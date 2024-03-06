Российским паралимпийцам запретили участвовать в церемонии открытия Игр-2024

Тем не менее Паралимпийский комитет России принял решение участвовать в соревнования в Париже.
Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал сегодня условия допуска российских и белорусских паралимпийцев на Игры-2024, которые пройдут летом этого года. Условия эти можно назвать обидными или унизительными, тем более, что речь идёт о спортсменах-паралимпийцах.
Помимо запрета на национальный флаг (даже в расцветке одежды) и гимн, паралимпийцам запретили принимать участие на церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр — 28 августа и 8 сентября соответственно. Что касается флага, то выступать спортсмены из России и Белоруссии будут под белым полотнищем с чёрными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes/Нейтральные спортсмены-паралимпийцы). Этот флаг будет использоваться в трансляциях, инфографике с результатами и при награждении атлетов. Также во время церемонии награждения российских и белорусских участников соревнований будет звучать гимн МПК. При этом паралимпийцы из РФ и РБ смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах.
Помимо этого, МПК выберет независимую организацию для проверки паралимпийцев на предмет поддержки СВО и связей с армией и спецслужбами.
Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал дискриминационными условия участия россиян в Играх-2024
"Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран",— говорится в официальном заявлении ПКР.
Тем не менее в ПКР добавили, что российские паралимпийцы продолжают готовиться к соревнованиям в Париже, "чтобы показать наивысший результат и вновь прославить российский спорт".
В ПКР отметили, что предварительно в состав делегации войдут 225 человек, включая 125 спортсменов, но это количество может измениться в зависимости от допуска и распределения оргкомитетом прямых приглашений на Игры.
"На сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдет в Мадейре с 21 по 27 апреля. Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у 6 из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис", — добавили в ПКР.
Источник:
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выступать без флага, без страны
может сразу на смену спортивного гражданства подать?
P.S.
вообще пусть выступают, но в случае победы нужен 110% налог :)
"...прославить российский спорт..."
Русские спортсмены не станут выступать под белой тряпкой. А те кто туда поедут - предатели, которым деньги дороже Родины. Это и чиновников и спортсменов касается.
с выигрыша налог заплатить
никаких премий