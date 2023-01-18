Женщина попала в тюрьму за послания собаке бывшего

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38-летнюю Паулу Хайэм из Ливерпуля приговорили к реальному тюремному сроку после того, как она отправила несколько угрожающих сообщений собаке своего бывшего парня в социальной сети.
38-летняя Паула Хайэм предстала перед Королевским судом Ливерпуля после того, как она нарушила запрет на домогательства, отправив сообщение своему бывшему через аккаунт его собаки в соцсетях. Хайэм угрожала убить своего бывшего партнера, а также угрожала его матери, называя ее «грубой» и говоря, что «она скоро будет выглядеть еще хуже».
В августе 2021 года суд по семейным делам вручили Хайэм приказ, запрещающий ей связываться со ее бывшему партнеру. Она также была приговорена к одному году тюремного заключения условно на 18 месяцев и к 100 часам исправительных работ, а также к 20-дневной реабилитации.
В августе 2021 года суд по семейным делам вручили Хайэм приказ, запрещающий ей связываться со ее бывшему партнеру. Она также была приговорена к одному году тюремного заключения условно на 18 месяцев и к 100 часам исправительных работ, а также к 20-дневной реабилитации.
Тем не менее, несмотря на судебные предписания, Хайэм продолжала попытки связаться со своим бывшим партнером и отправила ему ряд «крайне неприятных» сообщений. Всего через неделю после того, как приказ был наложен, она отправила 13 отдельных электронных писем с двух разных учетных записей в одно и то же утро в августе 2021 года. Три дня спустя Хайэм отправил сообщение своему бывшему через учетную запись его собаки. Одно сообщение гласило: «Что случилось с твоей мамой? Она выглядит очень плохо. А скоро будет выглядеть еще хуже». Еще в одном сообщении говорилось: «Наслаждайтесь выходными. Я разместила ваше имя и адрес в Интернете, насильник».
Ее бывший парень также записал восемь телефонных звонков от Хайэм, которые были сделаны с скрытого номера. Она обвинила его в изнасиловании и заявила, что он стал «уродом», сказав: «Теперь тебе действительно конец». 25 сентября 2021 года Хайэм позвонила ему вновь и сказала: «Насильнику нечего сказать, не так ли?» Затем она назвала его «гребаным уродом» и пригрозила убить его.
Суду также было заявлено, что Хайэм не явилась на две обязательные рабочие смены, виной чему стало продолжающееся злоупотребление алкоголем. При этом прокурор г-жа Бакри сказала, что Хайэм представляет «повышенный риск для персонала».
Ее бывший парень также записал восемь телефонных звонков от Хайэм, которые были сделаны с скрытого номера. Она обвинила его в изнасиловании и заявила, что он стал «уродом», сказав: «Теперь тебе действительно конец». 25 сентября 2021 года Хайэм позвонила ему вновь и сказала: «Насильнику нечего сказать, не так ли?» Затем она назвала его «гребаным уродом» и пригрозила убить его.
Суду также было заявлено, что Хайэм не явилась на две обязательные рабочие смены, виной чему стало продолжающееся злоупотребление алкоголем. При этом прокурор г-жа Бакри сказала, что Хайэм представляет «повышенный риск для персонала».
Адвокат Оливер Саддингтон заявил, что его подзащитная «приносит извинения за эти нарушения».
Он также добавил, что Хайэм получала угрозы убийством от человека, которого она знала, когда работала секс-работницей, и поэтому «она все еще напугана и страдает из-за своего пошатнувшегося психического здоровья. «Она отработала 37 часов и хочет сделать больше, и я умоляю вашу честь дать ей второй шанс», - завершил свое выступление адвокат.
Во время вынесения приговора судьяЭрик Лэмб сказал обвиняемой: «Вы проявляли устную агрессию по отношению к своему начальнику, и были случаи, когда вы пропускали смены во время исправительных работ. Я пришел к выводу, что будет справедливо, если приговор из условного станет реальным».
В итоге судья активировал 12-месячный условный срок, который был сокращен до восьми месяцев в счет часов общественных работ, которые Хайэм уже проделала.
Он также добавил, что Хайэм получала угрозы убийством от человека, которого она знала, когда работала секс-работницей, и поэтому «она все еще напугана и страдает из-за своего пошатнувшегося психического здоровья. «Она отработала 37 часов и хочет сделать больше, и я умоляю вашу честь дать ей второй шанс», - завершил свое выступление адвокат.
Во время вынесения приговора судьяЭрик Лэмб сказал обвиняемой: «Вы проявляли устную агрессию по отношению к своему начальнику, и были случаи, когда вы пропускали смены во время исправительных работ. Я пришел к выводу, что будет справедливо, если приговор из условного станет реальным».
В итоге судья активировал 12-месячный условный срок, который был сокращен до восьми месяцев в счет часов общественных работ, которые Хайэм уже проделала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Три дня спустя Хайэм отправил сообщение своему бывшему..."
Автор, ну нельзя так тупо копипастить. Есть смысл прочитать текст перед тем, как выкладывать.
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Это как ?
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Похоже что западный мир все более явно проявляет все признаки неадекватности. Такое ощущение складывается что они там все рехнулись как по команде.
Вы , главное не останавливайтесь! Тогда с вами и воевать не надо будет- сами себя уничтожите!