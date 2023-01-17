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Брайан Крэнстон рассказал о своей реакции, когда Энтони Хопкинс похвалил его за «Во все тяжкие»

Брайан Крэнстон рассказал о своей реакции, когда Энтони Хопкинс похвалил его за «Во все тяжкие»

Автор:
17 января 2023 20:48
Сообщество : Кино
Метки: Брайан Крэнстон   Энтони Хопкинс   во все тяжкие   кино   новости кино   сериалы   
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Обладатель премии «Эмми» Брайан Крэнстон — настоящий ветеран шоу-бизнеса, но это не значит, что ему чуждо благоговение перед знаменитостями. В новом интервью People Крэнстон вспомнил, как получил письмо с похвалой от самого Энтони Хопкинса, и насколько тяжело ему тогда было не предстать перед кумиром в режиме оголтелого «фанбоя».

Уже давно было известно, что, закончив смотреть популярный сериал «Во все тяжкие», сэр Энтони Хопкинс отправил Крэнстону письмо, в котором похвалил его за незабываемую актерскую игру в роли главного героя Уолтера Уайта. В новом интервью Крэнстон рассказал, как получил «чудесное письмо», и поделился, как оно привело к встрече с Хопкинсом, где актеру пришлось сдерживать себя, чтобы не показаться безумным фанатом.

«Он был в восторге от «Во все тяжкие» и думал, что он феноменален, и я был так тронут», — объяснил Крэнстон.

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В конце концов два актера договорились встретиться за обедом в Лос-Анджелесе, и Крэнстон привел с собой создателя шоу Винса Гиллигана. «Я сижу и разговариваю с одним из величайших актеров всех времен и я просто в восхищении», — продолжил он.

«В такой ситуации стараешься не выдать свое благоговение, и не хочется быть фанбоем и повторять: «А что насчет этого фильма? А вот того?», — объяснил Крэнстон. — Хочется быть способным вести приличный разговор. Так что это ужасно нервно, но одновременно потрясающе».

Сериал «Во все тяжкие» закончился в 2013 году, но персонаж Уолтера Уайта остается крайне популярным. Крэнстон продолжает время от времени возвращаться к этой роли и неоднократно появлялся в последнем сезоне сериала «Лучше звоните Солу» в прошлом году. Он также собирается снова сыграть Уолтера Уайта в рекламе PopCorners для Супербоула — до этого он повторил роль для рекламы Esurance. Поклонники также пытаются включить его в многопользовательский файтинг MultiVersus.

А пока Крэнстон снова впечатляет критиков своей ролью в сериале Showtime «Ваша честь». Сериал изначально должен был состоять из одного сезона, однако привлек такое большое количество зрителей, что Showtime вернуло Крэнстона на второй и последний сезон. В сериале Крэнстон играет судью, чей сын непреднамеренно убил сына опасного мафиози.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Брайан Крэнстон   Энтони Хопкинс   во все тяжкие   кино   новости кино   сериалы   
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10  комментариев
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4k
Олег Данилов Час назад
Главный герой - наркоторговец. Хайзенберг. Или например для Росии - главный герой наемный убийца, за деньги. Брат и Брат2.

Кажется такое общество не стоит существования когда такие "герои".
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7k
Axel 8 минут назад
"...когда Энтони Хопкинс"

Что за неуважение? Сэр Энтони Хопкинс!)
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17k
Александр 51 минуту назад
Я его помню в первую очередь по сериалу Малкольм в центре внимания
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