайфхак, что корвалол способен очистить посуду от нагара и жира, так широко распространился в Интернете, что журналисты РИА Новости даже обратились за комментарием к начальнику отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раевой.
"Опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.
И отметила, что "Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно".
А вот журналисты МК пошли дальше и проверили лайфхак в деле:
В интернете действительно достаточно много советов и видеороликов, восхваляющих корвалол как средство для мытья посуды, - пишет МК, - "Вот, например, заметка из блога россиянки, датированная 2019 годом:
«Запах, конечно, на кухне будет стоять, но он быстро улетучится, когда проветрите помещение. Конечно, если у вас сильный нагар, то уже здесь корвалол не поможет, придется использовать более агрессивные химические средства для чистки посуды», - пишет автор. Она предупреждает, что никаких ножей использовать не нужно, достаточно смочить губку корвалолом и оттирать кастрюлю или чайник. Блогер уверяет, что для мытья посуды можно воспользоваться даже настойкой валерьянки.
Однако использование лекарства в таких целях может быть небезопасным. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «МК» доктор химических наук Дмитрий Мустафин. Впрочем, речь он вел только про алюминиевую посуду.
- Это приведет к тому, что после такой «бережной» чистки посудой нельзя будет пользоваться. Так, например, в корвалоле содержится гидроксид натрия, который способен разрушать защитную алюминиевую пленку на кастрюле. Соответственно, человеку, который потом будет есть пищу, приготовленную в этой кастрюле, потом будет нанесен вред.
Следующий компонент - этанол, медицинский спирт, который обязательно входит в лекарство. Он действительно разрушает жиры, но не проще ли взять для чистки водку или спирт без добавок, если нужно?"
По словам Мустафина, большинство «народных рецептов» сегодня уже не нужны - они были актуальны в эпоху, когда в мире не было такого изобилия бытовой химии, специально созданной для решения различных кухонных проблем. А для тех, кто боится «химии», существуют безопасные средства - лимонная кислота или сода.
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Кастрюли будут как новые. Но это нормальные - стальные или эмалированные без сколов. Вообще удивлена, что в алюминиевой посуде еще кто-то готовит
А насчет окислов на алюминии - детская страшилка. Алюминий - очень ядовитый, но в то же время - очень активный металл и он покрывается пленкой окисла чуть быстрее, чем она счищается (неважно: механически или химически).
кислота - известковый налет и ржавчина