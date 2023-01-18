Женщина попала в тюрьму за послания собаке бывшего

Тем не менее, несмотря на судебные предписания, Хайэм продолжала попытки связаться со своим бывшим партнером и отправила ему ряд «крайне неприятных» сообщений. Всего через неделю после того, как приказ был наложен, она отправила 13 отдельных электронных писем с двух разных учетных записей в одно и то же утро в августе 2021 года. Три дня спустя Хайэм отправил сообщение своему бывшему через учетную запись его собаки. Одно сообщение гласило: «Что случилось с твоей мамой? Она выглядит очень плохо. А скоро будет выглядеть еще хуже». Еще в одном сообщении говорилось: «Наслаждайтесь выходными. Я разместила ваше имя и адрес в Интернете, насильник».

Ее бывший парень также записал восемь телефонных звонков от Хайэм, которые были сделаны с скрытого номера. Она обвинила его в изнасиловании и заявила, что он стал «уродом», сказав: «Теперь тебе действительно конец». 25 сентября 2021 года Хайэм позвонила ему вновь и сказала: «Насильнику нечего сказать, не так ли?» Затем она назвала его «гребаным уродом» и пригрозила убить его.

Суду также было заявлено, что Хайэм не явилась на две обязательные рабочие смены, виной чему стало продолжающееся злоупотребление алкоголем. При этом прокурор г-жа Бакри сказала, что Хайэм представляет «повышенный риск для персонала».