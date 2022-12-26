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Джон Леннон: история любви музыканта к женщине по имени Йоко Оно

Джон Леннон: история любви музыканта к женщине по имени Йоко Оно

Автор:
26 декабря 2022 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Йоко Оно   джон леннон   история   любовь   музыкант   отношения   факты   фото   
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После случайного знакомства Йоко Оно с Джоном Ленноном на выставке, в дневнике художницы появилась запись, что нашёлся человек, которого она сможет полюбить. Музыкант получал от неё странные открытки, в которых она писала: «Смотри на огни до рассвета», «Дыши», «Танцуй».


Она звонила ему, а он внимательно слушал её монологи. Обычно женщины слушали его, Йоко была другой, она всё знала, а Джон с ней считал себя «человеком ниоткуда»…

Жизненный путь музыканта был озарён страстной любовью к женщине по имени Йоко Оно. Это удивительная история заслуживает рассказа.


Встреча

Никто толком не знает, что именно произошло в день, когда пути музыканта и Йоко Оно впервые пересеклись. Однако известно, что событие, кардинально изменившее жизни обоих, произошло в лондонской галерее, в ноябре 1966 года. Джон, по приглашению своего друга Джона Дубара, пришёл на открытие выставки эпатажной японской художницы.

Выставка носила странное название «Незавершённые картины», а автором инсталляций была Йоко Оно.

Выставка казалось музыканту скучной, он чувствовал себя разочарованным, но вдруг неожиданно попал в зал с интригующей инсталляцией, представлявшей собой лестницу, приставленную к белому холсту на потолке, на котором сквозь лупу можно было прочесть только одно слово: «Да».

Вероятно, в это мгновение в его сердце постучала сама судьба и, повинуясь зову, Леннон решил познакомиться с Йоко и узнать побольше о её работах. В необычном творчестве женщины музыкант обнаружил много общего с собственными творческими порывами.

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Как ни странно, уже известная Йоко Оно тогда не совсем представляла кто этот странный парень в круглых очках, хотя к тому моменту «Битлы» уже обрели мировую популярность. Встреча произошла и изменила судьбы двух неординарных людей.


Скандальные отношения

Они вовсе не думали связывать свои жизни. Оба на тот момент состояли в браке и, более того, – были родителями. Джону было 26 лет, Йоко – 33.

У Йоко был супруг Энтони Кокса – страстный поклонник её творчества, у пары – очаровательная дочка Кёко. Энтони был её вторым мужем, он заботился о ней, вытаскивал несколько раз из депрессий. Но любви от японки, которая не блистала красотой, так и не дождался.

Ну а Джон был женат на Синтии Леннон, в девичестве носившей фамилию Пауэлл. Она была великолепной хозяйкой, не докучала мужа разговорами, была хороша в постели. Вместе они воспитывали сына Джулиана. У Леннона было всё, но в семье не хватало драйва и безумства.

Джона и Йоко невероятно влекло друг к другу, от общественности они не скрывались, но продолжали жить в своих семьях. Скандальный адюльтер закончился разводами с обеих сторон в 1968 году.


Эпатаж и причина распада «Битлз»

В 1969 году влюблённые заключили брачный союз. Пышная церемония состоялась на Гибралтаре. Пара обожала эпатажные выходки! Медовый месяц Леннона и Оно запомнился многим неоднозначной публичной акцией.

Целую неделю они, одетые в пижамы, провели в постели в роскошном люксе отеля Hilton в Амстердаме, отвечая на вопросы многочисленных журналистов, которым были заранее разосланы приглашения. Это было знаменитое «постельное интервью». Кстати, попасть в спальню к Джону и Йоко тогда мог любой желающий – двери их номера были открыты круглые сутки.

С тех пор они не разлучались. Леннон – в своих знаменитых очках, Йоко Оно с черными, вечно распущенными волосами – они были чуть ли не самой культовой парой семидесятых годов. Пара обожала вместе фотографироваться, давать публичные интервью и заниматься совместными творческими проектами. Они дополняли друг друга буквально по всем пунктам.

Правда муза Леннона вызывала безумное раздражение как у поклонников «Битлз», так и у самих участников группы. Действительно, счастливый брачный союз Йоко и Джона стал несчастливым для «Битлз» – прошло немногим больше одного года после женитьбы Леннона, как группа распалась.

Даже Йоко осознавала, что именно она явилась причиной этого. Говорила, что они с Джо, объединившись, разрушили свои собственные карьеры. Оправданием могло служить только одно – супруги стали заложниками внутренних и внешних обстоятельств. Каких же?


Заложники обстоятельств

Йоко была авангардисткой по своей природе и нет ничего удивительного, что она сразу же стала поддерживать тягу Леннона к экспериментам в музыке, к отходу от хитового мейнстрима. Кстати, один из лучших альбомов музыканта «Imagine» появился в студии, где они творили, что хотели.

Было ещё одно обстоятельство, и оно удивительно: Джон действительно стремился не расставаться с Йоко ни на минуту. Позже она вспоминала, что он старался быть с ней даже в ванной. Эта мания не давала музыканту возможности полноценно работать в группе. Другие битлы пытались поговорить с ним, но это только возмущало Леннона.

Был ли брак музыканта и художницы идеальным? Нет. В семье часто происходили ссоры и даже потасовки. Собственнические манеры мужа тяготили свободолюбивую Йоко и вызывали у неё раздражение. Это привело к тому, что жена Леннона приняла решение о временном разделении. Их разлука длилась долгих полтора года – тяжёлый период для обоих.

Всё это время Джон вовсе не был одинок, он жил в Нью-Йорке с Мэй Панг – личной секретаршей Йоко. Считается даже, что у него были чувства к этой женщине. Как бы то ни было, музыкант в период разлуки много пил и названивал жене с просьбами принять его обратно, что она и сделала в конце концов.

После примирения у пары появился долгожданный общий ребёнок, которого назвали Шоном. Леннон радовался сыну, с удовольствием возился с малышом и заботился о нём, временно отказавшись от творчества.

Йоко устраивала выставки. Чуть позже они записали совместный альбом «Double Fantasy», который оказался последним.


Тот самый финал...

2 ноября 1980 года эпатажные супруги снялись в фотосессии, а 8 декабря музыкант был убит одним из своих фанатов.

Связь между Джоном и Йоко была прочной и глубокой. Она не разрушилась после ухода музыканта, несмотря на то что женщина через полгода вышла замуж, ненадолго.

Вдова Леннона основала музей его памяти и принимала активное участие в разработке проекта «Земляничные поля» — ландшафтного участка в Центральном Парке Нью-Йорка. В этом уголке природы, названном в честь композиции «Битлз», которую когда-то сочинил Леннон, теперь гуляют влюблённые парочки.

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Метки: Йоко Оно   джон леннон   история   любовь   музыкант   отношения   факты   фото   
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5  комментариев
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14k
sonic24a 57 минут назад
Так лучше или лучше бы не было никакой Оно?
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4k
vasilykopkov 18 минут назад
Я так понимаю, это про неё Стивен Кинг написал свой хоррор "Оно"...
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399
дядя Ваня 44 минуты назад
1. Эта женщина настолько раздражала всех вокруг (как сама, так и своим мнением о всем на свете), что во многом распад Битлз как говорят - ее вина
2. Сама по себе она настолько бездарна, что ни один нормальный человек не может в этом сомневаться, достаточно посмотреть ее так называемое творчество
3. Ее связь с Ленноном была настолько велика, что она вышла замуж аж через полгода после его смерти (огромный срок - сарказм)
4. Насколько я помню, после попадания под ее каблук Леннон не сделал абсолютно ничего в плане творчества.
Что имеем по чистому факту: паразитирующую тетку, которая из талантливого мужика сделала сделала безвольную амебу. Так это ее надо было застрелить - глядишь и мир стал чище и больше хороших песен
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17k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Связь между Джоном и Йоко была прочной и глубокой. Она не разрушилась после ухода музыканта, несмотря на то что женщина через полгода вышла замуж, ненадолго.(ц)
Вот это связь!
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27k
Volga_34 49 минут назад
Шлюха, уничтожившая легендарный коллектив..
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