Роспотребнадзор посоветовал не чистить кастрюли корвалолом

Лайфхак, что корвалол способен очистить посуду от нагара и жира, так широко распространился в Интернете, что журналисты РИА Новости даже обратились за комментарием к начальнику отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раевой.

"Опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.

И отметила, что "Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно".

А вот журналисты МК пошли дальше и проверили лайфхак в деле: