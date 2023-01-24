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Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент

Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент

Автор:
24 января 2023 15:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   декоммунизация   менделеев   наука   новое название   политика   рука лицо   таблица менделеева   химические элементы   
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Чтобы открыть новый элемент, "светлым умам" из Незалэжной не потребовалось корпеть в лабораториях. Секрет научного успеха прост: найди название, ассоциирующееся с Россией, и исправь его на своё, украинское.

На Украине удивляются новому химическому элементу из таблицы Менделева. Интернет-пользовательница зашла в магазин канцелярских товаров и изумилась. Всем известная таблица Менделеева, которую можно купить в этом магазине, выглядит не совсем так, как было во время учёбы Елены Майстренко. Она закончила школу 20 лет назад, но такого элемента как "Украиниум" не помнит, хотя на память не жалуется.


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Секрет оказался прост: в настоящей таблице Менделеева на месте самозванца находится "Московий" (Moscovium). Этот радиоактивный элемент был искусственно синтезирован в 2003 году совместной группой российских и американских ученых в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия).


В природе он не встречается. По сведениям из Википедии, в декабре 2015 года он был признан Совместной рабочей группой международных научных органов IUPAC и IUPAP одним из четырех новых элементов, а название "Московий" было утверждено IUPAC в ноябре 2016 г.


Но зачем что-то там изобретать, если можно переименовать? В соцсетях предлагают не останавливаться на достигнутов и придумать названия всем остальным химическим элементам: кавуний, гарбузий, чубий, шароварий, гиперлупий...

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Метки: Украина   декоммунизация   менделеев   наука   новое название   политика   рука лицо   таблица менделеева   химические элементы   
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18  комментариев
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17k
Александр Час назад
Есть ещё один элемент, Вовка пианист оценит
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23k
Bar0 8 минут назад
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178
ruslan d 16 минут назад
Отличная инициатива
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10k
Shtoppi 18 минут назад
Те кто, на данном историческом отрезке времени, управляет территориями б/украина и их адепты, проявляют полный отрыв от реальности, умственную деградацию и неадекватное поведение в целом, что в конечном итоге может привести к непоправимым последствиям не только для них самих, но и бОльшей части населения евроазиатского континента, чего, как всем уже известно, их западным хозяевам и надо.
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александр 21 минуту назад
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27k
Ваня Полчаса назад

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Lexx Полчаса назад
Страна-Позорище.
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94k
parallax Полчаса назад
Бездонный маразм чубатых пробил очередное дно.
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3k
kca-opa 38 минут назад
Если-бы назвали по национальному признаку, то назвали-бы Армениум, ибо руководил синтезом трансурановых элементов Ю. Ц. Оганесян, в честь него, кст, 118 элемент назван
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4k
Frank Borman 38 минут назад
Ждем элементы бандерий и хохлий.
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10k
Евгений 46 минут назад
20 лет назад, этого элемента небыло в таблице.

"...название "Московий" было утверждено IUPAC в ноябре 2016 г."

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10k
Евгений 49 минут назад
"Московий (лат. Moscovium, Mc), ранее был известен под временным названием унунпентий." Может хохлы правы?
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8k
Ntvl 55 минут назад
А первым элементом будит не водород, а какой-нибудь бандерий
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25k
Serg2001 Час назад
Тогда уж и всю таблицу трэба перейменувати... Кто там у них герой?
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