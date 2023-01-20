"Поехали в Задериногу?": забавные топонимы, которые придумали горе-оригиналы

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Имена собственные — топонимы, есть на карте каждой страны. И чаще всего географические названия получили города, села, реки и прочие места неслучайно, однако сейчас многие выглядят смешно и нелепо. Попутешествуем?
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