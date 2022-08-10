Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом

«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не выразить словами. Мое сердце разбито тем, что гора доказательств все еще оказалась недостаточной, чтобы противостоять непропорциональной силе, влиянию и власти моего бывшего мужа.

Мне грустно, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее от того, что кажется, я потеряла право, которое, как я думала, у меня как у американки было, — говорить свободно и открыто».

Позже она заявила, что «денег нет, но вы держитесь» - она не может выплатить такую сумму. Даже собралась продавать дом, но выручка от этого будет всего 1,5 миллиона.