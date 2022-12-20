Короткое зимнее лето королевы Астрид

И несмотря на династический брак пара была очень счастлива. Их так и звали - "счастливая семья" и ни у кого не было вопросов, а какую же, собственно, семью имеют в виду. У супругов родилось три дочери и один сын. И они тоже были абсолютно счастливы.

Сыну, правда, пришлось отказаться от прав на трон, которые и так были весьма призрачны. Но зато у детей таких родителей были свои, совершенно довольные всем семьи, все браки были заключены по любви и жили в своё удовольствие. Пастораль да и только.