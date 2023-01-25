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Исследователи опубликовали топ самых сексуальных лысых мужчин, основываясь на статистике и научных данных

Исследователи опубликовали топ самых сексуальных лысых мужчин, основываясь на статистике и научных данных

Автор:
25 января 2023 08:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   знаменитости   лысый   мужчины   сексуальность   топ   фото   
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В интернете составляется множество причудливых топов и рейтингов, так что вот вам ещё один! Уже не в первый раз мы демонстрируем вам список самых привлекательных лысых мужчин из знаменитостей. И совсем недавно появилось обновление.

Компания Reboot составила свою десятку знаменитостей без волос на голове, основываясь на пяти критериях: правилу золотого сечения, росту, чистым активам (в фунтах стерлингов) и мнению общественности, выраженному в твитах (пример: «Джейсон Стейтем очень сексуальный!») и использованию вот таких 😍 эмодзи рядом с именем того или иного мужчины.

На основе всех этих данных знаменитые джентльмены с блестящей лысиной получали общую оценку по 10-балльной системе. И вот какой получился рейтинг!


10 место: Майк Тайсон — 2,5 балла

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Рост: 178 см
Золотое сечение: 58,03%
Чистые активы: £10 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 7,33%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 1,83%


9 место: Дуэйн Джонсон — 3,62 балла

Рост: 196 см (хотя в сети пишут, что на самом деле около 190 см)
Золотое сечение: 43,8%
Чистые активы: £800 миллионов (лучший в этом показателе)
Упоминания сексуальности в Твиттере: 7,61%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 2,11%


8 место: Джо Роган — 4,37 балла

Рост: 174 см
Золотое сечение: 72,76%
Чистые активы: £120 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 4,51%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 0,44%


7 место: Брюс Уиллис — 4,75 балла

Рост: 183 см
Золотое сечение: 61,33%
Чистые активы: £250 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 8,67%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 2,58%

В случае с Уиллисом исследователи также выделили ещё один показатель — «степень блеска» лысины. Она измеряется в канделах на м² (международная единица измерения яркости), и результат актёра: 553 кд/м2. То есть его голова способна отражать свет на 69,11% по сравнению со стандартной лампочкой.

На фото Уиллис в одном из своих последних фильмов «Райский город» (2022).


6 место: Джейсон Стейтем — 5,96 балла

Рост: 178 см
Золотое сечение: 78,09% (лучший в этом показателе)
Чистые активы: £90 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 7,33%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 2,22%

На фото актёр в фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023).


5 место: Принц Уильям — 6,13 балла

Рост: 191 см (делит со Скалой первенство в этом показателе и скорее всего даже выигрывает)
Золотое сечение: 66,83%
Чистые активы: £100 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 15,69%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 8,15%


4 место: Питбуль (рэпер) — 6,16 балла

Рост: 170 см
Золотое сечение: 67,69%
Чистые активы: £100 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 21,59%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 9,07%


3 место: Шемар Мур — 6,25 балла

Рост: 185 см
Золотое сечение: 64,83%
Чистые активы: £22 миллиона
Упоминания сексуальности в Твиттере: 30,24% (лучший в этом показателе)
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 17,56% (лучший в этом показателе)

Также у актёра самый высокий показатель «яркости лысины». Исследователи не дали числа кандел на м², но указали, что способность его головы отражать свет по сравнению с той же стандартной лампочкой составляет 71.85%.


2 место: Стэнли Туччи — 6,33 балла

Рост: 172 см
Золотое сечение: 75,83%
Чистые активы: £25 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 17,07%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 4,51%


1 место: Вин Дизель — 6,46 балла

Рост: 182 см
Золотое сечение: 69,26%
Чистые активы: £225 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 12,66%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 5,77%

Также у Дизеля высокий показатель блеска лысины — целых 563.65 кд/м2.


Инфографика исследования со всеми участниками топа и их показателями

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Метки: актер   знаменитости   лысый   мужчины   сексуальность   топ   фото   
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18  комментариев
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Забыли.
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10k
Antilles 6 минут назад
Я
Рост: 200 см
Золотое сечение: квадратное
Чистые активы: 100
Упоминания сексуальности в Твиттере: 00,00%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 0,01%
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942
Шурман 15 минут назад
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20k
nobody® 19 минут назад
Принц не лысый, а с лысиной
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6k
Станислав Полчаса назад
А где Траволта, Зидан, Нагиев в конце концов =) Херня, а не статистика.
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42k
Aleksandr 37 минут назад
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4k
Frank Borman Час назад
А где самый знаменитый лысый?
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47k
Элек Мек Час назад
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5k
sergonly Час назад
Скромный мультимиллиардер тихо плачет в углу )))
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7k
Pravednik84 Час назад
Вин Дизель, как по мне, какой то фу.
Тут правильно напомнили Лысого_из_Браззерс, а я бы ещё добавил Марка Стронга.
Хотя, блин, я не девочка, чтоб оценивать их сексуальность.
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8k
Колорад Час назад
На 11 месте сотрудник 911, скромный мед брат из Спрингфилда.
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GoodNeon

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