2310
13
Периодически в мои потные мужские ладошки попадают мемасики о феминизме. И я их скрупулёзно собираю, пока не набирается материала на целый пост. Прошло уже несколько месяцев с прошлого поста. Самое время выпустить следующий пост с мемами.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 бунтарей, которые идут против системы
- Не увидишь — не поверишь! Трудовые будни эйчаров
- У этих людей явные проблемы с памятью
- Это Челябинск, детка!
- 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
57
Понравилось57
Новости партнёров
Загрузка...
Несчастные и "недолюбленные" дети выросли в уродливых дибилок