25 любопытных и неожиданных фактов о сериале «Во все тяжкие»

Сериальные снобы очень редко сходятся во мнении. Но в одном согласны, пожалуй, все: сериал «Во все тяжкие» — настоящий шедевр. Если вы заядлый сериаломан, то наверняка уже пересмотрели его раз или два и думаете, что всё о нем знаете. Но эта подборка фактов от пользователей Reddit доказывает, что он всё ещё может удивлять!