Мама, папа, я – несчастная семья

Молодые люди начали встречаться, когда Дэвиду было 20, а Луизе не больше 14 лет. Отец девочки резко воспротивился и запретил отношения. Но матери Луизы нравились и Дэвид, и его семья. И она способствовала тайным встречам влюблённых.

Когда девушке исполнилось 16 лет, они узаконили отношения. Спустя три года в семье родился первый малыш, дочка. А ещё через три года появился второй ребёнок.

Внешне семья выглядела счастливой и состоятельной, часто делала денежные подарки родным. Но, видимо, благополучие было напускным, и у Терпинов не получалось сводить дебет с кредитом. Траты превышали доходы, и в 1992 году она подали документы для проведения процедуры банкротства.