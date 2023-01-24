"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле Warhammer 40,000

1144
11
Известная семья Букиных предстала в новых образах.
Что, если бы герои сериала "Счастливы вместе" жили бы во вселенной Warhammer 40,000? Кто-то озадачился этим вопросом и обратился к нейросети Midjourney. Искусственный интеллект поколдовал и выдал новые образы Гены Букина, его жены, детей, а также собаки Барона.
Глава семейства - уже не скромный продавец обуви, а практически император. Да и остальным членам семьи, включая домашнего питомца, Midjourney добавила внушительности.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- «Бэтмен» в стиле «Безумного Макса»
- Персонажи Гарри Поттера по версии русских писателей от Midjourney
- Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности
- Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России
- Как выглядели бы персонажи фильмов «Звёздные войны», если бы вдруг стали детьми
Новости партнёров
реклама