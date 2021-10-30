Ее звали Никита: чем сегодня занимается супервумен Пета Уилсон

Когда девушке было 15 лет, ее родители развелись. Пета предпочла остаться с мамой. Но жила с ней недолго. Родительница считала, нечего дочери заниматься спортом. Мол, не женское это дело. И хотела отдать на танцы. Но Пета осталась при своем мнении. Из-за разногласий с матерью она переехала к бабушке с дедушкой. И стала всерьез строить спортивную карьеру. Даже вошла в состав национальной сборной Австралии по нетболу.

В команде белокурую спортсменку заметили представители модельных агентств и предложили ей несколько выгодных контрактов. В качестве фотомодели Уилсон объездила полмира, а позже перебралась в США. Эффектная внешность помогла ей закрепиться в этой стране. Карьера фотомодели шла в гору, и девушку это вполне устраивало. Но однажды она захотела попробовать себя как актриса.