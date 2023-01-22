Заброшенный остров Аскольд: забытая техника, казарменный городок артиллеристов и золотое прошлое

Сегодня я расскажу про брошенные постройки казарменного городка артиллеристов береговой батареи №26, разбросанных по острову Аскольд и всякую ржавую технику, а также заглянем на места бывшей золотодобычи и вкратце пробежимся по ДОТ-ам противодесантной обороны острова.
Мы начинаем осмотр с бухты Наездник, берега которой усеяны ржавым металлом. Сгнившее судно у бывшего пирса, в роли которого выступала старая баржа.
Ещё несколько лет назад они выглядели так.
Теперь же море съело металл окончательно.
Берег бухты с двух сторон прикрывали двух амбразурные пулемётные ДОТ-ы противодесантной обороны острова, входившие в состав Шкотовского сектора Береговой Обороны.
Прошло около восьми десятилетий с момента их постройки.
Броневые заслонки на амбразурах до сих пор на месте. В этот ДОТ зайти не удалось т.к. внутри он заполнен сошедшим селевым потоком.
Неподалёку от бывшего пирса находится площадка с топливными ёмкостями и техникой, оставшейся здесь после ухода военных.
Первым на глаза попадается вакой ЗиЛ с небольшим краном в кузове, который постепенно сползает в ручей.
Вокруг из размытого грунта тут и там выступают различные детали двигателей и всяких редукторов.
Чуть выше стоит автокран на базе ЗиЛ.
Ему ещё хуже чем предыдущему.
Ещё выше стоит ещё один ржавый КРАЗ.
И несколько ёмкостей из под топлива.
У берега остались когда-то привезённые для котлов кучи угля.
Но прежде чем мы поднимемся наверх к части, отойдём немного в сторону вправо по берегу, где мы обнаружили кое что интересное.
Как известно, остров Аскольд в своей истории имеет страницу, посвящённую золотодобыче, берущую своё начало ещё с середины XIX века, когда между китайскими золотодобытчиками и русскими пограничниками происходили вооружённые столкновения, получившие название "Манзовские войны".
После окончательного прихода русских на остров, золото добывали уже они. И по слухам продлилась золотодобыча аж до конца 1980-х гг. Возможно оставшаяся на берегу техника не совсем военная. Но суть не в этом. Известно, что советские золотодобытчики добывали золото открытым способом, но в тоже время ходит упорный слух о неких пройденных ещё до прихода советской власти штолен, которые выходили в эту бухту.
Говорят даже, что одну из них как раз приспособили под потерну, соединяющую башенные блоки и командный пункт береговой артиллерийской батареи №26, о которой будет отдельный рассказ.
Ну так вот, на подмытом штормами берегу мы обнаружили торчащие из земли старые рельсы узкоколейки и останки тележек от вагонеток.
А наши товарищи по звуку текущей под землёй воды смогли установить примерное место, где вероятно можно отрыть проход. Посмотрим, может чего и откопают. :)
Ну а теперь пойдём наверх к заброшенным постройкам.
Мы заходим на основную территорию в.ч. 51380. Городок артиллеристов берёт свою историю ещё с довоенных времён, когда была построена мощная отдельная береговая башенная батарея №26, вооружённая двумя 180-мм двухорудийными башнями.
Постепенно городок развивался и застраивался новыми постройками, которые были разбросаны по всему острову. В отличии от многих других батарей, эта батарея благодаря своей мощности и расположению просуществовала в строю вплоть до самого распада СССР. О самой батарее и других объектах связанных с ней мы напишем несколько отдельных подробных постов.
После распада СССР батарея была снята с вооружения и часть была расформирована. Но до середины 1990-х гг. здесь ещё оставались военные, которые занимались утилизацией пороховых зарядов и снарядов с батареи. Теперь же уже четверть века здесь никого нет.
На этой территории находился штаб части, Дом Офицеров, жильё для офицеров, баня и хозяйственный блок со столовой, дизельной, котельной, трансформаторной, гаражом и т.д.
Внутри конечно смотреть уже не на что.
Что интересно, часть окружала местность, где стояла старая паровая камнедробилка золотопромышленников.
Отойдём в сторону от части.
Левее у берега на возвышенности находился склад топлива, который издали выдают молниеотводы.
Здесь в склоне по сей день остались закопанные ёмкости.
Немного углубимся в лес.
Здесь мы наткнулись на несколько дореволюционных фундаментов и вот такой перекрытый решёткой и засыпанный вход в какой-то погреб или что-то другое. Более того, перед ним из земли торчат останки столба антенного поля, установленного военными спустя много лет после постройки.
Что здесь находилось вообще не ясно, может это как-то связано с дореволюционной золотодобычей. В общем нужно эту местность осмотреть подробнее.
Теперь направимся в противоположную сторону на юго-восточную часть острова.
В кустах встретился полуразобранный трактор.
Правее части на месте старого карьера где добывалось золото остались руины нескольких построек.
Вероятно они принадлежали золотодобытчикам. Но это не точно.
Если верить описанию на викимапии, это руины пекарни части, которая сильно мешала добытчикам золота т.к. стояла прямо посередине карьера.
Вероятно изначально это было жильё строителей маяка "Аскольд", построенного в конце XIX века на мысе Елагина, о котором мы тоже расскажем отдельно.
Движемся дальше. Вдоль дороги постоянно попадаются различные бочки и железяки.
В кустах стоит ещё один полуразобранный ЗиЛ.
Пройдя чуть дальше мы вышли к зданию расположения личного состава станции наблюдения и связи береговой батареи.
Состояние его удручающее но на стенах сохранилось несколько рисунков.
СНИС.
Тихоокеанский флот.
И корявенькая русалочка или сирена.
Примерно в 2.5 км от основной части находятся руины здания камбуза в.ч. 51380.
Внутри мы встретили вот такую колонну, сделанную из обычных бочек. :)
Рядом с дорогой встретился вот такой склад топлива.
Слева видна бывшая казарма, а справа камбуз.
В кустах у дороги можно заметить поваленный памятник воинам береговой артиллерии.
Вот мы уже поднялись наверх. Вид на бухту Наездник.
Здесь находятся останки ещё одной казармы части. Она была вынесена почти на 3 км от основной части ближе к позиции батареи. Видимо здесь и размещался основной личный состав батареи.
Рядом лежит вот такая поваленная бытовка, выполненная из цистерны.
На колёсах.
Рядом вновь встречаем останки техники.
Проходим несколько однотипных обвалованных гаражей.
На склоне лежит упавший с дороги трактор.
Спустимся ненадолго к берегу.
Здесь есть ещё один ДОТ из состава Шкотовского сектора Береговой Обороны, прикрывавший от высадки десанта бухту Юго-Восточная.
А вокруг на берегу валяются останки моторов от разбитых о скалы выброшенных северо-корейских рыболовных лодок.
Далее мы поднимаемся обратно, проходим позицию КНП батареи, саму батарею и СНИС мимо. о них мы расскажем отдельно, иначе вы просто задолбаетесь читать этот и без того не маленький пост.
Недалеко от позиции СНИС стоит ещё одна казарма и несколько построек поменьше, от которых остались одни стены. Если считать расстояние по дороге, то они находятся более чем в 5 км от основной части.
Заросшая лестница к зданиям.
Точнее к руинам.
Далее мы движемся на северную часть острова. Дороги здесь гораздо хуже.
На ней попались звенья траков. Говорят где-то на острове есть стоящая в кустах МТЛБ, но мы её не нашли.
Проходим небольшое старое кладбище с плохо читаемыми надписями.
На северной оконечности острова на мысе Ступенчатый установлен створный маяк, построенный в 1953 г. 243-й ремонтной партией гидрографической службы ТОФ. У основания мыса имеется непонятный памятник с кубом и несколько ступенек к тропинке на маяк, построенных в 1973 г.
Четырёхгранная пирамидальная башня маяка имела высоту 4.5 метра, а ниже находился небольшой, но аналогичный по мощности маяк-дублёр. В настоящее время маяк не функционирует.
Зато на нём можно поразвлекаться со стальной ватой на фото. :)
И пофотать звёздное небо.
А вот левее маяка есть ещё одно непонятное место. Здесь находился старый маячный городок, существовавший видимо ещё до революции. И у берега стоят руины, похожие на прожекторную позицию.
А если подойти к воде, то неподалёку можно увидеть вот такую здоровенную колёсную пару, отлитую из чугуна и весящую наверное под пол тонны или даже тонну. Короче сдвинуть с места мы её не смогли.
От чего она непонятно. Может быть от прожекторной позиции, может быть от старой пушки. Ясно одно - эта железяка дореволюционная.
Далее на берегу встретили вот такого "оленя", построенного туристами. :)
Весь берег здесь также усеян ржавым металлом.
Побережье северо-западной части мыса Ступенчатый прикрывала от высадки десанта вот такая двух амбразурная каменно-бутовая долговременная огневая точка.
Заглянем внутрь.
Сквозник входа.
Внутри сохранился пулемётный станок с закрытой броневой заслонкой на амбразуре.
Вообще по острову ДОТ-ов гораздо больше. Были и ОРПК для пушек, но выполненные в дерево-земляном или каменном варианте и от них ничего толком не сохранилось.