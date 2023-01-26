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Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх

Автор:
26 января 2023 13:33
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Россия   азиатские игры   мок   приглашение   соревнования   
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В организации отметили, что верят в объединяющую силу спорта и в то, что гражданство и национальность не должны быть препятствием для участия в соревнованиях.


Олимпийский совет Азии (OCA) проявил неприсущее для Международного олимпийского комитета (МОК) благоразумие и предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх», — говорится в заявлении пресс-службы ОСА

Отмечается, что Игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Олимпийский комитет России пока не ответил на приглашение, но с большой долей вероятности можно утверждать, что российские спортсмены примут участие в соревнованиях.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Это повлекло за собой то, что многие международные организации запретили россиянам участвовать в турнирах под своей эгидой.

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Метки: Белоруссия   Россия   азиатские игры   мок   приглашение   соревнования   
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9  комментариев
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25k
Matrosskin 36 минут назад
Если в нормальном варианте - как Сборная РФ (флаги, гимны и всё что полагается) - отличный вариант
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2k
RaiJu 7 минут назад
Так надо равняться на Восток. Азия это колыбель цивилизаций.
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30k
Ashabad 9 минут назад
Надо обязательно принимать приглашение!
Формируется новая конфигурация мира и данный факт это формирование поддерживает.
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7k
Николай 15 минут назад
Так и происходит когда спорт объеденяет, и свято место не бывает пусто...
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42k
Aleksandr 15 минут назад
МОК-Марионеточный Околоспортивный Кагал
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13k
котегRUS 23 минуты назад
были чемпионаты Европы, и почему бы не сделать Олимпиаду Азии ?
у нас полно друзей!

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23k
Добрый Алабай Полчаса назад
Но деньги в МОК и прочие подпендосовские международные помойки продолжаем платить. Сами себя не уважаем.
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13k
Kucher 39 минут назад
А под какими флагами? Если под национальными - отлично. Если опять под нейтральными - нафиг надо!
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73k
Viktor 40 минут назад
Ну хоть у кого-то мозги сохранились!
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