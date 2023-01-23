8 наиболее больших животных, когда-либо пойманных людьми

От самой большой рыбы на земле до бирманского питона - сегодня мы расскажем вам про 8 самых больших пойманных животных.
Китовую акулу легко узнать по характерной темно-серой или коричневой окраске с желтоватыми либо белыми пятнами, хотя не менее просто узнать ее по колоссальным размерам.
Это — крупнейшая из ныне известных рыб. Средняя длина этой «рыбешки» колеблется между 10 и 12 метрами, хотя встречаются и гигантские 18-20 метровые экземпляры. Самая большая рыба в мире весит в среднем 12-14 тонн, хотя обнаруженный в конце 1990х годов 20-метровый исполин весил 34 тонны, что позволяет судить о большом разнообразии размеров китовых акул.
В отличие от обычных акул, которых мы привыкли себе представлять, связывая с агрессивностью и смертельной опасностью, эта отличается крайне мирным поведением, не представляя никакой опасности для человека. Обычно китовая акула вообще не обращает внимания на ныряльщиков, позволяет притрагиваться к себе и даже может прокатить на себе особо смелых дайверов, хотя не стоит забывать, что удар хвостом этого гиганта способен, как минимум, сильно покалечить
В любом случае особо «с ветерком» прокатиться не выйдет, т.к. плавает китовая акула очень неспешно, не быстрее 5 км/ч, обычно в верхних слоях воды, поэтому зачастую становится жертвой наталкивающихся на нее кораблей.
Аллигатор
В США поймали крокодила-гиганта. Причем рептилия не просто внушительных размеров, а стала рекордсменом – самым большим аллигатором в мире. Вес крокодила – 460 килограмм, а длина – пять метров. Такое чудовище выловила охотник и таксидермист Мэнди Стокс из Алабамы.
Рептилию женщина выловила вместе с семьей из реки на юго-западе штата. Причем боролись охотники с крокодилом целых пять часов к ряду. Надо отметить, что рекорд уже зафиксировали официально представители международной охотничьей организации Safari Club International.
Предыдущий самый большой аллигатор, убитый в 2007 году в Техасе, был в размерах поскоромнее – 4,5 метра в длину и весил 380 килограмм.
Измерения показали, что длина головы аллигатора составляет более 80 сантиметров. После того, как животное убили охотники привезли его на семейную ферму и попытались взвесить. Но не тут-то было. В первый раз лебедка просто не выдержала гигантского веса крокодила.
Когда Стоксы стали потрошить аллигатора, то они обнаружили у него в желудке тушу самки взрослого оленя. При чем олениха была проглочена крокодилом целиком.
Сом
Сом – большая и грозно выглядящая, но обычно безобидная для человека рыба. Они живут уединенно на речном дне и редко появляются у поверхности, ленивые и медлительные, но во время охоты способны резко ускоряться. Рыбалка на сомов очень популярна, ведь у них вкусное мясо, а одной «рыбки» может хватить надолго.
Сом является одним из самых больших хищников, населяющих подводный речной мир. При достаточной кормовой базе он способен прожить не одну сотню лет, набирая при этом вес до 500 кг и вырастая в длину до 4-5-ти метров. Указывается, что наибольший сом был пойман в Узбекистане около 100 лет назад. Он весил около 430 кг и был в длину до 5-ти метров. К сожалению, официального подтверждения этого факта не существует. Можно встретить упоминание о том, что на Украине, в реке Днепр, был пойман сом, массой в 288 кг, который успел вырасти в длину до 4-х метров.
Сомы часто едят падаль, из-за чего распространено заблуждение, что ей и ограничиваются – оно связано с тем, что эта большая рыба выглядит медлительной и неповоротливой. Но эта рыба более ловкая, чем может показаться и, хотя падаль в самом деле составляет значительную часть меню, но и живностью сомы закусить не прочь.
Грифовая черепаха
Защитники дикой природы во Флориде нашли огромную монстрообразную грифовую черепаху, словно приплывшую из фильма ужасов. Специалисты комиссии штата по сохранению диких животных отловили трех грифовых черепах, одна из которых оказалась настоящим монстром - самец грифовой черепахи весил более 45 килограммов! Грифовые черепахи - молодой вид, описанный лишь в 2014 году, и это животное теперь считается самым крупным из известных людям представителей своего вида.
Пойманным черепахам, по оценкам специалистов, от 40 до 80 лет. Второй пойманный самец и самка примерно в 1,5 раза меньше по размеру, чем черепаха-гигант. После снятия показателей животных отпустили в ту же реку Нью-Ривер, где они были пойманы. «Нью-Ривер - сравнительно малообитаемая река, поэтому обнаружение в ней столь выдающегося экземпляра - необычайное событие», - заявили представители комиссии.
Грифовые черепахи - исконные обитатели Флориды. Они считаются очень редким видом: до недавнего времени считалось, что в мире сохранился лишь один экземпляр этого животного. Это самые крупные пресноводные черепахи Северной Америки. Внешне они напоминают каймановых черепах, однако не являются их близкими родственниками и даже принадлежат к другому классу.
Сельдяной король
Самого длинного сельдяного короля обнаружили учащиеся парусной школы, которая находится на скалистом острове в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии. Рыбина была мертва. Поэтому ее удалось вытащить на берег. Правда, понадобилось для этого усилия 15-ти человек. Уже на берегу оценили размер сельдяного короля - больше пяти метров.
Специалисты считают, что найденная рыба умерла естественной смертью. Было решено, что тушу сельдяного короля закопают в песок до ее полного разложения, после чего скелет смогут выставить на обозрение публике.
Рыбаки называют обитателя глубин теплых морей сельдяного короля морским чудовищем или морским змеем. Ходят легенды, что сельдяной король топит корабли и поедает заживо весь экипаж.
Свое имя рыба получила потому, что часто попадает в рыболовецкие сети вместе с сельдью. Сельдяной король питается мелкими ракообразными и кальмарами. Мясо данного вида рыб несъедобно, поэтому промысел его не ведется.
Эта рыба занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная из всех существующих. Нормальная ее длина - 3 м, но есть свидетельства, что встречались и более крупные экземпляры - до 11 метров.
Опах
У берегов американского штата Вирджиния поймана огромная опаха. Рыба попалась на крючок рыболовов, удивших меч-рыбу с судна в 130 километрах от города Вирджиния-Бич. Опаха клюнула, когда они уже собирались возвращаться на берег.
Рыбакам понадобилось 45 минут, чтобы вытащить улов из воды. Вес рыбы составил 81 килограммов.
Обыкновенные опахи обитают на глубине от 100 до 400 метров. Известны особи длиной до двух метров, их вес достигает 270 килограммов.
Это вид обитает практически повсеместно, водится в водах всех океанов, за исключением области экватора. Диапазон температур, комфортных для жизни опаха, довольно широк - от 8 до 22 ° C. Опах обыкновенный - уникальный вид рыб, способных к терморегуляции. Некоторые рыбы, например, тунец или акулы, способны повышать температуру тела при охоте, но лишь временно. Для нормальной работы организма им все же необходимо возвращаться в более теплые воды. Опахи же могут постоянно поддерживать температуру тела, которая в среднем выше на 5 °С, чем температура окружающей воды.
Благодаря своей способности сохранять тепло опахи могут двигаться быстро и преследовать свою добычу. Это дает им безусловное преимущество в охоте.
Комодский варан
Комодский варан относится к классу пресмыкающихся, подклассу яйцекладущих, к отряду чешуйчатых. Достигая практически 3 метров в длину и 150 кг, является самой крупной ныне живущей ящерицей на Земле. Его название появилось вследствие слухов о том, что на острове Комодо проживало существо, похожее на дракона. Но драконы так и не были обнаружены европейскими учеными вплоть до 1912 года, пока они впервые не встретили эту большую ящерицу. Местные жители называют ее «ора» или «наземный крокодил».
Этот гигант прекрасно чувствует себя и в сухих тропических лесах, и в саванне, и в лиственных муссонных лесах.
Самцы могут вырастать до 3 метров, а самки до 1,8 м. Самый крупный засвидетельствованный экземпляр достигал 3,13 метров в длину при весе в 166 кг.
Большие плотоядные, такие как львы и тигры, как правило, оставляют до 30% от убитого ими животного. Обычно это скелет, копыта, шкура и кишечник. Комодские драконы едва ли оставят после себя 12% от своей жертвы. Их желудки способны переварить и скелет, и копыта, и шкуры. Они даже могут съесть кишечник, но только после того как освободят его от всего содержимого.
Бирманский питон
Самый большой бирманский питон из когда-либо обнаруженных в американском штате Флорида былпойман в национальном парке
Эверглейдс. Змея была 5,39 метра в длину и весила около 74 килограммов. Этот питон мог легко съесть аллигатора. Теперь он мертв.
«Эта зверюга просто чудовищна, около 30 см в ширину», - рассказал журналистам специались по змеям Кеннет Криско.
Криско добавил, что длина питона достигает примерно 5,39 метра, вес - 74,5 килограмма. Биологи решили исследовать огромную рептилию более подробно.
Змея обладала хорошим здоровьем и ожидала приплода: в теле рептилии было 87 яиц, сообщили исследователи.
Бирманских питонов завезли во Флориду из юго-восточной Азии, где их длина и вовсе достигает 8 метров.
Сегодня эти змеи предоставляют для природы Флориды огромную угрозу - они пожирают енотов, оленей, рысей, лисиц, редких аистов, американских аллигаторов, кроликов. Эта проблема обсуждается в США на протяжении последних нескольких лет. Наконец, с 2012 г. ввоз крупных экзотических змей на территорию Штатов был запрещен.
По словам работников Национального парка Эверглейдс раньше бирманских питонов было немного. Если еще несколько лет назад найти их было сложно, то сейчас можно встретить по 14 змей в день, просто прогуливаясь у парка.
Источник:
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