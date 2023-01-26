«Пора переходить от слов к делу»: Евгений Пригожин пригласил Игоря Стрелкова вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться на фронт

Он предложил ему руководящую должность в штурмовом подразделении.
Игорь Гиркин-Стрелков немало критиковал Евгения Викторовича Пригожина. И его прошлое, и действия. При этом, хвалил бойцов «Вагнера» за стойкость, выдержку и отличную выучку с дисциплиной.
В одном из последних интервью Стрелков сказал:
«Я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера».
Но подчеркнул, что разделяет руководство ЧВК и бойцов ЧВК – бойцам он желает «только успехов» и считает, что «Это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее». И которой можно было бы найти более эффективное применение.
Вот что на это ответил Евгений Пригожин. Заодно он рассказал о действиях «Вагнера» в Сирии и Африке.
«Первое, я никогда не был знаком со Стрелковым. Какое-то время мой представитель – Трошев Андрей Николаевич встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК «Вагнер». Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам и, в том числе, их могли тогда, посадить за наемничество.
Второе, касательно моих политических амбиций. Я многократно уже заявлял, что у меня их нет. И к собственному пиару я не стремлюсь. Всё, что я делаю, я делаю на благо той компании, которая создана мной, принадлежит мне и которую я всячески культивирую для того, чтобы в культе этой компании ковался российский патриотизм. Собственно говоря, я даю мастер-класс всем тем, кто хочет поучаствовать на патриотическом поле. Получайте лицензию бесплатно и занимайтесь этим так же, как и я.
Третье, по поводу отправки бойцов в Африку. Это абсолютно необходимо. К тому же, у меня есть определённые обязательства. Есть президенты, которым я дал слово, что буду их защищать. Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. А это слово, данное мной, слово, данное моими бойцами. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить. В конце концов, это имя Великой России. И поэтому, как бы нам ни было тяжело справляться без наших товарищей, которые находятся в Африке, они по-прежнему будут находиться там и выполнять те задачи, которые есть.
Четвёртое, по поводу Сирии. ЧВК «Вагнер» де-факто выиграла сирийскую войну. ЧВК «Вагнер» выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ. И это тайна, которая теперь не покрыта мраком. Это уже исторический факт. Сирия – это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далёких рубежах.
Когда ЧВК «Вагнер» даже спасибо не сказали и выпнули интриганы с Донбасса в 2015 году, мы ушли в далёкие страны. И там, зализывая раны, вершили Величие России. И бросать это дело мы не будем. И ни у кого нет права нам указывать. А что касается культурных, мягких, ненавязчивых советов, то мы их получаем от специалистов по соответствующим каналам.
Пятое. Есть ещё один не озвученный вопрос, который периодически возникает у людей, желающих меня покритиковать. Финансирую ли я ЧВК «Вагнер». Или передаю кому-то деньги откуда-то. Я придумал ЧВК «Вагнер», управляю ЧВК «Вагнер» и всегда финансировал ЧВК «Вагнер». Безусловно, в 2022 году, когда началось глобальное расширение, мне пришлось искать дополнительные источники. Но всё время до начала Спецоперации ни одной копейки, ни одного бронежилета не было взято нигде и ни у кого, кроме как из моего кармана. Поэтому я полностью чист перед своей совестью, и упрекнуть меня не в чем.
Шестое. По поводу господина Гиркина и его активной похвалы бойцов ЧВК «Вагнер». Я пообщался с командирами ЧВК «Вагнер», и несмотря на крайне негативное отношение к Гиркину, сумел убедить их в своем решении.
Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу».
И вскоре последовал комментарий от Игоря Стрелкова:
«Полагаю, что подобного рода предложения НЕ должны делаться через публичные СМИ. Либо - раз уж они объявлены - должны быть подкреплены и развиты переговорами в нормальном режиме - т.е. через официальных представителей ЧВК "Вагнер". Которых в Москве (или хотя-бы в Петербурге), я полагаю, более, чем достаточно.
Пока я никаких конкретных предложений не получил - могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более, ни менее.
Мой телефон известен половине медиа-холдингов РФ и узнать его, думаю, сложности для господина Пригожина и его аппарата не представляет.
Ехать-же в ЛНР (я там был не далее, как в конце ноября прошлого года) только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться для меня заведомо неприемлемыми - не готов».
Источник:
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При всем моем огромном уважении к его деятельности.