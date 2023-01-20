Мемы о радикальном феминизме и их представительницах

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Когда кушаешь слишком много колбасы и не хочешь решать свои собственные проблемы, наступает момент, когда хочется решать проблемы чужие. Начинаешь лезть со своим уставом туда, куда не просили.
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Наверное, это гадкие мужчины из другого офиса назло так паркуют машины, рядом с офисом фемок
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Также в феврале 2019 года Маршенкулова выпустила в издательстве АСТ книгу «Женская власть», в которой рассказывает о гендерных мифах и дискриминации.
Матриархата хочется, власти. Но без обязанностей. Ну это вообще идея-фикс нашей либерастии - права без обязанностей.
Вот он и смылась за бугор от обязанности защищать свою страну.
Оказалось, на полном. За кого тут думать надо?