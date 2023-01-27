Как молодая девушка вышла замуж за султана и пустила свою жизнь под откос

Ей было 16, ему - 45 лет. И из этого не вышло ничего хорошего.
Её звали Инширах. Гордая черкесская аристократка, из известной семьи. Будущего Султана величали Мехмед Вахидеддин, после восшествия на престол, он стал Мехмедом VI, последним султаном Османской империи.
Они встретились на очередном торжестве. В то время Инширах уже несколько лет жила при дворе, как и десятки других девушек. Но Мехмед заприметил именно её. В то время он уже был женат, но супруга рожала ему только дочерей. А будущему государю нужны были наследники.
По поводу их возможного брака семья Инширах устроила целое совещание. Как ни странно, отец её отговаривал: его смущала большая разница в возрасте и слухи о том, что Мехмед был большим любителем гульнуть на стороне. А вот старший брат, Зеки-бей, упрямо твердил, что это блестящая перспектива для всей семьи. Инширах получит высший статус супруги султана, хоть и второй по счету, отец с матерью - почет и уважение, а все остальные их дети - карьеру при дворе. Тут он слукавил: обо всех он толком не думал, но очень заботился о своем продвижении. В конце концов, он убедил девушку принять предложение - брак заключили в 1905 году.
Тут Зеки-бей не прогадал. Вскоре после женитьбы Мехмед стал султаном, а брат его юной супруги вошел в ближний круг повелителя.
А вот девушка стала несчастной: оказалось, что очень ревнива и мучилась от каждого слуха о похождениях супруга. Вдобавок никак не могла забеременеть и психовала от того, что султан может найти себе ещё одну жену, а про неё уже и не вспомнит.
К чести султана - он ещё долго её вытерпел. Вообще-то наблюдать истерики дам не в характере статусных мужчин, а уж тем более повелителей. Но и его терпение подошло к концу - через четыре года после свадьбы Инширах вломилась к нему в спальню, когда он принимал там очередную даму. Ревнивица вытащила её за волосы из кровати и устроила жуткий скандал. После этого собрала вещи и гордо покинула дворец.
Через пару дней султан с ней развелся. Кстати, после этого женился ещё трижды и обзавелся долгожданными сыновьями.
А затем произошло свержение повелителя и в 1924 году вышел указ о депортации из страны всех членов его семьи. Инширах туда уже не входила, общих детей у них не было. Тем не менее, уехала в Каир. А экс-султан вместе с десятком приближенных отправился в Сан-Ромео. Вместе с ними был и Зеки-бей.
В Каире Инширах жила крайне бедно. Замуж больше не вышла, детей не было. Когда ей надоела нищета, она поехала к бывшему супругу. Тот в Сан-Ромео поначалу жил на широкую ногу, как и его люди: алкоголь, азартные игры и женщины. Потом денег стало поменьше и расходы стали сокращать, Мехмед даже стал курить сигареты подешевле.
Ну а когда к нему приехала Инширах, он даже не вышел с ней поздороваться. Вместо этого появился её брат и отругал сестрицу за то, что она оставила супруга, а теперь приехала просить деньги. Он вытащил из кармана наличные, сунул ей в руки и велел уходить. На следующее утро усадил её на паром и девушка вернулась в Каир.
Там Инширах совсем приуныла и даже хотела покончить жизнь самоубийством. Потом передумала и снова влачила жалкое существование. А через пять лет дошла до точки и всё-таки ушла из жизни. Невесёлый финал. В молодости Инширах казалось, что она получила всё, а затем вмешалась гордость, ревность и девушка поломала свою судьбу.
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Она знала, на что шла.
Один сын, не женился, детей не имел...
девочка решила, что вертит взрослым мужиком аки опахалом. а в итоге получила под сраку пинком и вылетела из золотой клетки на вольные хлеба.