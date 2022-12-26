Джон Леннон: история любви музыканта к женщине по имени Йоко Оно

Она звонила ему, а он внимательно слушал её монологи. Обычно женщины слушали его, Йоко была другой, она всё знала, а Джон с ней считал себя «человеком ниоткуда»…

Жизненный путь музыканта был озарён страстной любовью к женщине по имени Йоко Оно. Это удивительная история заслуживает рассказа.

Встреча

Никто толком не знает, что именно произошло в день, когда пути музыканта и Йоко Оно впервые пересеклись. Однако известно, что событие, кардинально изменившее жизни обоих, произошло в лондонской галерее, в ноябре 1966 года. Джон, по приглашению своего друга Джона Дубара, пришёл на открытие выставки эпатажной японской художницы.

Выставка носила странное название «Незавершённые картины», а автором инсталляций была Йоко Оно.

Выставка казалось музыканту скучной, он чувствовал себя разочарованным, но вдруг неожиданно попал в зал с интригующей инсталляцией, представлявшей собой лестницу, приставленную к белому холсту на потолке, на котором сквозь лупу можно было прочесть только одно слово: «Да».

Вероятно, в это мгновение в его сердце постучала сама судьба и, повинуясь зову, Леннон решил познакомиться с Йоко и узнать побольше о её работах. В необычном творчестве женщины музыкант обнаружил много общего с собственными творческими порывами.