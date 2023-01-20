«Это полезный инструмент»: Пригожин прислал кувалду лидеру «Справедливой России»

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов похвастался в соцсетях кувалдой, подаренной ему основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Политик назвал инструмент очень полезным и сообщил, что уже воспользовался им, не уточнив, правда, каким образом.

"Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится", — заявил Сергей Миронов.