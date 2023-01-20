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"Поехали в Задериногу?": забавные топонимы, которые придумали горе-оригиналы

"Поехали в Задериногу?": забавные топонимы, которые придумали горе-оригиналы

Автор:
20 января 2023 12:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Топонимы   географические названия   карта   места на карте   местность в россии   названия   
1156
17

Имена собственные — топонимы, есть на карте каждой страны. И чаще всего географические названия получили города, села, реки и прочие места неслучайно, однако сейчас многие выглядят смешно и нелепо. Попутешествуем?

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Метки: Топонимы   географические названия   карта   места на карте   местность в россии   названия   
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7  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Большинство скринов из садовых товариществ, коттеджных посёлков и прочих поселений. Что там фантазировать особо?)
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20k
nobody® 8 минут назад
Комментарий к фото
Наверное, нижнюю это теперь переименовали с Пугачёвой
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1k
alex 42 минуты назад
Комментарий к фото
в рыло
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10k
MMH Час назад
https://www.google.ru/maps/@56.7522221,68.629012,14z?hl=ruhttps://www.google.ru/maps/@56.7522221,68.629012,14z?hl=ru
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2k
MPEG-8 2 часа назад
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