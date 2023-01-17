Брайан Крэнстон рассказал о своей реакции, когда Энтони Хопкинс похвалил его за «Во все тяжкие»

Уже давно было известно, что, закончив смотреть популярный сериал «Во все тяжкие», сэр Энтони Хопкинс отправил Крэнстону письмо, в котором похвалил его за незабываемую актерскую игру в роли главного героя Уолтера Уайта. В новом интервью Крэнстон рассказал, как получил «чудесное письмо», и поделился, как оно привело к встрече с Хопкинсом, где актеру пришлось сдерживать себя, чтобы не показаться безумным фанатом.

«Он был в восторге от «Во все тяжкие» и думал, что он феноменален, и я был так тронут», — объяснил Крэнстон.