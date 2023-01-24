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"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле Warhammer 40,000

"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле Warhammer 40,000

Автор:
24 января 2023 20:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: 000   Midjourney   Warhammer 40   букины   интересно   кино   нейросеть   счастливы вместе   
1144
11

Известная семья Букиных предстала в новых образах.

Что, если бы герои сериала "Счастливы вместе" жили бы во вселенной Warhammer 40,000? Кто-то озадачился этим вопросом и обратился к нейросети Midjourney. Искусственный интеллект поколдовал и выдал новые образы Гены Букина, его жены, детей, а также собаки Барона.


Глава семейства - уже не скромный продавец обуви, а практически император. Да и остальным членам семьи, включая домашнего питомца, Midjourney добавила внушительности.


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Метки: 000   Midjourney   Warhammer 40   букины   интересно   кино   нейросеть   счастливы вместе   
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4  комментария
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4k
Трям Полчаса назад
Дерьмище эти ващи сети! И рисуют .хуйню !!!
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6k
Василий 5 минут назад
Вообще ничего похожего.
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966
Просто прохожий 20 минут назад
Затрахали со своими нейросетями. Появилась хорошая игрушка для дебилов-придурков говноблоХЕРов. Прога без которой тупые не могут жить. Даже если в теории(в нейросетях) и было что то интересное, то тупые уроды из инета угробят идею.
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3k
Ухалус Посовиномус 22 минуты назад
На первой фотке чот чувак на навигатора из Дюны похож: у тех тоже глаза от спайса синим светятся
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