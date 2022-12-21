Британец построил апокалиптический бункер своей мечты

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Популярный видеоблогер Колин Ферз совместно с британским кабельным каналом Sky 1 показал, как построить собственный бункер на случай апокалипсиса. Задача была простая: соорудить надежное убежище, зная, что через 34 дня наступит конец света.
Большинство людей хотя бы иногда задумываются о том, что бы они сделали в случае вселенской катастрофы. А некоторые даже называют себя "выживальщиками" и всерьез занимаются подготовкой к такому событию.
Не то чтобы они верили, что миру придет конец в ближайшее время. Просто считают, что лучше быть к этому максимально готовым. В общем, выживальщики строят себе бункеры - от обычных дыр в земле до роскошных дворцов. И вот практически инструкция для них.
Не то чтобы они верили, что миру придет конец в ближайшее время. Просто считают, что лучше быть к этому максимально готовым. В общем, выживальщики строят себе бункеры - от обычных дыр в земле до роскошных дворцов. И вот практически инструкция для них.
Познакомьтесь с Колином Ферзом. Он очень интересный парень, который ведет канал на YouTube и получил задание построить самый лучший подземный бункер на случай апокалипсиса
Вот очень подробный эскиз, нарисованный им от руки. Он положит начало бункеру, который должен защитить Колина и его любимого лысого кота
Колин живет в Великобритании и решил, что его задний двор станет подходящим местом для подземного бункера на случай апокалипсиса. Это будет недалеко от дома, и ему не придется долго добираться до безопасного места
Динозавр был главным украшением двора. Также он призван вселять ужас в любых злоумышленников
Бункер подземный, так что пора начинать копать! Нужно было выкопать яму глубиной около 4 метров
Как видите, Колин в полном восторге. Может быть, потому что все это финансируется телеканалом Sky 1?
Еще несколько метров вниз, и наткнулись на твердую скалу. Пришлось использовать мощные отбойные молотки и долота, чтобы разбить камень
Установили несколько небольших опор и начали работу над полом. Пришлось сваривать каждый шов, чтобы он был полностью герметичным
Теперь, когда стены возведены, пришло время крыши. Потолок нужно изогнуть, чтобы равномерно распределить вес земли, которая будет сверху
После того, как потолок был установлен и заварен, пришло время покрыть его очень прочным, армированным стекловолокном бетоном. Бетон заливали в несколько этапов для пущей прочности Бетон заливали в несколько этапов на прочность.
Несколько массивных несущих балок, протянутых по земле, призваны помочь распределить многотонный вес бетона
Когда бетон высох, Колин установил вентиляционные шахты, которые будут подавать свежий воздух в подземный бункер, позволяя отработанному воздуху выходить наружу
После того, как бетон полностью высох, всю конструкцию покрыли землей и дерном, чтобы никто никогда не узнал, что находится под газоном в этом дворе
Взгляните на это! Совершенно невероятно. В этом месте есть все, что только может понадобиться
Конечно, кухня. И в ней большой запас нескоропортящихся продуктов и воды на несколько человек
Туалет тоже есть, конечно. Не очень уединенно, но вы были бы в восторге от него, если бы оказались в апокалиптической ситуации
А еще есть развлекательный центр с фильмами и играми. О, и барабанная установка, чтобы убить скуку
Если кто-то из злоумышленников попытается захватить подземный бункер, просто включите свои дистанционно управляемые АК-47, нацеленные на люк, и быстро избавьтесь от проблемы!
Вот полные видеоролики об этом интересном проекте.
Часть 1: план
Часть 2: открытие подземного бункера
Источник: — переведено специально для fishki.net
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