Неженские трюки и мыльная каторга: 10 интересных фактов о сериале «Ее звали Никита»

Телесериал «Ее звали Никита» – канадская адаптация культовой ленты французского режиссера Люка Бессона «Никита». Сериал имел успех у зрителей и вдохновил американцев на создание своей версии приключений роскошной блондинки.
Почти современные гаджеты
Так как сюжет сериала посвящен шпионским приключениям, то в нем много гаджетов, которые по меркам конца 1990-х – начала 2000-х годов выглядели очень круто. И даже в наши дни, когда компьютерные технологии достигли пика своего развития, гаджеты, которыми пользуются герои, смотрятся весьма свежо.
Реквизиторы проявляли чудеса изобретательности, чтобы к сроку сдать очередную замысловатую шпионскую вещицу. Особым шиком были планшеты, которыми снабдили Никиту и ее напарников. Тогда эти гаджеты были новостью, и герои пользуются ими с таким удовольствием, что даже современный зритель разделяет их энтузиазм.
«Мыльная каторга»
Исполнительница роли Никиты австралийская актриса призналась, что ей надоело несколько лет подряд играть одного персонажа. К тому же она совсем не похожа на свою героиню.
В жизни Пета – общительная, весёлая, но отнюдь не крутая девушка с характером. Уилсон хотела играть разные характеры, ее привлекает драматическое кино, а сериал «Ее звали Никита» актриса назвала «мыльной каторгой», которая мешает ей развиваться. Впрочем, Пету приятно порадовало большое количество поклонников в России, которые обожают ее в роли крутой белокурой шпионки.
Неженские трюки
Роль Никиты стала визитной карточкой Петы Уилсон. В сериале актриса выложилась по полной: дралась, стреляла и с шиком носила роскошные платья.
Перед съемками Пета несколько месяцев училась боевым искусствам тхэквондо и кокбосингу. Большинство трюков актриса выполнила сама, без помощи дублеров. Поэтому в кадре Никита выглядит весьма эффектно и убедительно. Кстати, у Петы более спортивная фигура, чем у Анн Парийо в оригинальном фильме, поэтому в экшен-сценах она смотрится более динамично.
«Никита» vs «Люди Икс»
Сериал «Ее звали Никита» принес Пете международный успех. На волне всеобщего признания актрисе предложили роль в блокбастере «Люди Икс».
По словам актрисы, это был очень выгодный контракт, однако шоураннеры «Никиты» не отпустили ее в этот фильм. Пета разозлилась на студийных боссов и поклялась уйти из проекта сразу после окончания контракта, то есть после четвертого сезона. Но потом по многочисленным просьбам фанатов красавица все же снялась еще в нескольких сериях.
Пета призналась, что если б ее отпустили в фильм «Люди Икс», то она на энтузиазме снялась бы еще в десяти сезонах «Никиты».
Любовь vs экшен
Поклонники были в полном восторге от любовных сцен Никиты и ее шефа Майкла. Фанаты «Никиты» долго ждали, когда герои, наконец, раскроют друг другу свои чувства.
Сама же актриса относится к этим восторгам сдержанно. По ее словам, она чувствовала себя гораздо увереннее в экшен-сценах. Пета убеждена: химия между Никитой и Майклом зашкаливает и без их физического контакта.
Актриса заявила, что в экшен-сценах привязанность между героями раскрывается с самой выгодной стороны. А любовные эпизоды, по ее мнению, превращают крутой шпионский сериал в мыльную оперу.
Немногословный английский с французским акцентом
Исполнитель роли немногословного, таинственного и сексуального Майкла Рой Дюпюи – канадский франкоговорящий актер.
По его признанию, ему было сложно говорить по-английски. Тогда он попросил сценаристов «сделать» его героя бельгийцем. Поэтому Рой не стал специально работать над своим французским акцентом.
Впрочем, актер играет молчаливого героя, который больше разговаривает телом и глазами, чем языком. А зрители были в полном восторге от крутого и брутального, но – как оказалось – тонкого и ранимого шефа Никиты.
Неоднозначный финал
Многие фанаты сериала были разочарованы расставанием Никиты и Майкла и шокированы заявлением героини, будто она его не любит.
Но сценарист проекта Роберт Кокран в одном интервью решил внести ясность в ситуацию. Он объяснил, что девушка поступила таким образом, чтобы отпустить любимого мужчину, который решил завязать с Первым отделом. И зажить вместе с сыном нормальной человеческой жизнью.
Но поклонники не поняли истинного смысла поведения Никиты и были сильно разочарованы подобным финалом сериала. Кокран отнесся к волне негатива философски и обвинил себя в этой ошибке, так как не смог донести до зрителей главную мысль.
Мужчина с бородкой
Во втором сезоне сериала появился таинственный герой – мужчина с бородкой, личность которого была настоящей загадкой для зрителей. Оказалось, что создатели сериала решили заинтриговать фанатов этой темной личностью, хотя сами поначалу не знали, что это за человек.
Роль этого типа по очереди исполняли реквизиторы сериала – братья-близнецы Джофф и Джон Муррины, которые придумывали разные оригинальные гаджеты. Чаще всего на экране светился Джофф, так как Джон терпеть не мог растительности на лице.
Хотя в конце второго сезона мужчина с бородкой, оказавшийся шпионом, погиб, создатели вернули его в четвертом сезоне, чтобы в очередной раз пощекотать нервы зрителям.
Красный и черный стиль
До съемок «Никиты» Пета Уилсон работала моделью. Художники по костюмам использовали ее эффектную внешность для создания образа сексуальной, но сильной женщины.
В первом сезоне Никита бунтует против системы Первого отдела, поэтому ее наряды – дерзкие и вызывающие. Особенно удалось красно-золотое платье Никиты, в котором Пета выглядит просто умопомрачительно. В следующих сезонах девушка одевается в темные костюмы, которые отражают ее погружение в темный мир отдела.
Пета с одинаковой легкостью носит как винтажную, так и повседневную одежду. Платья сменились брючными костюмами, плащами и стильными шляпами, которые прекрасно смотрятся на стройной фигуре героини.
Встреча с Владимиром Путиным и Никитой Михалковым
Пета Уилсон открывала XXIII Московский кинофестиваль. В рамках праздничных мероприятий она познакомилась с Владимиром Путиным и Никитой Михалковым.
В интервью актриса заявила, что была приятно удивлена популярностью сериала в нашей стране. Она пообщалась с Путиным, с которым быстро нашла общий язык: ведь президент работал в КГБ, а Пета играла агента секретного отдела, так что им было о чем поговорить.
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А контракт она не читала и не знала, кем будет героиня и что это не односерийный фильм?