Современные города, которые построены прямо в скалах

Возвышения, а точнее скалы всегда привлекали людей, потому не удивительно, что часто именно на них можно увидеть удивительнее постройки вроде замков, и это до сих пор является своеобразным отражением сказки.
Поддерживает данную традицию и города, которое «растут» или на скалах, или под ними, а в редких случаях и в них, что прямо отражает, что человек может жить и строить практически везде.
Каждое из подобных мест обладает собственной романтикой притягательностью, не говоря о своеобразности архитектуры. Яркими примерами являются:
Сетениль-де-лас-Бодегас
Этот городок привлекает к себе туристов тем, что его улочки и живые дома прямо-таки сделаны в скале или плавно заходят под нее, тем самым прячась от солнца и жары. От прочих этот город отличается тем, что он не только привлекает туристов, но и полностью обитаем.
Помимо этого в городе можно отлично поесть, особенно любителям мяса. Ранее тут были прекрасные виноградники, но из-за насекомых они не сохранились. По городу и его улочкам будет очень интересно прогуляться.
Ронда
Несколько уединенный городок, что расположился практически на отвесных скалах, а ведет к нему внушительный мост. Создается впечатление не только его обособленности, но и парения над остальной долиной, из-за чего его прозвали горным чудом Андалусии. Здесь можно насладиться отличными видами, приятно отдохнуть и конечно не полюбоваться архитектурой.
Чинкве-Терре
Это место включает в себя 5 деревень и национальный парк, обладает удивительно притягательной красотой и охраняется ЮНЕСКО. Здешние домики мало того, что располагаются, словно грибочки на скале, так еще и имеют яркие красочные цвета, благодаря которым очень красиво контрастируют с окружающей их зеленью и водной гладью, особенно те из них, которые построены почти в плотную к берегу.
Туристам тут очень нравится, но их количество стараются уменьшить, ибо это отрицательно сказывается на местности. Здесь будет и приятно просто прогуляться и отдохнуть.
Рокамадур
Небольшая французская деревня, которая построена как на утесе, так и у его подножья, а благодаря тому, что все тут окружено деревьями, создается прямо таки волшебная атмосфера, особенно в ночное время, когда определенные здания подсвечивают фонарями. Особенно потрясающий вид на нее открывается со стороны и на возвышении, потому сюда стоит отправиться даже за хорошими видами.
Конечно это далеко не все подобные города или просто постройки, ведь некоторые из подобных строений больше не используются для жилья, в некоторых обустраивают отели и рестораны, не говоря уже о различных развлекательных местах.
Ошибочно думать, что в настоящее время человек может обустраиваться исключительно в многоэтажных высотках в больших городах.
В каждом подобном месте обязательно можно будет увидеть что-то уникальное, потому они определенно достойны посещения, даже те, которые давно являются заброшенными.
Что касается последних, если турист захочет их посетить, то предварительно рекомендуется узнать у местных безопасно ли это.
Источник:
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