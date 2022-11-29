Как выглядели отечественные актрисы в своих первых ролях

Я употребил слово "отечественные", так как эти актрисы одинаково снимались как в советском, так и российском кино, застав "время перемен".
Елена Яковлева
Первая роль в фильме 1983 года "Под одним зонтом". Роль Леры. Актрисе в кадре 22 года.
Наталья Негода
Сразу же главная роль в фильме "Завтра была война" 1987 года. Роль Зины. Актрисе 24 года.
Ольга Кабо
В 1984 году Ольга Кабо сыграла главную роль в фильме "И повторится всё". Она сыграла Галю Полякову. А до этого с 1983 году у актрисы было небольшое появление в фильме "Анна Павлова". В кадре актрисе 16 лет.
Татьяна Друбич
В фильме "Пятнадцатая весна" 1971 года Татьяна Друбич сыграла Алену. На момент съемок ей было 11 лет.
Александра Яковлева
Первое появление в кино было в одной из главных ролей в фильме "Экипаж" 1979 года. В кадре актрисе 22 года.
Анастасия Немоляева
Девочка Лиза Себейкина в фильме "Старый Новый год" 1980 года это и есть Анастасия Немоляева в своей первой роли. В кадре ей 11 лет.
Вера Глаголева
В 1975 году главная роль в фильме "На конец света". Вера Глаголева сыграла роль Симы. В кадре ей 19 лет.
Алена Хмельницкая
В 1983 году Хмельницкая сыграла первую роль в фильме "Карамболина-карамболетта". Она сыграла внучку Карамболины. В титрах не Алена, а Елена. В кадре ей 12 лет.
Елена Проклова
Первая роль и сразу главная, роль Тани Нечаевой в фильме 1965 года "Звонят, откройте дверь". В кадре актрисе 12 лет.
Любовь Полищук
Первые роли были в фильмах-спектаклях "Бенефис Сергея Мартинсона" и "По страницам Сатирикона-2". В кадре актрисе 25 лет.
А первая роль в кино - в фильме "12 стульев".
Наталья Белохвостикова
В 1969 году Наталья Белохвостикова сыграла главную роль в фильме "У озера". Она сыграла Лену Бармину. А до этого она буквально мелькнула в фильме "Сердце матери". В кадре актрисе 18 лет.
Ольга Машная
Роль Аночки Парабукиной (в детстве) в фильме 1977 года "Первые радости". Будущей известной актрисе в кадре 13 лет.
Светлана Аманова
Первая роль в кино состоялась в 1981 году в фильме "С вечера до полудня". Светлана сыграла Катю. Актрисе в кадре 20 лет.
Татьяна Васильева
Если не учитывать фильмы-спектакли, то первая роль в кино у Татьяны Васильевой состоялась в 1971 году в фильме "Всмотритесь в это лицо". Она сыграла учительницу Веру Овсянникову. В кадре актрисе 25 лет.
Евгения Добровольская
Первое появление в кино было с главной роли - Евгения Добровольская сыграла Олесю в фильме 1983 года "Клетка для канареек". В кадре ей 19 лет.
Анна Самохина
Первая роль в 1988 году в фильме "Воры в законе". С первого же фильма главная роль. Анна Самохина сыграла Риту.
Екатерина Стриженова
Первая роль в 1984 году в фильме "Лидер". Екатерина Стриженова сыграла одну из главных ролей - Таню Корнилову.
Татьяна Лютаева
Первая роль в фильме, который знает каждый зритель - "Гардемарины, вперед!" 1987 года. Татьяна сыграла Анастасию Ягужинскую.
Мария Миронова
В 1981 году Мария Миронова сыграла одну из главных ролей в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Она сыграла Бекки Тэтчер. А дальше был перерыв с кино на много лет.
Елена Цыплакова
Первая роль в кино в 1974 году. Елена Цыплакова сыграла главную роль в фильме "Не болит голова у дятла". Она сыграла школьницу Иру Федорову.
Лариса Удовиченко
В 1974 году Лариса Удовиченко сыграла роль Люды в фильме "Счастливый Кукушкин". Ее партнером стал Владимир Меньшов.
Лариса Гузеева
Лишь на несколько мгновений мелькнула в кадре Лариса Гузеева в фильме "Место встречи изменить нельзя" 1979 года.
Но уже через пять лет она сыграет в фильме "Жестокий романс" и станет известна всем советским зрителям.
Дарья Михайлова
В фильме "Голубой портрет" 1976 года будущая известная актриса Дарья Михайлова дебютировала в главной роли.
Ирина Розанова
В 1985 году Ирина Розанова впервые снялась в кино. Она сыграла Люсю - подружку Тани в фильме "Подружка моя".
Зоя Буряк
Карьера в кино у Зои Буряк началась с небольших ролей. В самом начале своего карьерного пути она сыграла в нескольких фильмах, но эпизодические роли, которые даже не были отмечены в титрах. Первая роль - в фильме 1983 года "Зеленый фургон". Зоя Буряк сыграла девушку в театре.
Елена Кондулайнен
Первая роль в 1979 году в фильме "Путешествие в другой город". Елена сыграла дочь Кириллова Наташу.
Елена Сафонова
Первая роль состоялась в 1974 году в фильме "Ищу мою судьбу".
Наталья Андрейченко
Впервые в кино будущая известная актриса снялась в 1975 году. Это был фильм "От зари до зари". Наталья Андрейченко сыграла девушку в ресторане.
Наталья Вавилова
Первая роль в кино состоялась в фильме 1974 года под названием "Такие высокие горы". Наталья Вавилова сыграла ученицу.
Наталья Щукина
Будущая звезда "перестроечного кино" впервые снялась в кино в 1985 году в фильме "Фотография на память". Она сыграла Олю Костину.
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