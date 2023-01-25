Исследователи опубликовали топ самых сексуальных лысых мужчин, основываясь на статистике и научных данных

Компания Reboot составила свою десятку знаменитостей без волос на голове, основываясь на пяти критериях: правилу золотого сечения, росту, чистым активам (в фунтах стерлингов) и мнению общественности, выраженному в твитах (пример: «Джейсон Стейтем очень сексуальный!») и использованию вот таких 😍 эмодзи рядом с именем того или иного мужчины.

На основе всех этих данных знаменитые джентльмены с блестящей лысиной получали общую оценку по 10-балльной системе. И вот какой получился рейтинг!

10 место: Майк Тайсон — 2,5 балла