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30 очень холодных фото, наглядно демонстрирующих всю мощь зимы

30 очень холодных фото, наглядно демонстрирующих всю мощь зимы

Автор:
19 января 2023 23:24
Сообщество : Жизнь
Метки: Фотоподборка   красиво   мороз   погода   фотографии из соцсетей   холод   
1038
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Для жизни в климате с холодными зимами нужно запастись следующим: теплым пледом, огромной чашкой для горячих напитков и бесконечным терпением для ожидания на автобусной остановке темным утром. Проверили, всё в наличии? Тогда скорее закутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этой подборки так и веет лютым морозом!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   красиво   мороз   погода   фотографии из соцсетей   холод   
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Егор 59 минут назад
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365
Тамара Витальевна 37 минут назад
Обычная зима в Мурманске... не удивил... Нас удивить Зимой??? Это автору в Африку надо.
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