Неженские трюки и мыльная каторга: 10 интересных фактов о сериале «Ее звали Никита»

Перед съемками Пета несколько месяцев училась боевым искусствам тхэквондо и кокбосингу. Большинство трюков актриса выполнила сама, без помощи дублеров. Поэтому в кадре Никита выглядит весьма эффектно и убедительно. Кстати, у Петы более спортивная фигура, чем у Анн Парийо в оригинальном фильме, поэтому в экшен-сценах она смотрится более динамично.

«Никита» vs «Люди Икс»

Сериал «Ее звали Никита» принес Пете международный успех. На волне всеобщего признания актрисе предложили роль в блокбастере «Люди Икс».

По словам актрисы, это был очень выгодный контракт, однако шоураннеры «Никиты» не отпустили ее в этот фильм. Пета разозлилась на студийных боссов и поклялась уйти из проекта сразу после окончания контракта, то есть после четвертого сезона. Но потом по многочисленным просьбам фанатов красавица все же снялась еще в нескольких сериях.

Пета призналась, что если б ее отпустили в фильм «Люди Икс», то она на энтузиазме снялась бы еще в десяти сезонах «Никиты».

Любовь vs экшен

Поклонники были в полном восторге от любовных сцен Никиты и ее шефа Майкла. Фанаты «Никиты» долго ждали, когда герои, наконец, раскроют друг другу свои чувства.