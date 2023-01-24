Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент

В природе он не встречается. По сведениям из Википедии, в декабре 2015 года он был признан Совместной рабочей группой международных научных органов IUPAC и IUPAP одним из четырех новых элементов, а название "Московий" было утверждено IUPAC в ноябре 2016 г.

Но зачем что-то там изобретать, если можно переименовать? В соцсетях предлагают не останавливаться на достигнутов и придумать названия всем остальным химическим элементам: кавуний, гарбузий, чубий, шароварий, гиперлупий...