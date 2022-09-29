Родственники не хоронят покойного индуса, считая его живым

Вимлеш Сонкар, молодой налоговый инспектор из Ахмедабада, был госпитализирован в больницу Моти 19 апреля 2021 года и был объявлен мертвым всего через три дня после заражения коронавирусом. Свидетельство о смерти было вручено семье мужчины, но они отказывались верить, что он скончался. Вместо того, чтобы похоронить его, они забрали его тело домой и заботились о нем, как будто он в конце концов проснется. Мумифицированные останки мужчины были обнаружены несколько дней назад, когда с его работыа была отправлена ​​команда для расследования его длительного отсутствия.

«Человек умер 22 апреля 2021 года во время второй волны ковида У него была двусторонняя пневмония, — сказал главный врач госпиталя Канпура Алок Ранджан. - После того, как он умер, было выдано свидетельство о смерти, где в качестве причины смерти была указана «двусторонняя пневмония».

Непонятно, почему семья Вимлеша не хотела смириться с тем, что он скончался. The Times of India сообщает, что они доставили его тело в другую больницу для получения второго мнения, и даже когда тамошние врачи подтвердили его смерть, они все же забрали его труп домой и обращались с ним, как с пациентом в коме, который однажды может проснуться. Как сообщает местная пресса, на один из его пальцев родственники надели пульсоксиметр, а после того, как он показал пульс и уровень кислорода в крови, решили, что он все еще жив, и отменили похороны.

Семья Вимлеша Сонкара жила с его трупом в доме полтора года, искренне думая, что он в коме и однажды проснется. Его жена, его родители, его братья и их семьи, все из которых жили в одном доме, заботились о нем, обрабатывая его тело дезинфицирующим средством три раза в день, ежедневно меняя одежду и оставляя кондиционер включенным на 24 часа в день.