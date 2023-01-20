«Это полезный инструмент»: Пригожин прислал кувалду лидеру «Справедливой России»

Миронов подарку обрадовался и пообещал пользоваться им по назначению.
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов похвастался в соцсетях кувалдой, подаренной ему основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Политик назвал инструмент очень полезным и сообщил, что уже воспользовался им, не уточнив, правда, каким образом.
"Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится", — заявил Сергей Миронов.
На опубликованных фото видно «фирменную» гравировку с горой черепов на бойке и дарственную надпись на рукояти
Сообщается, что Миронов получил подарок не просто так. Это своеобразная благодарность Пригожина за предложение политика легализовать «героическое воинское формирование».
Отметим, что не всем коллегам Миронова понравилась идея с подарком. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко назвал фото лидера «Справедливой России» «пиаровским хороводом» .
«Давайте глупостями не будем заниматься. Это не к нам. Звоните Миронову, пусть вам об этих хороводах пиаровских рассказывает. <...> Давайте будем делом заниматься, а не тем, что вы сейчас продвигаете. Маркетологи Миронова что-нибудь выкинут, вы с большим удовольствием это подхватываете. Мы не участвуем в этой кампании», — ответил секретарь на просьбу дать оценку фотографии Миронова с кувалдой.
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А по существу моего вопроса есть что сказать? Не заглядывая в темник и не переводя стрелки? Или, как обычно наберешь полный рот говна и плеваться начнешь?