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Мемы о радикальном феминизме и их представительницах

Мемы о радикальном феминизме и их представительницах

Автор:
20 января 2023 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   мужское движение   радикальный феминизм   феминизм   феминистки   
3176
16
Когда кушаешь слишком много колбасы и не хочешь решать свои собственные проблемы, наступает момент, когда хочется решать проблемы чужие. Начинаешь лезть со своим уставом туда, куда не просили.
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Метки: Прикол   Юмор   мужское движение   радикальный феминизм   феминизм   феминистки   
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34  комментария
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5k
Гур 43 минуты назад
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Феофан 4 минуты назад
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87k
Феофан 6 минут назад
Осторожно, нецензурная лексика!
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70
Obrval 14 минут назад
Комментарий к фото
Папа Римский мужчина, потому что он ПАПА, женщина была бы Римской Мамой.
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Мойша 20 минут назад
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Феофан 21 минуту назад
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131
Николай Пауков 24 минуты назад
Друг встречался с феминисткой. Как то она решила, что сама поменяет масло в его машине. Старое слила. Фильтры поменяла. Новое залила и сама же сгоняла за новым маслом потому, что пробку не закрутила)
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Мойша 24 минуты назад
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Мойша Полчаса назад
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Мойша Полчаса назад
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И чё, совсем ничего мясного в рот не берет?
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Мойша 37 минут назад
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42k
Мойша 39 минут назад
Комментарий к фото
Маршенкулова, Залина Хамидовна
Также в феврале 2019 года Маршенкулова выпустила в издательстве АСТ книгу «Женская власть», в которой рассказывает о гендерных мифах и дискриминации.

Матриархата хочется, власти. Но без обязанностей. Ну это вообще идея-фикс нашей либерастии - права без обязанностей.
Вот он и смылась за бугор от обязанности защищать свою страну.
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−1
Михаил Безлим 46 минут назад
Да , да и на пенсию в одном возрасте !!!!!!!
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2k
MPEG-8 51 минуту назад
Кабельное.
Ссылка youtu.be
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Мойша 51 минуту назад
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Мойша 53 минуты назад
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Так на мове мужчина - "чоловiк" , а женщина - "жiнка". И нефиг "жiнкам" лезть в "чоловiчьi" проблемы.
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Ego sum qui sum Час назад
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Ego sum qui sum Час назад
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9k
Б.Касторский Час назад
А в чём сейчас неравноправие? Право голоса есть. Много женщин на руководящих постах. Правда нет-нет почему-то в таком равноправии проскакивает, что женщин надо пропускать, уступать и армия не для них. Но в целом, чего ещё добиваются? Вот чего конкретно не хватает?
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