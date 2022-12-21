Британец построил апокалиптический бункер своей мечты

Большинство людей хотя бы иногда задумываются о том, что бы они сделали в случае вселенской катастрофы. А некоторые даже называют себя "выживальщиками" и всерьез занимаются подготовкой к такому событию.



Не то чтобы они верили, что миру придет конец в ближайшее время. Просто считают, что лучше быть к этому максимально готовым. В общем, выживальщики строят себе бункеры - от обычных дыр в земле до роскошных дворцов. И вот практически инструкция для них.