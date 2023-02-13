30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение

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На Reddit полно сообществ, посвященных сложным отношениям людей с тем, как они воплощают свои идеи. Вы наверняка уже слышали про «Чудовищный вкус, отличное исполнение» и «Чудовищное исполнение, отличный вкус», а теперь встречайте третий, самый позитивный вариант — «Отличный вкус, великолепное исполнение». Каждое фото из этой подборки запечатлело шедевр, рожденный в союзе умелых рук и светлой головы — а на такое всегда приятно взглянуть!
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11. Модель пиратского корабля высотой 2,4 метра и длиной более 2,2 метра, на сборку которой ушло 14 месяцев
Источник: — переведено специально для fishki.net
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