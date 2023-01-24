Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент

Чтобы открыть новый элемент, "светлым умам" из Незалэжной не потребовалось корпеть в лабораториях. Секрет научного успеха прост: найди название, ассоциирующееся с Россией, и исправь его на своё, украинское.
На Украине удивляются новому химическому элементу из таблицы Менделева. Интернет-пользовательница зашла в магазин канцелярских товаров и изумилась. Всем известная таблица Менделеева, которую можно купить в этом магазине, выглядит не совсем так, как было во время учёбы Елены Майстренко. Она закончила школу 20 лет назад, но такого элемента как "Украиниум" не помнит, хотя на память не жалуется.
Секрет оказался прост: в настоящей таблице Менделеева на месте самозванца находится "Московий" (Moscovium). Этот радиоактивный элемент был искусственно синтезирован в 2003 году совместной группой российских и американских ученых в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия).
В природе он не встречается. По сведениям из Википедии, в декабре 2015 года он был признан Совместной рабочей группой международных научных органов IUPAC и IUPAP одним из четырех новых элементов, а название "Московий" было утверждено IUPAC в ноябре 2016 г.
Но зачем что-то там изобретать, если можно переименовать? В соцсетях предлагают не останавливаться на достигнутов и придумать названия всем остальным химическим элементам: кавуний, гарбузий, чубий, шароварий, гиперлупий...
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"...название "Московий" было утверждено IUPAC в ноябре 2016 г."