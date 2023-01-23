8 наиболее больших животных, когда-либо пойманных людьми

Сом – большая и грозно выглядящая, но обычно безобидная для человека рыба. Они живут уединенно на речном дне и редко появляются у поверхности, ленивые и медлительные, но во время охоты способны резко ускоряться. Рыбалка на сомов очень популярна, ведь у них вкусное мясо, а одной «рыбки» может хватить надолго.

Сом является одним из самых больших хищников, населяющих подводный речной мир. При достаточной кормовой базе он способен прожить не одну сотню лет, набирая при этом вес до 500 кг и вырастая в длину до 4-5-ти метров. Указывается, что наибольший сом был пойман в Узбекистане около 100 лет назад. Он весил около 430 кг и был в длину до 5-ти метров. К сожалению, официального подтверждения этого факта не существует. Можно встретить упоминание о том, что на Украине, в реке Днепр, был пойман сом, массой в 288 кг, который успел вырасти в длину до 4-х метров.

Сомы часто едят падаль, из-за чего распространено заблуждение, что ей и ограничиваются – оно связано с тем, что эта большая рыба выглядит медлительной и неповоротливой. Но эта рыба более ловкая, чем может показаться и, хотя падаль в самом деле составляет значительную часть меню, но и живностью сомы закусить не прочь.



Грифовая черепаха