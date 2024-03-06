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Российским паралимпийцам запретили участвовать в церемонии открытия Игр-2024

Российским паралимпийцам запретили участвовать в церемонии открытия Игр-2024

Автор:
06 марта 2024 17:27
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Паралимпиада-2024   Париж   Россия   атлеты   условия   участие   
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Тем не менее Паралимпийский комитет России принял решение участвовать в соревнования в Париже.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал сегодня условия допуска российских и белорусских паралимпийцев на Игры-2024, которые пройдут летом этого года. Условия эти можно назвать обидными или унизительными, тем более, что речь идёт о спортсменах-паралимпийцах.


Помимо запрета на национальный флаг (даже в расцветке одежды) и гимн, паралимпийцам запретили принимать участие на церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр — 28 августа и 8 сентября соответственно. Что касается флага, то выступать спортсмены из России и Белоруссии будут под белым полотнищем с чёрными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes/Нейтральные спортсмены-паралимпийцы). Этот флаг будет использоваться в трансляциях, инфографике с результатами и при награждении атлетов. Также во время церемонии награждения российских и белорусских участников соревнований будет звучать гимн МПК. При этом паралимпийцы из РФ и РБ смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах.


Помимо этого, МПК выберет независимую организацию для проверки паралимпийцев на предмет поддержки СВО и связей с армией и спецслужбами.

Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал дискриминационными условия участия россиян в Играх-2024

"Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран",— говорится в официальном заявлении ПКР.

Тем не менее в ПКР добавили, что российские паралимпийцы продолжают готовиться к соревнованиям в Париже, "чтобы показать наивысший результат и вновь прославить российский спорт".


В ПКР отметили, что предварительно в состав делегации войдут 225 человек, включая 125 спортсменов, но это количество может измениться в зависимости от допуска и распределения оргкомитетом прямых приглашений на Игры.

"На сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдет в Мадейре с 21 по 27 апреля. Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у 6 из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис", — добавили в ПКР.


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Метки: Белоруссия   Паралимпиада-2024   Париж   Россия   атлеты   условия   участие   
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13  комментариев
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15k
ron Час назад
Готовность ехать выступать под безликой белой тряпкой - не это ли признак слабоволия, трусости и согласия с предложенным унижением? А если (без "если"!) следующим условием станет целование рук (ног, ануса) господина, как поступят это "спортсмены"?
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3k
Вольдемар Полчаса назад
если добавили бы еще требование, что каждого должен отыметь Черный Властелин в задницу, то все равно нашлись бы те, кто поехали

выступать без флага, без страны
может сразу на смену спортивного гражданства подать?

P.S.

вообще пусть выступают, но в случае победы нужен 110% налог :)
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8k
tamin 37 минут назад
Я надеючь, ни один параолимпиец не поедет, чтобы ни одна тварь не смогла его обидеть. Гореть им всем в ядерном костре)
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1k
АртемШишков 40 минут назад
Что же это такое бл.. ть, должно же быть чувство собственного достоинства?! Сколько можно давать всяким пид... ам издеваться над собой?!
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14k
Андрей А 42 минуты назад
Это желание не прославить российский спорт, а тупо заработать бабла!
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35k
Teodor Час назад
"...и вновь прославить российский спорт" Российский? Под белым флагом..?! Как же эти чинуши из ПКР трясутся за свои тёпленькие места - об них уже не то, что ноги вытирают, ими просто подтираются, а они все о своём - за Россию болеют...
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18k
Kucher Час назад
Самим то не противно унижаться?
"...прославить российский спорт..."
Русские спортсмены не станут выступать под белой тряпкой. А те кто туда поедут - предатели, которым деньги дороже Родины. Это и чиновников и спортсменов касается.
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266
Фрол Kucher 6 минут назад
Чинушам плевать на всё и всех.Это номенклатурная/ даже наследственная/ прослойка без гражданской позиции.Им лишь бы бюджет дербанить.Они все вне политики,а если и высказываются,то только за те положения,где можно больше бобла поиметь.
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4k
Максим Макашев Час назад
запретили национальную символику? Так пусть тогда наши чинуши из "комитета" туда едут - они, не сомневаюсь, под паралимпийцев закосить смогут на 1000%- МОЗГИ ТО СОВСЕМ АТРОФИРОВАЛИСЬ
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