Как выглядели отечественные актрисы в своих первых ролях

Первое появление в кино было с главной роли - Евгения Добровольская сыграла Олесю в фильме 1983 года "Клетка для канареек". В кадре ей 19 лет.

Анна Самохина

Первая роль в 1988 году в фильме "Воры в законе". С первого же фильма главная роль. Анна Самохина сыграла Риту.