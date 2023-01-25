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Кристина Логинова — художник-миниатюрист из России, которая создает удивительные крошечные миры внутри скорлупы грецкого ореха.
2.
"Привет, меня зовут Кристина и я влюблена в миниатюру. Я создаю крошечные игрушки, миниатюрных животных и сказочные домики в скорлупе, в которых живут феи.
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Все мои работы сделаны вручную, я не использую молоды и 3D принтер. Кукол я строгаю сама из дерева.
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