Эмбер Херд может сняться в порно, чтобы расплатиться по долгам с Джонни Деппом

Ей предлагают «некислый» гонорар - 8 миллионов долларов и это решит её проблему.
Херд сыграла в фильмах «Аквамен», «Звезда на грани» и ещё в нескольких проектах, которых у нас никто не знает. Но главную роль она исполнила на судебном процессе о разводе с Джонни Деппом.
Актёр был женат на Ванессе Паради: 14 лет в браке, двое детей… всё было нормально.
Но на съёмках «Ромового дневника» судьба свела его с Херд и Джонни ушёл из семьи.
Новый союз продлился целых 15 месяцев и Херд подала на развод. Она обвинила растерявшегося Деппа в насилии, выиграла дело и получила 7 миллионов долларов.
После этого, Деппа стали «отменять» в Голливуде. Выгнали из фильма «Фантастические твари» и свернули сотрудничество по остальным проектам. По сути, после развода он получил целое море обвинений, грязи и прямых оскорблений. Его не пнул только ленивый. Плюс начались проблемы с деньгами и ему даже пришлось распродавать недвижимость. Чтобы хоть немного прийти в себя от всего этого, актёр слегка забухал и на время ушёл в тень.
Кстати, когда Деппа стали публично унижать и поливать грязью, за него заступилась только бывшая жена - она заявила, что за 14 лет брака не было и намёка на насилие, к тому же он был хорошим и любящим отцом.
А спустя три года после развода, Депп объявил, что подаёт в суд на Херд - за клевету, испорченную репутацию и карьеру. Сумма иска - 50 миллионов долларов. Да уж, в Голливуде умеют заходить с козырей.
Судебный процесс превратили в настоящее шоу: Херд плакала и говорила о унижении и насилии. Депп спокойно отвергал обвинения и контратаковал твёрдыми фактами и доказательствами своей невиновности.
И выиграл - за распространение ложной информации, Херд обязали выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов. По её словам:
«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не выразить словами. Мое сердце разбито тем, что гора доказательств все еще оказалась недостаточной, чтобы противостоять непропорциональной силе, влиянию и власти моего бывшего мужа.
Мне грустно, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее от того, что кажется, я потеряла право, которое, как я думала, у меня как у американки было, — говорить свободно и открыто».
Позже она заявила, что «денег нет, но вы держитесь» - она не может выплатить такую сумму. Даже собралась продавать дом, но выручка от этого будет всего 1,5 миллиона.
И тут ей на помощь пришли добрые люди из агентства Zen Models. Актрисе предложили сыграть в кино для взрослых, за это пообещали 8 миллионов долларов. За один фильм.
В письме с предложением сказано:
«Видео с рейтингом Х будет создано, чтобы сделать Эмбер прогрессивной личностью, принимающей свою сексуальность».
Эмбер Херд такое заманчивое предложение пока не приняла. Впрочем, и не отклонила.
Ну а где-то вдалеке сейчас тихо посмеивается Джонни Депп.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заранее благодарен
Т.е. по её мнению, говорить свободно и открыто могут только американки/цы? Самомнение у пендосов как всегда на недосягаемой высоте.