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Короткое зимнее лето королевы Астрид

Короткое зимнее лето королевы Астрид

Автор:
20 декабря 2022 15:44
Сообщество : Истории
Метки: Бельгия   Жизнь   Прошлое   авария   биография   истории   монархи   трагедия   
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Уже набившая оскомину истина про полосатую жизнь - то чёрная полоса, то белая. Так всегда было и так всегда будет. Редко, чтобы всегда было всё хорошо. Но бывает...
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Метки: Бельгия   Жизнь   Прошлое   авария   биография   истории   монархи   трагедия   
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