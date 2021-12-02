Современные города, которые построены прямо в скалах

Туристам тут очень нравится, но их количество стараются уменьшить, ибо это отрицательно сказывается на местности. Здесь будет и приятно просто прогуляться и отдохнуть.





Рокамадур

Небольшая французская деревня, которая построена как на утесе, так и у его подножья, а благодаря тому, что все тут окружено деревьями, создается прямо таки волшебная атмосфера, особенно в ночное время, когда определенные здания подсвечивают фонарями. Особенно потрясающий вид на нее открывается со стороны и на возвышении, потому сюда стоит отправиться даже за хорошими видами.