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Модные гены: как сегодня выглядят дети знаменитых моделей 90-х и 00-х

Модные гены: как сегодня выглядят дети знаменитых моделей 90-х и 00-х

Автор:
02 марта 2024 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   гены   дети   знаменитости   красота   люди   модель   фото   
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Время бежит, а иконы стиля, портреты которых не сходили с обложек журналов 20 или 30 лет назад, не молодеют. Более того, они заводят семьи и на свет появляются их дети. О многих из них мы даже и не слышали, а кого-то могли видеть, но не узнать, ведь они пошли по стопам своих модных мам и только набирают популярность.

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Кайя и Пресли Уокер Гербер пошли по стопам матери, зарекомендовав себя в модельном бизнесе. Дочь Синди с 2022 года снимается в кино: она сыграла второстепенные роли в фильмах «Вавилон» (2022) и «Неудачницы» (2023).

У американской актрисы двое детей: Грейс (20 лет) и Финн (18 лет). Дочь Кристи работает моделью.

Сын датской супермодели пошёл по стопам матери.

У немецкой супермодели также есть сын Каспар Мэтью Де Вер Драммонд, которому 21 год. О его жизни ничего не известно.

Модель родила сына от бизнесмена Франсуа-Анри Пино в 2006 году.

У мировой супермодели и её бывшего мужа Джастина Портмана, представителя одного из древнейших графских родов, трое детей: Лукас Александр (23 года), Нева (17 лет) и Виктор.

У бразильской супермодели трое детей: Брэди (17 лет), Джек (16 лет) и Вивьен (12 лет).

Модель долгое время находилась в отношениях с редактором журнала Dazed & Confused Джефферсоном Хаком, от которого в 2002 году родила дочь. Сейчас она тоже работает моделью.

У бразильской супермодели, «ангела» Victoria’s Secret, есть двое детей от брака с бизнесменом Джейми Мазуром: Аня Луиза (14 лет) и Ноа Феникс (12 лет).

Известно, что старшая дочь, Лени Клум (19 лет), успешно работает моделью. Об остальных трёх детях от брака с музыкантом Силом (на фото справа), практически ничего не известно: Генри Сэмюэль (18 лет), Йохан (17 лет) и Лу (15 лет).

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Метки: внешность   гены   дети   знаменитости   красота   люди   модель   фото   
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4k
Владимир Час назад
асфальт кидать никто не хочет...
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Старый 7 минут назад
Кто все эти люди?
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Пётровыч Час назад
Теория ошибки выжившего., это когда спасённые дельфином рассказывают как их спас дельфин, а те кого он утопил, ничего не расскажут. Так и тут, есть пост про страшных детей от красивых людей?
А то
Генетика.
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