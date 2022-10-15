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Чужие среди своих: шутки природы, выделяющие животных и растения на фоне представителей своего вида

Чужие среди своих: шутки природы, выделяющие животных и растения на фоне представителей своего вида

Автор:
15 октября 2022 21:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   необычно   окраска   оригинальность   оттенок   птица   сочетание   цвет   
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Природа могущественна, и её силы не побороть. Но она любит порой пошутить, намешивая в палитре красок и произвольно создавая шедевральные чудеса.

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Редкий белый аллигатор с россыпью пятнышек, напоминающих стрелки и усики

И получился такой нестандартный цветок.

Птица словно отлита из металла.

Кому-то же надо опыт творить благие дела передавать?

Впрочем, каждый котик для своего хозяина самый сердечный.

На фоне своих обычных братишек. Интересно, он сменит цвет листвы, когда станет деревом?

Маленькая капибара не смущена своим цветом. Вернее, его отсутствием.

Мало того что без точек, так еще и похожа на кукурузное зернышко.

Словно краска в баллончике резко закончилась. И выросло то, что выросло.

Правда, такая разновидность склонна к разным болячкам. Плата за оригинальную расцветку шерсти.

Луновидная розовая фасоль.

Рыжая североамериканская совка греется на солнышке.

Клубничный кальмар словно покрыт слоем драгоценных камней.

А настоящая птица редкой породы аям чемази из Индонезии. Кстати, внутренние органы у них тоже черные.

Необычное цветовое сочетание придает птице мистический вид.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   необычно   окраска   оригинальность   оттенок   птица   сочетание   цвет   
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Mexanik79 Час назад
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