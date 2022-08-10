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Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом

Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом

Автор:
10 августа 2022 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ванесса Паради   Джонни Депп   брак   долг   развод   скандал   суд   эмбер херд   
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Ей предлагают «некислый» гонорар - 8 миллионов долларов и это решит её проблему.

Херд сыграла в фильмах «Аквамен», «Звезда на грани» и ещё в нескольких проектах, которых у нас никто не знает. Но главную роль она исполнила на судебном процессе о разводе с Джонни Деппом.

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Актёр был женат на Ванессе Паради: 14 лет в браке, двое детей… всё было нормально.

Но на съёмках «Ромового дневника» судьба свела его с Херд и Джонни ушёл из семьи.

Новый союз продлился целых 15 месяцев и Херд подала на развод. Она обвинила растерявшегося Деппа в насилии, выиграла дело и получила 7 миллионов долларов.

После этого, Деппа стали «отменять» в Голливуде. Выгнали из фильма «Фантастические твари» и свернули сотрудничество по остальным проектам. По сути, после развода он получил целое море обвинений, грязи и прямых оскорблений. Его не пнул только ленивый. Плюс начались проблемы с деньгами и ему даже пришлось распродавать недвижимость. Чтобы хоть немного прийти в себя от всего этого, актёр слегка забухал и на время ушёл в тень.

Кстати, когда Деппа стали публично унижать и поливать грязью, за него заступилась только бывшая жена - она заявила, что за 14 лет брака не было и намёка на насилие, к тому же он был хорошим и любящим отцом.

А спустя три года после развода, Депп объявил, что подаёт в суд на Херд - за клевету, испорченную репутацию и карьеру. Сумма иска - 50 миллионов долларов. Да уж, в Голливуде умеют заходить с козырей.

Судебный процесс превратили в настоящее шоу: Херд плакала и говорила о унижении и насилии. Депп спокойно отвергал обвинения и контратаковал твёрдыми фактами и доказательствами своей невиновности.

И выиграл - за распространение ложной информации, Херд обязали выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов. По её словам:

«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не выразить словами. Мое сердце разбито тем, что гора доказательств все еще оказалась недостаточной, чтобы противостоять непропорциональной силе, влиянию и власти моего бывшего мужа.

Мне грустно, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее от того, что кажется, я потеряла право, которое, как я думала, у меня как у американки было, — говорить свободно и открыто».

Позже она заявила, что «денег нет, но вы держитесь» - она не может выплатить такую сумму. Даже собралась продавать дом, но выручка от этого будет всего 1,5 миллиона.

И тут ей на помощь пришли добрые люди из агентства Zen Models. Актрисе предложили сыграть в кино для взрослых, за это пообещали 8 миллионов долларов. За один фильм.

В письме с предложением сказано:

«Видео с рейтингом Х будет создано, чтобы сделать Эмбер прогрессивной личностью, принимающей свою сексуальность».

Эмбер Херд такое заманчивое предложение пока не приняла. Впрочем, и не отклонила.

Ну а где-то вдалеке сейчас тихо посмеивается Джонни Депп.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ванесса Паради   Джонни Депп   брак   долг   развод   скандал   суд   эмбер херд   
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2k
Трям Час назад
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5k
Владимир 9 минут назад
ну вот,и все встали на своё место.
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4k
Lost 12 минут назад
Мда, уверены, что не обоср.ется в постели ?
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2k
AUTOMAN 14 минут назад
с учетом способностей эмбер к "кучкам" думаю жанр сего проекта будет сильно специфический, на большоооого любителя...
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6k
Shtoppi Полчаса назад
Ну хоть где-то ее "талант" остался востребованным и от него будет определенная отдача. Надеюсь оргазм она сможет сыграть более правдоподобно, а не так позорно, как она имитировала горе на судебном процессе изображая жертву))))))))
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7k
Иван Чел 37 минут назад
Было бы очень любопытно, посмотреть порно с настоящей Эмбер, а не с гримированной дублёршей!) Агентство весёлых фильмов, в 30-40 раз окупит свой гонорар!)
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7k
Александр 39 минут назад
Никогда не смотрел копрофильское порно, но с такой талантливой актриссой наверное гляну... Она же, наверное, только в такое могет=) Амплуа, так сказать=)
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7k
Владимир 40 минут назад
Для этого ей надо над собой очень хорошо поработать...и гримерам тоже. и ещё графики наложить сверху...Короче - ну нахрен.
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715
Bronetazik 48 минут назад
Зато как сейчас обидно хохлушкам, которые по ТТД и экстерьеру дадут фору любой из Эмберов и получают за сцену от 300 до 500 долларов :)
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27k
koleos72 53 минуты назад
Он ей 50 лимонов отдал, а она должна только 15?! Да и тех нет?! Они куда такие деньги деют?!
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133
Михалыч koleos72 Полчаса назад
Как бы нет )) "...Она обвинила растерявшегося Деппа в насилии, выиграла дело и получила 7 миллионов долларов"
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11
Rediskin1977 koleos72 Полчаса назад
Депп и от выигранных 15 лямов отказался.
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10k
Dmitry 56 минут назад
Вообще-то за него вступились ВСЕ бывшие))). Кейт Мосс даже недавно повторила все сказанное в суде на ТВ, подчеркнув что претензии Эмбер - бред.
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3k
Platinum 58 минут назад
Как только будет сообщите, друг задолбал.
Заранее благодарен
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1k
КАКАнгел Час назад
ну 8 лимонов это и правда не плохо. большинство живущих на этой планете не когда в жизни не смогут даже дотронуться до человека который видел в живую такие деньги . а ей это светит только за потрахаться 20 минут и не с бомжом привокзальным и с профи этого дела красивым и . . . ! короче сложный выбор многие бабы сами бы заплатили за такую возможность.
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197
perdobak Час назад
Эта баба точно вукраинка
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1k
Безумный Точильщик Час назад
Я не фанат Деппа - как, впрочем, и всех остальных актёров мира, но мне приятно знать, что лживая девка потеряла больше, чем смогла украсть.
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4k
просто Дмитрий Час назад
Рассчитаться, используя письку..... Думаю ее это не затруднит
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30
Евген Час назад
Кончать будет не натурально.
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15k
Bill Час назад
«кажется, я потеряла право, которое, как я думала, у меня как у американки было, говорить свободно и открыто».
Т.е. по её мнению, говорить свободно и открыто могут только американки/цы? Самомнение у пендосов как всегда на недосягаемой высоте.
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2k
Ney Час назад
Я бы даже купил такой фильм.
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20k
Dobrovit Час назад
Бабы и женщины познаются после развода...
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2k
alex5450 Час назад
Она не будет сниматься в порно. Ей бы похудеть и продать себя куда нибудь арабам или латиносам в жены. Там и не забалуешь и деньги будут.
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