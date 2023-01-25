Исследователи опубликовали топ самых сексуальных лысых мужчин, основываясь на статистике и научных данных

В интернете составляется множество причудливых топов и рейтингов, так что вот вам ещё один! Уже не в первый раз мы демонстрируем вам список самых привлекательных лысых мужчин из знаменитостей. И совсем недавно появилось обновление.
Компания Reboot составила свою десятку знаменитостей без волос на голове, основываясь на пяти критериях: правилу золотого сечения, росту, чистым активам (в фунтах стерлингов) и мнению общественности, выраженному в твитах (пример: «Джейсон Стейтем очень сексуальный!») и использованию вот таких 😍 эмодзи рядом с именем того или иного мужчины.
На основе всех этих данных знаменитые джентльмены с блестящей лысиной получали общую оценку по 10-балльной системе. И вот какой получился рейтинг!
10 место: Майк Тайсон — 2,5 балла
Рост: 178 см
Золотое сечение: 58,03%
Чистые активы: £10 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 7,33%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 1,83%
9 место: Дуэйн Джонсон — 3,62 балла
Рост: 196 см (хотя в сети пишут, что на самом деле около 190 см)
Золотое сечение: 43,8%
Чистые активы: £800 миллионов (лучший в этом показателе)
Упоминания сексуальности в Твиттере: 7,61%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 2,11%
8 место: Джо Роган — 4,37 балла
Рост: 174 см
Золотое сечение: 72,76%
Чистые активы: £120 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 4,51%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 0,44%
7 место: Брюс Уиллис — 4,75 балла
Рост: 183 см
Золотое сечение: 61,33%
Чистые активы: £250 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 8,67%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 2,58%
В случае с Уиллисом исследователи также выделили ещё один показатель — «степень блеска» лысины. Она измеряется в канделах на м² (международная единица измерения яркости), и результат актёра: 553 кд/м2. То есть его голова способна отражать свет на 69,11% по сравнению со стандартной лампочкой.
На фото Уиллис в одном из своих последних фильмов «Райский город» (2022).
6 место: Джейсон Стейтем — 5,96 балла
Рост: 178 см
Золотое сечение: 78,09% (лучший в этом показателе)
Чистые активы: £90 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 7,33%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 2,22%
На фото актёр в фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023).
5 место: Принц Уильям — 6,13 балла
Рост: 191 см (делит со Скалой первенство в этом показателе и скорее всего даже выигрывает)
Золотое сечение: 66,83%
Чистые активы: £100 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 15,69%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 8,15%
4 место: Питбуль (рэпер) — 6,16 балла
Рост: 170 см
Золотое сечение: 67,69%
Чистые активы: £100 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 21,59%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 9,07%
3 место: Шемар Мур — 6,25 балла
Рост: 185 см
Золотое сечение: 64,83%
Чистые активы: £22 миллиона
Упоминания сексуальности в Твиттере: 30,24% (лучший в этом показателе)
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 17,56% (лучший в этом показателе)
Также у актёра самый высокий показатель «яркости лысины». Исследователи не дали числа кандел на м², но указали, что способность его головы отражать свет по сравнению с той же стандартной лампочкой составляет 71.85%.
2 место: Стэнли Туччи — 6,33 балла
Рост: 172 см
Золотое сечение: 75,83%
Чистые активы: £25 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 17,07%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 4,51%
1 место: Вин Дизель — 6,46 балла
Рост: 182 см
Золотое сечение: 69,26%
Чистые активы: £225 миллионов
Упоминания сексуальности в Твиттере: 12,66%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 5,77%
Также у Дизеля высокий показатель блеска лысины — целых 563.65 кд/м2.
Инфографика исследования со всеми участниками топа и их показателями
Источник:
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Рост: 200 см
Золотое сечение: квадратное
Чистые активы: 100
Упоминания сексуальности в Твиттере: 00,00%
Признание сексуальности с помощью эмодзи: 0,01%
Тут правильно напомнили Лысого_из_Браззерс, а я бы ещё добавил Марка Стронга.
Хотя, блин, я не девочка, чтоб оценивать их сексуальность.