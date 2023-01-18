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Женщина попала в тюрьму за послания собаке бывшего

Женщина попала в тюрьму за послания собаке бывшего

Автор:
18 января 2023 14:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Угрозы   бывшие   не звони бывшему   приговор   собака   странные люди   странный адресат   удивительное рядом   
1194
4
38-летнюю Паулу Хайэм из Ливерпуля приговорили к реальному тюремному сроку после того, как она отправила несколько угрожающих сообщений собаке своего бывшего парня в социальной сети.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Угрозы   бывшие   не звони бывшему   приговор   собака   странные люди   странный адресат   удивительное рядом   
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13  комментариев
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37k
Александр Час назад
Аккаунт собаки в соц. сети?? Ну норм, парочка нашла друг друга, им бы жить да радоваться.
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44k
Соломей 5 минут назад
я так понимаю, это пост тоже нейросеть выложила.фишки просто заполнены бессмысленными постами, криво написанными, и трудно читаемыми.
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115
samoilenko-yura123 20 минут назад
судя по заглавию, эта тётка запугивала собаку в соц.сети,а та побежала в полицию и накатала заявление! Во дают англо-саксы!!
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7k
Copycat 21 минуту назад
мде вот у людей мания - что жить без человека с которым произошло раставание, спокойно не могут. Казалось бы ну разошлись, забей хер и найди другого - нет надо зачем то писать что то выяснять, докапываться
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4k
Vlamir Полчаса назад
Я так понял - собака, кроме пользования соцсетями, еще и стукачка!
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87k
Феофан Полчаса назад
"В августе 2021 года суд по семейным делам вручили Хайэм приказ, запрещающий ей связываться со ее бывшему партнеру".
"Три дня спустя Хайэм отправил сообщение своему бывшему..."
Автор, ну нельзя так тупо копипастить. Есть смысл прочитать текст перед тем, как выкладывать.
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726
kolobok263 37 минут назад
аккаунт у собаки в соцсетях.....боже, какой же я уже старый стал...все так далеко шагнуло....в мое время, собачья соцсеть была на площадке выгула собак
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2k
Вадим В. Новоженов 44 минуты назад
".....к одному году тюремного заключения условно на 18 месяцев....."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это как ?
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10k
Shtoppi 46 минут назад
<<...приговорили к реальному тюремному сроку после того, как она отправила несколько угрожающих сообщений собаке своего бывшего парня в социальной сети.>>
---------------------------
Похоже что западный мир все более явно проявляет все признаки неадекватности. Такое ощущение складывается что они там все рехнулись как по команде.
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8k
Vалѣнтиныч 54 минуты назад
Какая насыщенная, интересная жизнь !
Вы , главное не останавливайтесь! Тогда с вами и воевать не надо будет- сами себя уничтожите!
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6k
Умница-красавица Час назад
Общественные работы в сфере эскорт-услуг, я полагаю?
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24k
Serg2001 2 часа назад
Cекс-работница?!! Серьезно?...)))
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