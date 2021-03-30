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Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости

Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости (13 фото)

Автор:
30 марта 2021 10:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   подборка   права женщин   прикол   радикальный феминизм   феминизм   
2310
13

Периодически в мои потные мужские ладошки попадают мемасики о феминизме. И я их скрупулёзно собираю, пока не набирается материала на целый пост. Прошло уже несколько месяцев с прошлого поста. Самое время выпустить следующий пост с мемами.

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Метки: Юмор   подборка   права женщин   прикол   радикальный феминизм   феминизм   
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8  комментариев
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480k
NAZARETH Час назад
Ролик старый , но я думаю уместно.
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4k
Бу 10 минут назад
Рука лицо.
Несчастные и "недолюбленные" дети выросли в уродливых дибилок
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1k
Тимур Экгардт Полчаса назад
Когда эти бабы победят и здесь, то я себя держать не буду. Кули... РАВ-НО-ПРА-ВИ-Е!
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18k
Nik Полчаса назад
У каждой ветки мировоззрения есть перегибы...
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23k
Е-Лена 41 минуту назад
Особенно понравилась завершающая картинка. Именно! Фамилию деда ты носишь, идиотка!
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95
накладчик в угол 46 минут назад
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5k
sivanov1079 накладчик в угол 21 минуту назад
Те кто уже выглядят как фрау-хер гессен, как раз и топят за феминизм. Хоть какой-то смысл никчемной жизни
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