30 очень холодных фото, наглядно демонстрирующих всю мощь зимы

Для жизни в климате с холодными зимами нужно запастись следующим: теплым пледом, огромной чашкой для горячих напитков и бесконечным терпением для ожидания на автобусной остановке темным утром. Проверили, всё в наличии? Тогда скорее закутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этой подборки так и веет лютым морозом!