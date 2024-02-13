И так сойдёт! Мусорку, Шалаву и Попки оставят на карте России

В России передумали менять названия неблагозвучных топонимов. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали законопроект о запрете названий населенных пунктов, "оскорбляющих, уничижающих и принижающих достоинство жителей".
Документ был внесен на рассмотрение 19 октября 2023 года.
В пояснительной записке к проекту необходимость инициативы объяснялось тем, что жители таких населенных пунктов в разных уголках России сталкиваются с грубыми шутками, а также вынуждены переезжать или оформлять регистрацию в другом месте.
Кроме того, в записке было указано, что травле и оскорблениям подвергаются дети, родившиеся в таких населенных пунктах.
В качестве примеров населенных пунктов с «оскорбительными» названиями, в частности, были приведены поселок Шалава (Ярославская область), деревня Дуркино (Кировская область), село Лох (Саратовская область), а также Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).
Проект закона о запрете на оскорбительные названия населённых пунктов отозвали из Госдумы, тк как заключили, что он не соответствует ряду федеральных законов.
Источник:
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А если бы приняли эту фигню на самом деле?
Представляю "радостные" лица людей, которым надо переоформлять кучу документов только потому, что какому-то очковтирателю в Госдуме название деревни не понравилось.
Уже пора прекратить безнаказанность? Или пока это еще перебор, но будущее скоро наступит, и вся эта падаль, каждый дышащий ушлепок будет платить отдельно за вдох и еще больше за выдох? Краники уже придумали куда и как вставить и привязать счетчики к банковской карте, или пока только разрабатываются устройства, а внедрение только через 5-10 лет?
Тут чисто так, по общим понятиям потрындеть.
Но как бы не мое собачье дело, а так, что-то сломать, что-то обойти... типа суровость законов обходится необязательностью исполнения.
А вообще очень погано, что вы становитесь подобием европы, так хотелось под конец жизни не видеть этой гнойной сцани хоть у вас... типа не все же на этом шарике стало вконец конченым, но блин не судьба.