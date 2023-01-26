Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх

В организации отметили, что верят в объединяющую силу спорта и в то, что гражданство и национальность не должны быть препятствием для участия в соревнованиях.
Олимпийский совет Азии (OCA) проявил неприсущее для Международного олимпийского комитета (МОК) благоразумие и предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.
«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх», — говорится в заявлении пресс-службы ОСА
Отмечается, что Игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Олимпийский комитет России пока не ответил на приглашение, но с большой долей вероятности можно утверждать, что российские спортсмены примут участие в соревнованиях.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Это повлекло за собой то, что многие международные организации запретили россиянам участвовать в турнирах под своей эгидой.
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Формируется новая конфигурация мира и данный факт это формирование поддерживает.
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