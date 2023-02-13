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30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение

30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение

Автор:
13 февраля 2023 13:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Приятно посмотреть   дизайн   красота   отличное исполнение   отличный вкус   своими руками   
1649
31

На Reddit полно сообществ, посвященных сложным отношениям людей с тем, как они воплощают свои идеи. Вы наверняка уже слышали про «Чудовищный вкус, отличное исполнение» и «Чудовищное исполнение, отличный вкус», а теперь встречайте третий, самый позитивный вариант — «Отличный вкус, великолепное исполнение». Каждое фото из этой подборки запечатлело шедевр, рожденный в союзе умелых рук и светлой головы — а на такое всегда приятно взглянуть!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приятно посмотреть   дизайн   красота   отличное исполнение   отличный вкус   своими руками   
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1  комментарий
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619
partners74 12 минут назад
на 29 лампа супер!
дайте две!!!
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