30 очень холодных фото, наглядно демонстрирующих всю мощь зимы

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Для жизни в климате с холодными зимами нужно запастись следующим: теплым пледом, огромной чашкой для горячих напитков и бесконечным терпением для ожидания на автобусной остановке темным утром. Проверили, всё в наличии? Тогда скорее закутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этой подборки так и веет лютым морозом!
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2. "На прошлой неделе у нас выпали 70-сантиметровые сугробы, но он все равно был полон решимости выйти поиграть"
3. "Тюлень Аня недоумевает, что, черт возьми, случилось с ее усами (сейчас в Польше -10°C)"
5. "Снег частично съехал с крыши, прежде чем снова замерзнуть, образовав горизонтальные сосульки"
9. "Река рядом с моим домом сначала разлилась, потом замерзла, а потом вода отступила, оставив на деревьях эти полки льда"
15. "Зацените эту безумную спиральную сосульку, которую я нашел сегодня утром (в металлическом поручне есть маленькая дырка)"
17. "Канадская сторона Ниагарского водопада сейчас представляет собой ледяную страну чудес"
29. "Я оставил щетку на улице, прислонив ее к машине, и забыл о ней. Когда я уехал, она примерзла к земле и осталась стоять"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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