17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты

Всё меньше условностей на тему «А что такое истинная красота?» и всё больше красоты не только физической, но и душевной, ведь только поистине принимающий и осознанный человек может восхититься всем многообразием мира. В том числе и женской красотой — разной, притягательной и сексуальной.

Искра Лоуренс, 32 года