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Родственники не хоронят покойного индуса, считая его живым

Родственники не хоронят покойного индуса, считая его живым

Автор:
29 сентября 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Индия   воскрешение   дома с трупом   надежда   покойник   семья   странные люди   удивительное рядом   
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Семья 35-летнего мужчины, который умер в апреле прошлого года из-за Covid-19, с тех пор живет с его телом, думая, что он всего лишь в коме и рано или поздно проснется.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   воскрешение   дома с трупом   надежда   покойник   семья   странные люди   удивительное рядом   
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3  комментария
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3k
Григорий 51 минуту назад
зарплата наверное падала или бонусы какие, пока он "жив" был всё это время.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
И он не разлагается?
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6k
GROMOZEKA 50 минут назад
Ну, если они живут по принципу - смерть это просто состояние сознания, то вполне себе интересный подход.
К слову Этигелов это косвенно подтверждает
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