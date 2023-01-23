Мама, папа, я – несчастная семья

В начале 2018 года в полицию обычного калифорнийского города Перрис поступил звонок. Звонившая – испуганная молодая девушка дрожащим голосом сообщила, что сбежала от родителей, которые фактически держат в плену ещё 12 её братьев и сестёр и истязают детей морально и физически.
Отец Луизы Робинетт был церковным проповедником. И девочка росла в строгой, но благочестивой атмосфере. Именно в церкви она и познакомилась с Дэвидом Терпином. Мать юноши преподавала в воскресной школе. И обе семьи хорошо друг друга знали. Парень отличался тихим и кротким нравом. Посещал шахматный клуб. Получил в университете специальность «компьютерная инженерия», очень престижную для того времени. И несколько лет проработал в серьёзных компаниях США.
Молодые люди начали встречаться, когда Дэвиду было 20, а Луизе не больше 14 лет. Отец девочки резко воспротивился и запретил отношения. Но матери Луизы нравились и Дэвид, и его семья. И она способствовала тайным встречам влюблённых.
Когда девушке исполнилось 16 лет, они узаконили отношения. Спустя три года в семье родился первый малыш, дочка. А ещё через три года появился второй ребёнок.
Внешне семья выглядела счастливой и состоятельной, часто делала денежные подарки родным. Но, видимо, благополучие было напускным, и у Терпинов не получалось сводить дебет с кредитом. Траты превышали доходы, и в 1992 году она подали документы для проведения процедуры банкротства.
Следующие 4 года Луиза рожала каждый год. В итоге детей в семье было уже шестеро, что серьёзно отразилось на уровне жизни. Старшую девочку стали дразнить в школе из-за небрежного внешнего вида. И Терпины перевели детей на домашнее обучение.
В 1999 году в семье родился ещё один малыш. И она переехала, порвав отношения со всеми родственниками и знакомыми. Владельцы дома, где жила чета, пришли в ужас от состояния жилья: оно было так загажено, словно внутри держали скот.
Супруги перебрались в дремучую глушь, на ферму, коими изобилует Техас. Дети немногочисленных соседей пытались играть и общаться с Терпинами. Но те сторонились контактов. Это выглядело так, словно они опасались наказания.
Когда родители узнали о таких попытках, они запретили дочкам и сыновьям выходить за пределы двора в дневное время. Младшие Терпины покидали дом только ночью. Как-то соседи увидели старших парнишек, склонившихся над уличным мусорным баком. И пришли в ужас: ребята извлекали съедобные отбросы и ели их.
Луиза продолжала рожать. В итоге общее количество детей достигло дюжины. А Дэвид потерял работу. Как результат – невозможность оплачивать счета и арест дома. И в один прекрасный день семья попросту исчезла. Соседи заглянули в дом узнать, не случилось ли чего. И обнаружили брошенных собак, импровизированную классную комнату, горы мусора и верёвки, привязанные к кроватям. Видимо, так играли дети?
Многодетное семейство всплыло в Калифорнии, в городе Марриета. Потом снова переехало, в Перрис. В 2015 году в семье родился последний ребёнок, ставший 13-м по счёту.
В середине января 2018 года две дочери Терпинов решились на побег. Младшая, 13-летняя девочка, испугалась и вернулась. А старшая, которой было уже 17 лет, решила довести начатое до конца.
Из разговора сбежавшей с диспетчером службы спасения:
- Здравствуйте, чем могу помочь?
- Хорошо. Я живу в семье из 15 человек, и мои родители... Они жестоко обращаются с нами, мои сёстры и братья сейчас прикованы цепями.
- А сколько ваших братьев и сестер связаны?
- Две сестры и один из моих братьев.
- Повторите, как они связаны – веревкой или чем?
- Цепями. Они прикованы к кровати.
Прибывшие на вызов полицейские убедились в правдивости слов звонившей. И были в шоке при виде измученных детей, которые выглядели как подростки, хотя на самом деле многим было уже больше 18 лет.
Прокурор округа незамедлительно организовал пресс-конференцию и обратился к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию, способную помочь в деле.
Майк Хестрин рассказал, что родители полностью изменили режим сна и бодрствования у детей. Те спали днём, активность выпадала на ночное время, чтобы детей не видел никто из посторонних.
За малейшие провинности их наказывали, привязывали к кроватям верёвками. Когда малыши научились распутывать узлы, в ход пошли цепи и навесные замки.
У всех обнаружилось истощение. Старшие Терпины практически морили несчастных голодом. Себе же ни в чём не отказывали и даже демонстративно оставляли на видном месте лакомства, которые детям было запрещено брать. За нарушение опять следовало наказание.
В душе несчастные мылись один раз в год. За мытьё рук выше запястий следовало наказание, поскольку родители считали это пустой тратой ресурсов. Дети не имели элементарных представлений о бытовых моментах, к примеру, о простейших лекарственных препаратах.
На виду всегда были и игрушки, но трогать их было запрещено. За попытку поиграть снова следовало наказание…
Когда правда всплыла, сестра Луизы Тереза выступила с заявлением, что в детстве они подвергались неоднократному насилию с ведома матери. Что, возможно, наложило неизгладимый отпечаток на психику женщины.
Супруги признали вину. За совершённые преступления их приговорили к пожизненному заключению с возможностью выхода по УДО через 25 лет. Но с учётом степени тяжести надежда на удовлетворение ходатайства очень зыбкая.
После оказания медицинской помощи старших детей помогли социализировать с помощью психологов. Младшие попали в приёмные семьи. Родители Дэвида заявили, что сын и невестка были приверженцами движения Quiverfull – консервативной религиозной организации, поощрявшей деторождение.
Дальнейшая судьба рождённых их не слишком интересовала. Как и изломанные жизни несчастных, появившихся на свет «по велению божьему». Если бы не решимость девочки, планировавшей побег целых два года, об этой истории, возможно, никто бы никогда не узнал.
Источник:
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