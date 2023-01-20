Мемы о радикальном феминизме и их представительницах

Переводы денег по телефону стали проще

Добить последнюю нервную клетку помогут пазлы

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января

Когда руки золотые, а голова... не очень

Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора