FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 379 постов • 301 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Британец построил апокалиптический бункер своей мечты

Британец построил апокалиптический бункер своей мечты

Автор:
21 декабря 2022 17:12
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Колин Фёрз   Строительство   апокалипсис   блогер   бункер для выживания   забавно   подземный бункер   убежище   что делать при апокалипсисе   
995
42
2
Популярный видеоблогер Колин Ферз совместно с британским кабельным каналом Sky 1 показал, как построить собственный бункер на случай апокалипсиса. Задача была простая: соорудить надежное убежище, зная, что через 34 дня наступит конец света.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Колин Фёрз   Строительство   апокалипсис   блогер   бункер для выживания   забавно   подземный бункер   убежище   что делать при апокалипсисе   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Трям Час назад
У этого далбайоба рот вообще не закрывается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Михаил Гривин 2 минуты назад
Аффтар, он уже года два копает туннель к дому и уже даже докопал. Уже на улицу планирует выходить и копать там подземный паркинг. Давай, догоняй, а то одно и то же постить - как-то совсем не комильфо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
977
Просто прохожий Полчаса назад
Когда есть деньги можно себя и потешить, построить погребок с бухлом и инетом. И если тебя не убьет ядерный взрыв, то инет исчезнет и сам сдохнет через неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 45 минут назад
этот дал6айо6 не знает, что мелкобританские острова будут ЗАТОПЛЕНЫ, так что его бункер станет для него подводным саркофагом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
939
Шурман 46 минут назад
Он их каждые 2 недели строит и на фишках выкладывает :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus 55 минут назад
Каждый два месяца будете эту суперновость выкладывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов
В Челябинске задержали  кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу...
Советские девушки и женщины 60-х годов
Советские девушки и женщины 60-х годов
Набирающие популярность в сообществах
В СССР только копировали
В СССР только копировали
99 рублей 95 копеек
99 рублей 95 копеек
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно!

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#история#автомир#дтп#авто аварии#Приколы#Реакция#задержание
#Юмор#интересное#факты#полиция#подборка#картинки#новый год#США#в мире#истории
#интересно#забавно#Ynews#автомобили#аварии#люди#креатив#фотографии#Еда#кино
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год 14 смешных случаев, когда животные решили отомстить 14 смешных случаев, когда животные решили отомстить 35 сказочно уродливых нарядов к зимним праздникам 35 сказочно уродливых нарядов к зимним праздникам HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия Простые, но остроумные рисунки, которые способны развеселить без единого слова Простые, но остроумные рисунки, которые способны развеселить без единого слова Как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта Как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

На что жалуетесь?

Вернуться