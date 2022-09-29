Родственники не хоронят покойного индуса, считая его живым

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Семья 35-летнего мужчины, который умер в апреле прошлого года из-за Covid-19, с тех пор живет с его телом, думая, что он всего лишь в коме и рано или поздно проснется.
Вимлеш Сонкар, молодой налоговый инспектор из Ахмедабада, был госпитализирован в больницу Моти 19 апреля 2021 года и был объявлен мертвым всего через три дня после заражения коронавирусом. Свидетельство о смерти было вручено семье мужчины, но они отказывались верить, что он скончался. Вместо того, чтобы похоронить его, они забрали его тело домой и заботились о нем, как будто он в конце концов проснется. Мумифицированные останки мужчины были обнаружены несколько дней назад, когда с его работыа была отправлена команда для расследования его длительного отсутствия.
«Человек умер 22 апреля 2021 года во время второй волны ковида У него была двусторонняя пневмония, — сказал главный врач госпиталя Канпура Алок Ранджан. - После того, как он умер, было выдано свидетельство о смерти, где в качестве причины смерти была указана «двусторонняя пневмония».
Непонятно, почему семья Вимлеша не хотела смириться с тем, что он скончался. The Times of India сообщает, что они доставили его тело в другую больницу для получения второго мнения, и даже когда тамошние врачи подтвердили его смерть, они все же забрали его труп домой и обращались с ним, как с пациентом в коме, который однажды может проснуться. Как сообщает местная пресса, на один из его пальцев родственники надели пульсоксиметр, а после того, как он показал пульс и уровень кислорода в крови, решили, что он все еще жив, и отменили похороны.
Семья Вимлеша Сонкара жила с его трупом в доме полтора года, искренне думая, что он в коме и однажды проснется. Его жена, его родители, его братья и их семьи, все из которых жили в одном доме, заботились о нем, обрабатывая его тело дезинфицирующим средством три раза в день, ежедневно меняя одежду и оставляя кондиционер включенным на 24 часа в день.
«Человек умер 22 апреля 2021 года во время второй волны ковида У него была двусторонняя пневмония, — сказал главный врач госпиталя Канпура Алок Ранджан. - После того, как он умер, было выдано свидетельство о смерти, где в качестве причины смерти была указана «двусторонняя пневмония».
Непонятно, почему семья Вимлеша не хотела смириться с тем, что он скончался. The Times of India сообщает, что они доставили его тело в другую больницу для получения второго мнения, и даже когда тамошние врачи подтвердили его смерть, они все же забрали его труп домой и обращались с ним, как с пациентом в коме, который однажды может проснуться. Как сообщает местная пресса, на один из его пальцев родственники надели пульсоксиметр, а после того, как он показал пульс и уровень кислорода в крови, решили, что он все еще жив, и отменили похороны.
Семья Вимлеша Сонкара жила с его трупом в доме полтора года, искренне думая, что он в коме и однажды проснется. Его жена, его родители, его братья и их семьи, все из которых жили в одном доме, заботились о нем, обрабатывая его тело дезинфицирующим средством три раза в день, ежедневно меняя одежду и оставляя кондиционер включенным на 24 часа в день.
«Всякий раз, когда его коллеги спрашивали семью о его местонахождении, они говорили, что Вимлеш болен, — рассказал старший офицер полиции. - Семья также сообщила местным жителям, что он в коме и лечится дома. Они были уверены, что он жив и поправится».
Шокирующее открытие тела Вимлеша Сонкара было сделано командой, посланной его коллегами, чтобы проверить, почему он так долго отсутствовал на работе. Несмотря на заботу со стороны членов семьи, тело 35-летнего мужчины сильно испортилось после его смерти, очевидец описал его как мумию с засохшей плотью на костях. Однако и это, похоже, не дало семье никаких подсказок.
О ситуации сообщили в полицию, и тело Вимлеша вновь доставили в больницу, где в очередной раз подтвердили его смерть. После этого его семья наконец согласилась кремировать его тело.
Шокирующее открытие тела Вимлеша Сонкара было сделано командой, посланной его коллегами, чтобы проверить, почему он так долго отсутствовал на работе. Несмотря на заботу со стороны членов семьи, тело 35-летнего мужчины сильно испортилось после его смерти, очевидец описал его как мумию с засохшей плотью на костях. Однако и это, похоже, не дало семье никаких подсказок.
О ситуации сообщили в полицию, и тело Вимлеша вновь доставили в больницу, где в очередной раз подтвердили его смерть. После этого его семья наконец согласилась кремировать его тело.
«Поскольку здесь не было совершено никакого преступления, мы не будем предпринимать никаких действий против кого бы то ни было. Семья все еще была убеждена, что он жив, пока в пятницу официальные лица не забрали его тело», — сказал директор по маркетингу Алок Ранджан. «В пятницу вечером останки тела были кремированы в присутствии полиции, других официальных лиц и семьи Вимлеша. Членов семьи нужно было уговорить на кремацию».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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