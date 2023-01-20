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«Это полезный инструмент»: Пригожин прислал кувалду лидеру «Справедливой России»

«Это полезный инструмент»: Пригожин прислал кувалду лидеру «Справедливой России»

Автор:
20 января 2023 12:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пригожин   Справедливая россия   кувалда   подарок   сергей миронов   фото   чвк   
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Миронов подарку обрадовался и пообещал пользоваться им по назначению.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов похвастался в соцсетях кувалдой, подаренной ему основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Политик назвал инструмент очень полезным и сообщил, что уже воспользовался им, не уточнив, правда, каким образом.


"Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится", — заявил Сергей Миронов.

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Сообщается, что Миронов получил подарок не просто так. Это своеобразная благодарность Пригожина за предложение политика легализовать «героическое воинское формирование».

Отметим, что не всем коллегам Миронова понравилась идея с подарком. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко назвал фото лидера «Справедливой России» «пиаровским хороводом» .


«Давайте глупостями не будем заниматься. Это не к нам. Звоните Миронову, пусть вам об этих хороводах пиаровских рассказывает. <...> Давайте будем делом заниматься, а не тем, что вы сейчас продвигаете. Маркетологи Миронова что-нибудь выкинут, вы с большим удовольствием это подхватываете. Мы не участвуем в этой кампании», — ответил секретарь на просьбу дать оценку фотографии Миронова с кувалдой.

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Метки: Пригожин   Справедливая россия   кувалда   подарок   сергей миронов   фото   чвк   
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11  комментариев
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220
Elise Norge Час назад
А ведь борьба с нацизмом ныне как никогда актуальна. Вся эта ядовитая мразь очень активно повылезала из всех своих щелей и действует по полной программе. Особенно на Украине и в Прибалтике. Тем более ею с жаром пользуются все извечные "друзья" России.
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28k
Levyathan 38 минут назад
Я просто уточнить хочу. Основатель частной военной компании (уголовное преступление согласно УК РФ) дарит политику, попирающему законы РФ, кувалду, в намек того, что подобной кувалдой убили в прямом эфире живого человека без суда и следствия,с особой жестокостью. При этом никто никакой ответственности не понес, а событие еще и разгоняется в СМИ как положительный пример. Ничего не упустил?
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5k
Котэ Час назад
хорошо веселиться за государственный (народный) счёт.
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54
Иван Петров Котэ 55 минут назад
А ты какое отношение к народу имеешь? Ты что ли воюешь? Ты помогаешь нашим на фронте перечислениями или вещами? Ты что ли в соцсетях отстаиваешь интересы страны? Может ты честно платишь налоги? Что ты вообще такое, что бы разглагольствовать о государственных счетах?
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374
Илья Котэ 24 минуты назад
Судя по орфографии и смысловому содержанию - ты трутень. Малолетний иждивенец или обдолбанный на всю голову адепт повелителя мух, опарышей и школоты некоего висельника Навального. Таких как ты в бараний рог и на передовую, дабы оправдать своё никчёмное существование.
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