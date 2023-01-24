"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле Warhammer 40,000

Что, если бы герои сериала "Счастливы вместе" жили бы во вселенной Warhammer 40,000? Кто-то озадачился этим вопросом и обратился к нейросети Midjourney. Искусственный интеллект поколдовал и выдал новые образы Гены Букина, его жены, детей, а также собаки Барона.

Глава семейства - уже не скромный продавец обуви, а практически император. Да и остальным членам семьи, включая домашнего питомца, Midjourney добавила внушительности.