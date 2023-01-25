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Крошечные миры внутри скорлупы грецкого ореха

Крошечные миры внутри скорлупы грецкого ореха

Автор:
25 января 2023 08:59
Сообщество : Искусство
Метки: Кристина Логинова   Крошечные миры   внутри скорлупы   грецкий орех   искусство   талант   удивительно   
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Кристина Логинова — художник-миниатюрист из России, которая создает удивительные крошечные миры внутри скорлупы грецкого ореха.
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Метки: Кристина Логинова   Крошечные миры   внутри скорлупы   грецкий орех   искусство   талант   удивительно   
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1  комментарий
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Leonid 2 часа назад
Везёт же... у кого-то докуя свободного времени
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