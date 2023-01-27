Как молодая девушка вышла замуж за султана и пустила свою жизнь под откос

Они встретились на очередном торжестве. В то время Инширах уже несколько лет жила при дворе, как и десятки других девушек. Но Мехмед заприметил именно её. В то время он уже был женат, но супруга рожала ему только дочерей. А будущему государю нужны были наследники.

По поводу их возможного брака семья Инширах устроила целое совещание. Как ни странно, отец её отговаривал: его смущала большая разница в возрасте и слухи о том, что Мехмед был большим любителем гульнуть на стороне. А вот старший брат, Зеки-бей, упрямо твердил, что это блестящая перспектива для всей семьи. Инширах получит высший статус супруги султана, хоть и второй по счету, отец с матерью - почет и уважение, а все остальные их дети - карьеру при дворе. Тут он слукавил: обо всех он толком не думал, но очень заботился о своем продвижении. В конце концов, он убедил девушку принять предложение - брак заключили в 1905 году.