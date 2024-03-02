Модные гены: как сегодня выглядят дети знаменитых моделей 90-х и 00-х

Время бежит, а иконы стиля, портреты которых не сходили с обложек журналов 20 или 30 лет назад, не молодеют. Более того, они заводят семьи и на свет появляются их дети. О многих из них мы даже и не слышали, а кого-то могли видеть, но не узнать, ведь они пошли по стопам своих модных мам и только набирают популярность.