Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх





Олимпийский совет Азии (OCA) проявил неприсущее для Международного олимпийского комитета (МОК) благоразумие и предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.



«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх», — говорится в заявлении пресс-службы ОСА



Отмечается, что Игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Олимпийский комитет России пока не ответил на приглашение, но с большой долей вероятности можно утверждать, что российские спортсмены примут участие в соревнованиях.