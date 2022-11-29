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Как выглядели отечественные актрисы в своих первых ролях

Как выглядели отечественные актрисы в своих первых ролях

Автор:
29 ноября 2022 09:29
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   первая роль   роль   съемка   фильм   фото   
1733
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Я употребил слово "отечественные", так как эти актрисы одинаково снимались как в советском, так и российском кино, застав "время перемен".

Елена Яковлева

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Первая роль в фильме 1983 года "Под одним зонтом". Роль Леры. Актрисе в кадре 22 года.


Наталья Негода

Сразу же главная роль в фильме "Завтра была война" 1987 года. Роль Зины. Актрисе 24 года.


Ольга Кабо

В 1984 году Ольга Кабо сыграла главную роль в фильме "И повторится всё". Она сыграла Галю Полякову. А до этого с 1983 году у актрисы было небольшое появление в фильме "Анна Павлова". В кадре актрисе 16 лет.


Татьяна Друбич

В фильме "Пятнадцатая весна" 1971 года Татьяна Друбич сыграла Алену. На момент съемок ей было 11 лет.


Александра Яковлева

Первое появление в кино было в одной из главных ролей в фильме "Экипаж" 1979 года. В кадре актрисе 22 года.


Анастасия Немоляева

Девочка Лиза Себейкина в фильме "Старый Новый год" 1980 года это и есть Анастасия Немоляева в своей первой роли. В кадре ей 11 лет.


Вера Глаголева

В 1975 году главная роль в фильме "На конец света". Вера Глаголева сыграла роль Симы. В кадре ей 19 лет.


Алена Хмельницкая

В 1983 году Хмельницкая сыграла первую роль в фильме "Карамболина-карамболетта". Она сыграла внучку Карамболины. В титрах не Алена, а Елена. В кадре ей 12 лет.


Елена Проклова

Первая роль и сразу главная, роль Тани Нечаевой в фильме 1965 года "Звонят, откройте дверь". В кадре актрисе 12 лет.


Любовь Полищук

Первые роли были в фильмах-спектаклях "Бенефис Сергея Мартинсона" и "По страницам Сатирикона-2". В кадре актрисе 25 лет.

А первая роль в кино - в фильме "12 стульев".

Наталья Белохвостикова

В 1969 году Наталья Белохвостикова сыграла главную роль в фильме "У озера". Она сыграла Лену Бармину. А до этого она буквально мелькнула в фильме "Сердце матери". В кадре актрисе 18 лет.


Ольга Машная

Роль Аночки Парабукиной (в детстве) в фильме 1977 года "Первые радости". Будущей известной актрисе в кадре 13 лет.


Светлана Аманова

Первая роль в кино состоялась в 1981 году в фильме "С вечера до полудня". Светлана сыграла Катю. Актрисе в кадре 20 лет.


Татьяна Васильева

Если не учитывать фильмы-спектакли, то первая роль в кино у Татьяны Васильевой состоялась в 1971 году в фильме "Всмотритесь в это лицо". Она сыграла учительницу Веру Овсянникову. В кадре актрисе 25 лет.


Евгения Добровольская

Первое появление в кино было с главной роли - Евгения Добровольская сыграла Олесю в фильме 1983 года "Клетка для канареек". В кадре ей 19 лет.


Анна Самохина

Первая роль в 1988 году в фильме "Воры в законе". С первого же фильма главная роль. Анна Самохина сыграла Риту.

Екатерина Стриженова

Первая роль в 1984 году в фильме "Лидер". Екатерина Стриженова сыграла одну из главных ролей - Таню Корнилову.

Татьяна Лютаева

Первая роль в фильме, который знает каждый зритель - "Гардемарины, вперед!" 1987 года. Татьяна сыграла Анастасию Ягужинскую.

Мария Миронова

В 1981 году Мария Миронова сыграла одну из главных ролей в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Она сыграла Бекки Тэтчер. А дальше был перерыв с кино на много лет.

Елена Цыплакова

Первая роль в кино в 1974 году. Елена Цыплакова сыграла главную роль в фильме "Не болит голова у дятла". Она сыграла школьницу Иру Федорову.

Лариса Удовиченко

В 1974 году Лариса Удовиченко сыграла роль Люды в фильме "Счастливый Кукушкин". Ее партнером стал Владимир Меньшов.

Лариса Гузеева

Лишь на несколько мгновений мелькнула в кадре Лариса Гузеева в фильме "Место встречи изменить нельзя" 1979 года.

Но уже через пять лет она сыграет в фильме "Жестокий романс" и станет известна всем советским зрителям.

Дарья Михайлова

В фильме "Голубой портрет" 1976 года будущая известная актриса Дарья Михайлова дебютировала в главной роли.

Ирина Розанова

В 1985 году Ирина Розанова впервые снялась в кино. Она сыграла Люсю - подружку Тани в фильме "Подружка моя".

Зоя Буряк

Карьера в кино у Зои Буряк началась с небольших ролей. В самом начале своего карьерного пути она сыграла в нескольких фильмах, но эпизодические роли, которые даже не были отмечены в титрах. Первая роль - в фильме 1983 года "Зеленый фургон". Зоя Буряк сыграла девушку в театре.

Елена Кондулайнен

Первая роль в 1979 году в фильме "Путешествие в другой город". Елена сыграла дочь Кириллова Наташу.

Елена Сафонова

Первая роль состоялась в 1974 году в фильме "Ищу мою судьбу".

Наталья Андрейченко

Впервые в кино будущая известная актриса снялась в 1975 году. Это был фильм "От зари до зари". Наталья Андрейченко сыграла девушку в ресторане.

Наталья Вавилова

Первая роль в кино состоялась в фильме 1974 года под названием "Такие высокие горы". Наталья Вавилова сыграла ученицу.

Наталья Щукина

Будущая звезда "перестроечного кино" впервые снялась в кино в 1985 году в фильме "Фотография на память". Она сыграла Олю Костину.

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Метки: актриса   кино   первая роль   роль   съемка   фильм   фото   
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7  комментариев
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15k
Сергей Час назад
Алеша Птицын вырабатывает характер. 1953г. в титрах Наташа Полинковская (Селезнева)
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5k
Axel 49 секунд назад
Наталья Варлей, 1966, «Формула радуги» медсестра.
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26k
Юрий 21 минуту назад
Тамара Носова 1948 Молодая Гвардия.
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4k
perekrestok 36 минут назад
Самохина просто супер красавица! Жаль ушла от гас очень рано.
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3k
вася васильев 41 минуту назад
Комментарий к фото
Пусть и не актриса, но тут и Серега Мазаев засветился))))
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1k
Dimon 44 минуты назад
Выглядели все молодыми прекрасно, другое дело КАК постарели! Проклова, Андрейченко изуродовали себя пластикой! Про отсутствующую в статье Веру Алентову я уж и не говорю. Представляю как она без косметики по утрам выглядит. ..бррр!
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29k
Ashabad Час назад
Не знаю, первый ли это её фильм...
Ссылка vk.com
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Olxi

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