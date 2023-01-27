Зависший над морем уникальный ДОТ №10 "Скала" на острове Русский

Сегодня я расскажу про самую выделяющуюся из всех огневых точек Островного Сектора Береговой Обороны острова Русский. Это уникальный скальный капонир №10, известный как ДОТ "Скала", построенный в 1934 г.
Скальный капонир "Скала" был построен в 1934 г. в скале на западном побережье бухты Островная для защиты побережья от возможной высадки десанта противника.
По сути это два двух-амбразурных полукапонира, фланкирующего действия, или просто ДОТ-а 2-го класса, нависающих над водой с двух сторон обрывистой скалы, которые соединены между собой потерной, прорубленной в скале, образуя четырёх-амбразурный капонир.
В одном из нависающих над водой ДОТ-ов располагался главный вход, во втором же был предусмотрен дополнительный аварийный выход.
Боевой каземат каждого из полукапониров имел две амбразуры для ведения фланкирующего огня из пулемётов, а главный вход защищала ещё одна небольшая дополнительная амбразура для винтовки.
Внутри ещё можно увидеть остаки от пулемётных станков модели ПС-31 системы Горносталёва, предназначавшихся для установки пулемётов системы "Максима".
А из соединительной потерны есть проход в небольшое помещение, где хранился боезапас.
Вот такой необычный скальный фортификационный объект есть на острове Русский в Приморском крае.
А на этом всё.
Источник:
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