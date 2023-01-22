Заброшенный остров Аскольд: забытая техника, казарменный городок артиллеристов и золотое прошлое

Как известно, остров Аскольд в своей истории имеет страницу, посвящённую золотодобыче, берущую своё начало ещё с середины XIX века, когда между китайскими золотодобытчиками и русскими пограничниками происходили вооружённые столкновения, получившие название "Манзовские войны".

После окончательного прихода русских на остров, золото добывали уже они. И по слухам продлилась золотодобыча аж до конца 1980-х гг. Возможно оставшаяся на берегу техника не совсем военная. Но суть не в этом. Известно, что советские золотодобытчики добывали золото открытым способом, но в тоже время ходит упорный слух о неких пройденных ещё до прихода советской власти штолен, которые выходили в эту бухту.

Говорят даже, что одну из них как раз приспособили под потерну, соединяющую башенные блоки и командный пункт береговой артиллерийской батареи №26, о которой будет отдельный рассказ.