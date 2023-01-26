«Пора переходить от слов к делу»: Евгений Пригожин пригласил Игоря Стрелкова вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться на фронт

«Первое, я никогда не был знаком со Стрелковым. Какое-то время мой представитель – Трошев Андрей Николаевич встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК «Вагнер». Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам и, в том числе, их могли тогда, посадить за наемничество.

Второе, касательно моих политических амбиций. Я многократно уже заявлял, что у меня их нет. И к собственному пиару я не стремлюсь. Всё, что я делаю, я делаю на благо той компании, которая создана мной, принадлежит мне и которую я всячески культивирую для того, чтобы в культе этой компании ковался российский патриотизм. Собственно говоря, я даю мастер-класс всем тем, кто хочет поучаствовать на патриотическом поле. Получайте лицензию бесплатно и занимайтесь этим так же, как и я.

Третье, по поводу отправки бойцов в Африку. Это абсолютно необходимо. К тому же, у меня есть определённые обязательства. Есть президенты, которым я дал слово, что буду их защищать. Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. А это слово, данное мной, слово, данное моими бойцами. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить. В конце концов, это имя Великой России. И поэтому, как бы нам ни было тяжело справляться без наших товарищей, которые находятся в Африке, они по-прежнему будут находиться там и выполнять те задачи, которые есть.