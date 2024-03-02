Модные гены: как сегодня выглядят дети знаменитых моделей 90-х и 00-х

Время бежит, а иконы стиля, портреты которых не сходили с обложек журналов 20 или 30 лет назад, не молодеют. Более того, они заводят семьи и на свет появляются их дети. О многих из них мы даже и не слышали, а кого-то могли видеть, но не узнать, ведь они пошли по стопам своих модных мам и только набирают популярность.
Кайя и Пресли Уокер Гербер пошли по стопам матери, зарекомендовав себя в модельном бизнесе. Дочь Синди с 2022 года снимается в кино: она сыграла второстепенные роли в фильмах «Вавилон» (2022) и «Неудачницы» (2023).
У американской актрисы двое детей: Грейс (20 лет) и Финн (18 лет). Дочь Кристи работает моделью.
Сын датской супермодели пошёл по стопам матери.
У немецкой супермодели также есть сын Каспар Мэтью Де Вер Драммонд, которому 21 год. О его жизни ничего не известно.
Модель родила сына от бизнесмена Франсуа-Анри Пино в 2006 году.
У мировой супермодели и её бывшего мужа Джастина Портмана, представителя одного из древнейших графских родов, трое детей: Лукас Александр (23 года), Нева (17 лет) и Виктор.
У бразильской супермодели трое детей: Брэди (17 лет), Джек (16 лет) и Вивьен (12 лет).
Модель долгое время находилась в отношениях с редактором журнала Dazed & Confused Джефферсоном Хаком, от которого в 2002 году родила дочь. Сейчас она тоже работает моделью.
У бразильской супермодели, «ангела» Victoria’s Secret, есть двое детей от брака с бизнесменом Джейми Мазуром: Аня Луиза (14 лет) и Ноа Феникс (12 лет).
Известно, что старшая дочь, Лени Клум (19 лет), успешно работает моделью. Об остальных трёх детях от брака с музыкантом Силом (на фото справа), практически ничего не известно: Генри Сэмюэль (18 лет), Йохан (17 лет) и Лу (15 лет).
Источник:
- Неземная красота: 12 знаменитостей, которые будто сошли с другой планеты
- 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься
- 16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде
- Папины дочки: как сейчас выглядят 13 дочерей знаменитых мужчин
- 17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты
А то
Генетика.