Российским паралимпийцам запретили участвовать в церемонии открытия Игр-2024

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал сегодня условия допуска российских и белорусских паралимпийцев на Игры-2024, которые пройдут летом этого года. Условия эти можно назвать обидными или унизительными, тем более, что речь идёт о спортсменах-паралимпийцах.





Помимо запрета на национальный флаг (даже в расцветке одежды) и гимн, паралимпийцам запретили принимать участие на церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр — 28 августа и 8 сентября соответственно. Что касается флага, то выступать спортсмены из России и Белоруссии будут под белым полотнищем с чёрными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes/Нейтральные спортсмены-паралимпийцы). Этот флаг будет использоваться в трансляциях, инфографике с результатами и при награждении атлетов. Также во время церемонии награждения российских и белорусских участников соревнований будет звучать гимн МПК. При этом паралимпийцы из РФ и РБ смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах.





Помимо этого, МПК выберет независимую организацию для проверки паралимпийцев на предмет поддержки СВО и связей с армией и спецслужбами.