Короткое зимнее лето королевы Астрид

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Уже набившая оскомину истина про полосатую жизнь - то чёрная полоса, то белая. Так всегда было и так всегда будет. Редко, чтобы всегда было всё хорошо. Но бывает...
Отцом Астрид был принц, сын короля Швеции и Норвегии. Его звали принц Карл Шведский и Норвежский, герцог Вестергётландский (1861-1951).
Мамой девочки тоже была принцесса - дочь короля Дании Ингеборга Датская. Как это часто бывает, до брака они были абсолютно незнакомы.
Мамой девочки тоже была принцесса - дочь короля Дании Ингеборга Датская. Как это часто бывает, до брака они были абсолютно незнакомы.
И несмотря на династический брак пара была очень счастлива. Их так и звали - "счастливая семья" и ни у кого не было вопросов, а какую же, собственно, семью имеют в виду. У супругов родилось три дочери и один сын. И они тоже были абсолютно счастливы.
Сыну, правда, пришлось отказаться от прав на трон, которые и так были весьма призрачны. Но зато у детей таких родителей были свои, совершенно довольные всем семьи, все браки были заключены по любви и жили в своё удовольствие. Пастораль да и только.
Сыну, правда, пришлось отказаться от прав на трон, которые и так были весьма призрачны. Но зато у детей таких родителей были свои, совершенно довольные всем семьи, все браки были заключены по любви и жили в своё удовольствие. Пастораль да и только.
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Астрид со своим мужем познакомилась абсолютно случайно. На одном из балов в неё без ума влюбился наследник Бельгийского престола Леопольд. Были у неё тогда и другие кандидаты в мужья, но встреча стала судьбоносной. Они начали общаться, чувства оказались взаимны и Астрид и Леопольд поженились в 1926 году.
Девушку немного смущали перспективы стать королевой, она боялась, что чужой народ её не примет, но она всё-таки отважилась на этот серьёзный шаг. Красивая невеста, красивый жених, взаимная любовь.. Это и правда была сказка. Молодые провели медовый месяц во Франции, а потом ещё много путешествовали по разным уголкам планеты.
В новой стране Астрид полюбили, вскоре народ ласково прозвал её "снежная принцесса", а в браке она родила дочь и сына-наследника престола.
В 1934 году Леопольд стал королём, а она королевой Бельгии и в том же году у них родился ещё один сын.
В новой стране Астрид полюбили, вскоре народ ласково прозвал её "снежная принцесса", а в браке она родила дочь и сына-наследника престола.
В 1934 году Леопольд стал королём, а она королевой Бельгии и в том же году у них родился ещё один сын.
Астрид была скромной, доброй и заботливой. Не вылезала лишний раз на публику и посвятила большую часть жизни благотворительности, помогала детям и женщинам. Страна её обожала.
Девушка привыкла гулять по городу без охраны, пойти в парк или магазин, чтобы посмотреть, как живут её поданные. Бельгийцы боготворили свою королеву, а она старалась делать всё, чтобы благосостояние граждан становилось всё лучше и лучше.
Девушка привыкла гулять по городу без охраны, пойти в парк или магазин, чтобы посмотреть, как живут её поданные. Бельгийцы боготворили свою королеву, а она старалась делать всё, чтобы благосостояние граждан становилось всё лучше и лучше.
И вот, как-то раз, счастливая семья в с двумя старшими детьми поехали в 1935 году в автомобильное путешествие по Швейцарии. Их автотур подходил к концу и супруги поехали посмотреть последние красивые достопримечательности.
В этот день они были втроём - муж, жена и водитель, только король захотел сам повести машину. Астрид сидела рядом, а водитель на заднем сиденье. Леопольд отвлёкся на долю секунды, глянув в карту и этого хватило, чтобы машину занесло на скользкой дороге, они врезались в дерево и съехали с дороги. Это был кабриолет и верх в тот момент был откинут. Астрид вылетела из автомобиля, ударившись о то самое дерево... Она погибла мгновенно, а король и водитель отделались парой синяков и царапин.
Абсолютно счастливая с жизнь с абсолютно трагичным концом...
Абсолютно счастливая с жизнь с абсолютно трагичным концом...
Похороны любимицы народа состоялись 3 сентября 1935 года. Бельгия была в трауре, отец "снежной принцессы" писал в своих мемуарах: "Астрид не суждена была долгая жизнь: она была слишком хороша для этого порочного мира. Вся её жизнь как супруги, матери и королевы была так же коротка, как наше северное лето".
Авария была признана трагической случайностью, но многие бельгийцы тогда ополчились на Леопольда и обвинили его в смерти жены. Когда в 1941 году он решил жениться снова, то многие осудили его выбор. Боясь гнева людей Леопольд отказался от престола в пользу сына Бодуэна.
Авария была признана трагической случайностью, но многие бельгийцы тогда ополчились на Леопольда и обвинили его в смерти жены. Когда в 1941 году он решил жениться снова, то многие осудили его выбор. Боясь гнева людей Леопольд отказался от престола в пользу сына Бодуэна.
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