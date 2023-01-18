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17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты

17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты

Автор:
18 января 2023 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   девушки   красота   люди   модель   плюс-сайз   фото   
1843
18

На дворе 21 век, а это значит, что каноны красоты претерпели и продолжают претерпевать невероятные изменения. И это прекрасно, потому что шоры пали, и теперь мы можем наблюдать разнообразные грани этой самой красоты.

Помимо всего прочего, это помогает многим людям чувствовать себя гораздо увереннее и привлекательнее.

Например, хейта в сторону полных людей стало гораздо меньше, а помощниками в этом выступили плюс-сайз модели, которые показывают обществу, что женщины разного веса и формы могут быть невероятно красивыми и привлекательными. И сегодня мы хотим показать вам несколько прекрасных представительниц модельного бизнеса в категории плюс-сайз.


Денис Бидо, 36 лет

×

Джада Сезер, 33 года


Габриэлла Ласкано, 31 год


Кармен Рене, 34 года


Морган Луис

Всё меньше условностей на тему «А что такое истинная красота?» и всё больше красоты не только физической, но и душевной, ведь только поистине принимающий и осознанный человек может восхититься всем многообразием мира. В том числе и женской красотой — разной, притягательной и сексуальной.


 Искра Лоуренс, 32 года


Эшли Грэм, 35 лет


Тесс Холлидэй, 37 лет


Лилли Люкс, 33 года


Брианна Маркес, 31 год


Венеция Круз, 23 года

Рози Блэр, 34 года

Катя Жаркова, 41 год

Тара Линн, 40 лет

Маркита Принг, 32 года

Джоселин Корона, 25 лет

Филомена Квао, 33 года

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Метки: внешность   девушки   красота   люди   модель   плюс-сайз   фото   
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50  комментариев
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83
Lex Lem 3 часа назад
Жирно и точка!
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дмитрий Полчаса назад
Шикарные!? Называйте как есть они жирные страшные к тому же считают это нормой. Анти секс и анти спорт смотрите на них и будьте как они вот что они хотят доказать.
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1k
wantwant 46 минут назад
Кроме смазливых мордочек - и, то, не у всех, - смотреть страшно!
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30k
АнтонПолднев 51 минуту назад
А можно теперь всё то же самое, только без одежды и фильтров? И потом вернёмся к обсуждению красоты.
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87k
Феофан 59 минут назад
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2k
MPEG-8 Час назад
...
И в любовь жестокую
Был раздавлен жопою
И только слушали как раненый кричал
....
МишаШа.
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16k
Alex_Ato Час назад
отшлепал бы
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87k
Феофан Час назад
17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красотыПосмотреть
17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты
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2k
Rulzen Час назад
В подборке есть красивые и аппетитные женщины. Но, вот чего "шикарного" в слоновьей ноге, или второй жопе, выросшей спереди? Фу.
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1k
Nick Z Час назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Ваня Час назад
без комментариев...
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7k
tamin Час назад
В этом посте столько жира, что можно изготовить много бомб(бойцовский клуб. Цитата чуть другая в оригинале)
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8k
Ysik Час назад
Если человек болен, то его надо лечить, а не оправдывать и уж тем более не выставлять болезни за норму.
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70
Человече Z Час назад
К "моделям плюс-сайз" из этих относятся лишь Лилли Люкс и Маркита Принг. Остальные, имхо, относятся к типу "Hippopótamus amphíbius".
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93k
parallax 2 часа назад
Ещё ведь молодые. Представляете в какую жирную необхватную тушу, они превратятся лет в сорок.
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10k
Маламут Уральский 2 часа назад
Это что за детское питание нужно кушать чтоб так в 23 выглядить
Венеция Круз, 23 года
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1k
neskaju20 2 часа назад
Что за пропаганда сала?
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Африканские модели тоже хороши.
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118
Yury 2 часа назад
Во всем виноваты эти.. как их.. фильтры! жироное тело должно соотноситься с ... рожей. тостой харей! По другому либо вы больны, либо пи...жь. ФСЁ!
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118
Yury 2 часа назад
П.С. Пупурум пум пум!
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22k
sssss3 2 часа назад
Автор урод, за 3 цента напишет любую мерзость...
Назвать этих свинух шикарными, ну как можно до такого опуститься???
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Торжество жиробасов
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