И так сойдёт! Мусорку, Шалаву и Попки оставят на карте России

В качестве примеров населенных пунктов с «оскорбительными» названиями, в частности, были приведены поселок Шалава (Ярославская область), деревня Дуркино (Кировская область), село Лох (Саратовская область), а также Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).

Проект закона о запрете на оскорбительные названия населённых пунктов отозвали из Госдумы, тк как заключили, что он не соответствует ряду федеральных законов.