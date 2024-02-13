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И так сойдёт! Мусорку, Шалаву и Попки оставят на карте России

И так сойдёт! Мусорку, Шалаву и Попки оставят на карте России

Автор:
13 февраля 2024 23:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Топонимы   депутаты   карта   населенные пункты   оскорбление   
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В России передумали менять названия неблагозвучных топонимов. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали законопроект о запрете названий населенных пунктов, "оскорбляющих, уничижающих и принижающих достоинство жителей".

Документ был внесен на рассмотрение 19 октября 2023 года.

В пояснительной записке к проекту необходимость инициативы объяснялось тем, что жители таких населенных пунктов в разных уголках России сталкиваются с грубыми шутками, а также вынуждены переезжать или оформлять регистрацию в другом месте.

Кроме того, в записке было указано, что травле и оскорблениям подвергаются дети, родившиеся в таких населенных пунктах.

В качестве примеров населенных пунктов с «оскорбительными» названиями, в частности, были приведены поселок Шалава (Ярославская область), деревня Дуркино (Кировская область), село Лох (Саратовская область), а также Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).

Проект закона о запрете на оскорбительные названия населённых пунктов отозвали из Госдумы, тк как заключили, что он не соответствует ряду федеральных законов.

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Метки: Россия   Топонимы   депутаты   карта   населенные пункты   оскорбление   
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9  комментариев
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MarkovAlexandr Час назад
Пора уже ввести штрафы для депутатов, вносящих идиотские предложения в Госдуму.
А если бы приняли эту фигню на самом деле?
Представляю "радостные" лица людей, которым надо переоформлять кучу документов только потому, что какому-то очковтирателю в Госдуме название деревни не понравилось.
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Delhana Час назад
Интересно, а вообще мире есть решение проблемы "безумного принтера"? Хоть где-то была воспринята угроза зарегулированности как реальная опасность, или везде, на всем шарике одинаково ставят население рачком все больше и больше нагибая.
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21
Delhana Похабыч 46 минут назад
Слушай, а вот дышать ведь нельзя, углеродный след, пердеть еще хуже, там вообще парниковый газ метан.
Уже пора прекратить безнаказанность? Или пока это еще перебор, но будущее скоро наступит, и вся эта падаль, каждый дышащий ушлепок будет платить отдельно за вдох и еще больше за выдох? Краники уже придумали куда и как вставить и привязать счетчики к банковской карте, или пока только разрабатываются устройства, а внедрение только через 5-10 лет?
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Delhana sos1960sos 24 минуты назад
Не, я как бы совсем из такого места, что мало в чем в ваших темах разбираюсь.
Тут чисто так, по общим понятиям потрындеть.
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Delhana sos1960sos 2 минуты назад
Ну, у вас и платные дороги есть, от самой этой идеи меня выворачивает на изнанку и просыпается маньячело, для которого весь мир втруху это очень гут, такой мир не заслуживает права на существование.
Но как бы не мое собачье дело, а так, что-то сломать, что-то обойти... типа суровость законов обходится необязательностью исполнения.
А вообще очень погано, что вы становитесь подобием европы, так хотелось под конец жизни не видеть этой гнойной сцани хоть у вас... типа не все же на этом шарике стало вконец конченым, но блин не судьба.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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