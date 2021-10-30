Ее звали Никита: чем сегодня занимается супервумен Пета Уилсон

Для знойной австралийской блондинки Петы Уилсон сериал стал счастливым билетом в большое кино. Однако она не сумела им воспользоваться должным образом, так и оставшись актрисой одной роли.
Зато преуспела в других сферах деятельности, никак не связанных с кинематографом.
Пета (Пита) Уилсон родилась в Сиднее, в семье отставного офицера и менеджера по поставкам продовольствия. Воспитанием будущей звезды, в основном, занималась бабушка. В том числе – физическим воспитанием. В детстве Пета переболела малярией и была очень слабым ребенком. Но бабушка стала ее закаливать, тренировать, отдала в секцию нетбола. Позже Пета увлеклась боевыми искусствами.
Когда девушке было 15 лет, ее родители развелись. Пета предпочла остаться с мамой. Но жила с ней недолго. Родительница считала, нечего дочери заниматься спортом. Мол, не женское это дело. И хотела отдать на танцы. Но Пета осталась при своем мнении. Из-за разногласий с матерью она переехала к бабушке с дедушкой. И стала всерьез строить спортивную карьеру. Даже вошла в состав национальной сборной Австралии по нетболу.
В команде белокурую спортсменку заметили представители модельных агентств и предложили ей несколько выгодных контрактов. В качестве фотомодели Уилсон объездила полмира, а позже перебралась в США. Эффектная внешность помогла ей закрепиться в этой стране. Карьера фотомодели шла в гору, и девушку это вполне устраивало. Но однажды она захотела попробовать себя как актриса.
Уилсон стала посещать актерские курсы, пропадать на кастингах. Стройная высокая блондинка с небесно-голубыми глазами смогла обратить на себя внимание продюсеров. И получила несколько эпизодических ролей. Большой удачей на раннем этапе ее актерской карьеры стала роль в сериале «Горец». Начинающая актриса получила предложения от нескольких бродвейских театров, и хотела перебраться в Нью-Йорк. Но перед отъездом решила посетить еще одни кастинг – на главную роль в шпионском сериале «Ее звали Никита», который планировали снимать по мотивам одноименного кинохита Люка Бессона.
Это решение оказалось судьбоносным. Уилсон обошла на кастинге две сотни претенденток. Так на несколько лет она стала Никитой. Когда актрису утвердили на роль, она готовилась к съемкам два месяца. Занималась восточными единоборствами, кикбоксингом, изучила технику рукопашного боя. Все это помогло ей полностью перевоплотиться в женщину-бойца. Попадание в образ было стопроцентным. А многие трюки на съемочной площадке Пета выполняла самостоятельно.
Для девушки из далекой Австралии крутой шпионский сериал стал триумфом. Проект был кинохитом в Северной Америке, Восточной Европе и в России. Актрису приглашали на ток-шоу, фестивали и другие светские мероприятия. Летом 2001 года побывала она и в нашей стране. Даже пообщалась с Путиным.
Но сериал однажды завершился. А вместе с ним стала падать и популярность Петы Уилсон. Актриса продолжила сниматься и дальше. Но едва ли ее последующие работы можно назвать большими творческими удачами. Все эти проекты остались почти незамеченными широкой публикой. Исключением стала разве что «Лига выдающихся джентльменов», да и то за счет присутствия в ней Шона Коннери.
Кинокарьера Петы Уилсон со временем вообще сошла «на нет». Зато она нашла себя в других сферах. Открыла фирму по продаже солнезащитных очков, часов и спортивной обуви. Занялась производством косметики. Сегодня бывшая Никита живет между двумя континентами – Австралией и Америкой. Причем, большую часть времени проводит на своей родине. На отдыхе занимается подводным плаванием, верховой ездой. Обожает рисовать и возиться в саду с цветами. А еще она коллекционирует ретро-автомобили и даже способна сама перебрать двигатель. Пета ведет здоровый образ жизни и в свои 50 лет по-прежнему хорошо выглядит.
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