Джон Леннон: история любви музыканта к женщине по имени Йоко Оно

После случайного знакомства Йоко Оно с Джоном Ленноном на выставке, в дневнике художницы появилась запись, что нашёлся человек, которого она сможет полюбить. Музыкант получал от неё странные открытки, в которых она писала: «Смотри на огни до рассвета», «Дыши», «Танцуй».
Она звонила ему, а он внимательно слушал её монологи. Обычно женщины слушали его, Йоко была другой, она всё знала, а Джон с ней считал себя «человеком ниоткуда»…
Жизненный путь музыканта был озарён страстной любовью к женщине по имени Йоко Оно. Это удивительная история заслуживает рассказа.
Встреча
Никто толком не знает, что именно произошло в день, когда пути музыканта и Йоко Оно впервые пересеклись. Однако известно, что событие, кардинально изменившее жизни обоих, произошло в лондонской галерее, в ноябре 1966 года. Джон, по приглашению своего друга Джона Дубара, пришёл на открытие выставки эпатажной японской художницы.
Выставка носила странное название «Незавершённые картины», а автором инсталляций была Йоко Оно.
Выставка казалось музыканту скучной, он чувствовал себя разочарованным, но вдруг неожиданно попал в зал с интригующей инсталляцией, представлявшей собой лестницу, приставленную к белому холсту на потолке, на котором сквозь лупу можно было прочесть только одно слово: «Да».
Вероятно, в это мгновение в его сердце постучала сама судьба и, повинуясь зову, Леннон решил познакомиться с Йоко и узнать побольше о её работах. В необычном творчестве женщины музыкант обнаружил много общего с собственными творческими порывами.
Как ни странно, уже известная Йоко Оно тогда не совсем представляла кто этот странный парень в круглых очках, хотя к тому моменту «Битлы» уже обрели мировую популярность. Встреча произошла и изменила судьбы двух неординарных людей.
Скандальные отношения
Они вовсе не думали связывать свои жизни. Оба на тот момент состояли в браке и, более того, – были родителями. Джону было 26 лет, Йоко – 33.
У Йоко был супруг Энтони Кокса – страстный поклонник её творчества, у пары – очаровательная дочка Кёко. Энтони был её вторым мужем, он заботился о ней, вытаскивал несколько раз из депрессий. Но любви от японки, которая не блистала красотой, так и не дождался.
Ну а Джон был женат на Синтии Леннон, в девичестве носившей фамилию Пауэлл. Она была великолепной хозяйкой, не докучала мужа разговорами, была хороша в постели. Вместе они воспитывали сына Джулиана. У Леннона было всё, но в семье не хватало драйва и безумства.
Джона и Йоко невероятно влекло друг к другу, от общественности они не скрывались, но продолжали жить в своих семьях. Скандальный адюльтер закончился разводами с обеих сторон в 1968 году.
Эпатаж и причина распада «Битлз»
В 1969 году влюблённые заключили брачный союз. Пышная церемония состоялась на Гибралтаре. Пара обожала эпатажные выходки! Медовый месяц Леннона и Оно запомнился многим неоднозначной публичной акцией.
Целую неделю они, одетые в пижамы, провели в постели в роскошном люксе отеля Hilton в Амстердаме, отвечая на вопросы многочисленных журналистов, которым были заранее разосланы приглашения. Это было знаменитое «постельное интервью». Кстати, попасть в спальню к Джону и Йоко тогда мог любой желающий – двери их номера были открыты круглые сутки.
С тех пор они не разлучались. Леннон – в своих знаменитых очках, Йоко Оно с черными, вечно распущенными волосами – они были чуть ли не самой культовой парой семидесятых годов. Пара обожала вместе фотографироваться, давать публичные интервью и заниматься совместными творческими проектами. Они дополняли друг друга буквально по всем пунктам.
Правда муза Леннона вызывала безумное раздражение как у поклонников «Битлз», так и у самих участников группы. Действительно, счастливый брачный союз Йоко и Джона стал несчастливым для «Битлз» – прошло немногим больше одного года после женитьбы Леннона, как группа распалась.
Даже Йоко осознавала, что именно она явилась причиной этого. Говорила, что они с Джо, объединившись, разрушили свои собственные карьеры. Оправданием могло служить только одно – супруги стали заложниками внутренних и внешних обстоятельств. Каких же?
Заложники обстоятельств
Йоко была авангардисткой по своей природе и нет ничего удивительного, что она сразу же стала поддерживать тягу Леннона к экспериментам в музыке, к отходу от хитового мейнстрима. Кстати, один из лучших альбомов музыканта «Imagine» появился в студии, где они творили, что хотели.
Было ещё одно обстоятельство, и оно удивительно: Джон действительно стремился не расставаться с Йоко ни на минуту. Позже она вспоминала, что он старался быть с ней даже в ванной. Эта мания не давала музыканту возможности полноценно работать в группе. Другие битлы пытались поговорить с ним, но это только возмущало Леннона.
Был ли брак музыканта и художницы идеальным? Нет. В семье часто происходили ссоры и даже потасовки. Собственнические манеры мужа тяготили свободолюбивую Йоко и вызывали у неё раздражение. Это привело к тому, что жена Леннона приняла решение о временном разделении. Их разлука длилась долгих полтора года – тяжёлый период для обоих.
Всё это время Джон вовсе не был одинок, он жил в Нью-Йорке с Мэй Панг – личной секретаршей Йоко. Считается даже, что у него были чувства к этой женщине. Как бы то ни было, музыкант в период разлуки много пил и названивал жене с просьбами принять его обратно, что она и сделала в конце концов.
После примирения у пары появился долгожданный общий ребёнок, которого назвали Шоном. Леннон радовался сыну, с удовольствием возился с малышом и заботился о нём, временно отказавшись от творчества.
Йоко устраивала выставки. Чуть позже они записали совместный альбом «Double Fantasy», который оказался последним.
Тот самый финал...
2 ноября 1980 года эпатажные супруги снялись в фотосессии, а 8 декабря музыкант был убит одним из своих фанатов.
Связь между Джоном и Йоко была прочной и глубокой. Она не разрушилась после ухода музыканта, несмотря на то что женщина через полгода вышла замуж, ненадолго.
Вдова Леннона основала музей его памяти и принимала активное участие в разработке проекта «Земляничные поля» — ландшафтного участка в Центральном Парке Нью-Йорка. В этом уголке природы, названном в честь композиции «Битлз», которую когда-то сочинил Леннон, теперь гуляют влюблённые парочки.
Источник:
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2. Сама по себе она настолько бездарна, что ни один нормальный человек не может в этом сомневаться, достаточно посмотреть ее так называемое творчество
3. Ее связь с Ленноном была настолько велика, что она вышла замуж аж через полгода после его смерти (огромный срок - сарказм)
4. Насколько я помню, после попадания под ее каблук Леннон не сделал абсолютно ничего в плане творчества.
Что имеем по чистому факту: паразитирующую тетку, которая из талантливого мужика сделала сделала безвольную амебу. Так это ее надо было застрелить - глядишь и мир стал чище и больше хороших песен
Вот это связь!