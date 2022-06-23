FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6513 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
25 любопытных и неожиданных фактов о сериале «Во все тяжкие»

25 любопытных и неожиданных фактов о сериале «Во все тяжкие»

Автор:
23 июня 2022 19:29
Сообщество : Кино
Метки: Брайан Крэнстон   во все тяжкие   интересное   кинофакты   сериалы   факты о сериалах   
1333
26

Сериальные снобы очень редко сходятся во мнении. Но в одном согласны, пожалуй, все: сериал «Во все тяжкие» — настоящий шедевр. Если вы заядлый сериаломан, то наверняка уже пересмотрели его раз или два и думаете, что всё о нем знаете. Но эта подборка фактов от пользователей Reddit доказывает, что он всё ещё может удивлять!

1. Текилу Zafiro Añejo в сериалах «Во все тяжкие»/«Лучше звоните Солу» придумали сценаристы, потому что они не смогли найти настоящий бренд для продакт-плейсмента из-за сцены, в которой несколько человек умирают, выпив ее.

×
×

2. Персонажа Майка Эрмантраута создали, потому что Боб Оденкирк (Сол Гудман) был недоступен для одного из эпизодов «Во все тяжкие», так как ему нужно было сняться в сериале «Как я встретил вашу маму».

3. Команде «Во все тяжкие» предложили 75 миллионов долларов за производство трех дополнительных серий после финального сезона. Сообщается, что эта сумма была больше, чем вся прибыль, которую они получили за пять лет. Команда отказалась, заявив, что последние серии не нуждаются в дополнении.

4. Джонатан Бэнкс, Майк Эрмантраут из «Во все тяжкие», снялся в социальной рекламе 70-х годов под названием «Фильм Линды о менструации».

5. Владельцам дома, в котором снимали «Во все тяжкие», пришлось построить двухметровый забор из кованого железа, чтобы люди не швыряли пиццу на крышу их гаража.

6. Винс Гиллиган сильно пожалел о том, что добавил пулемет в последний сезон «Во все тяжкие». Написать убедительное объяснение для его использования оказалось настолько сложно, что он чуть не отказался от этого сюжетного поворота.

7. Для эпизода «Озимандия» продюсеры сериала получили специальное разрешение от голливудских гильдий отложить титры (которые обычно появляются после вступления) до 19 минут после начала эпизода, чтобы сохранить эффект начальной сцены.

8. Спустя 4 месяца после того, как житель Флориды Райан Ли Кэрролл выиграл в конкурсе встречу с актерами сериала «Во все тяжкие», у него нашли синтетическую марихуану на сумму 1 миллион долларов и предъявили ему обвинение в распространении наркотиков. Также у мужчины изъяли сувенирный защитный костюм, подписанный актерами сериала.

9. После того, как в сериале «Во все тяжкие» показали голубой метамфетамин, настоящие наркоторговцы тоже стали делать его голубым, подражая сериалу.

10. В эпизоде «Озимандия» есть сцена в туалете на заправке, в которой малышка Холли, похищенная Уолтом, плачет и зовет маму. Этого не было в сценарии, но Брайан Крэнстон подыграл девочке. В этот момент Уолт должен был просто посмотреть на Холли и самостоятельно осознать, что он должен вернуть ее Скайлер.

11. Пицца, которую Уолт в гневе швыряет на крышу своего дома, была настоящей, и Брайан Крэнстон справился с задачей с первого дубля.

12. Два преданных поклонника сериала создали фильм с незамысловатым названием «Во все тяжкие: фильм», в котором весь сериал сжали до двухчасового художественного фильма.

13. У сериала «Во все тяжкие» есть покадровый испанский римейк под названием «Метастазы». Он рассказывает о Уолтере Бланко, школьном учителе химии из Боготы, Колумбия, который объединяется со своим бывшим учеником Хосе, чтобы начать готовить метамфетамин.

14. Пиво Schraderbrau, которое варил Хэнк Шредер в сериале, действительно существует. Актер Дин Норрис помог запустить его в 2019 году.

15. Город Альбукерке устроил похороны Уолтера Уайта, чтобы отпраздновать финал сериала «Во все тяжкие».

16. Залпом посмотрев «Во все тяжкие», Энтони Хопкинс написал Брайану Крэнстону письмо, в котором, среди прочего, сказал: «Ваша игра в роли Уолтера Уайта была лучшей из всех, что я видел в жизни».

17. Райан Джонсон был режиссером как всеми раскритикованного «Последнего джедая», так и эпизода «Во все тяжкие» «Озимандия», который считается одним из лучших эпизодов в истории телевидения.

18. Джордж Р. Р. Мартин, автор «Песни льда и огня» и сценарист «Игры престолов», назвал «Во все тяжкие» «потрясающим» сериалом и отметил, что «Уолтер Уайт — больший монстр, чем кто-либо в Вестеросе», а затем сказал, что это сподвигло его придумать персонажа для будущих книг, чтобы «исправить это».

19. AMC разрешил сценаристам «Во все тяжкие» использовать слово «f*ck» только один раз за сезон, что привело к продолжительным дискуссиям на тему того, в какой именно момент использовать это «f*ck». Поскольку пилотный эпизод был независимым, в нем слово употребили кучу раз.

20. HBO, Showtime и FX отказались от сериала «Во все тяжкие».

21. Уолт-младший ни разу не пересекся с Джесси за все 62 эпизода сериала «Во все тяжкие».

22. У Джанкарло Эспозито, сыгравшего злодея Густаво Фринга, был настолько плохой испанский акцент, что некоторые носители языка описывали его как «звук ногтей, царапающих школьную доску».

23. На DVD последнего сезона есть альтернативный финал сериала. В нем Брайан Крэнстон в роли Хэла, своего персонажа из сериала «Малкольм в центре внимания», просыпается от кошмара, который и был событиями сериала «Во все тяжкие».

24. Управление по борьбе с наркотиками научило Брайана Крэнстона делать мет для сериала «Во все тяжкие».

25. Создатели «Во все тяжкие» изначально опасались брать Брайана Крэнстона на роль Уолтера Уайта и поэтому предложили роль Джону Кьюсаку и Мэтью Бродерику, но оба отказались.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Брайан Крэнстон   во все тяжкие   интересное   кинофакты   сериалы   факты о сериалах   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
885
Darki 2 часа назад
Шикарный сериал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
MidMaster 39 минут назад
Я читал,что пицца была заброшена случайно, но этот эпизод оставили. Здесь же написано иначе. Никому нельзя верить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick Час назад
было время, таксерасил, и смотрел этот сериал в авто. так 99% мужиков, видя "жену мистера уайта", говорили - какая цуко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Похабыч Час назад
Отличный сериал, жалко что предыстория "Лучше звоните Солу" был снят позже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
DonNerka (модер) 2 часа назад
Страница в Интернете "Спасите Уолтера Уайта" реальна и существует до сих пор:
http://www.savewalterwhite.com/http://www.savewalterwhite.com/
(Сын Уолта создает благотворительный сайт для помощи отцу, на который сам учитель и переводит деньги - 2 сезон, 13 серия)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56092



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Особенности национального трудоустройства
Особенности национального трудоустройства
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Антифриз для чиллера — зло
Антифриз для чиллера — зло
Синхронистка из США пошла ко дну во время выступления на ЧМ и чуть не умерла. Год назад ее уже реанимировали
Синхронистка из США пошла ко дну во время выступления на ЧМ и чуть не умерла. Год...
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Потрясающий ход

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#интересное#аварии#авто аварии#позитив#маразм#Жизнь#истории
#интересно#фото#история#люди#дтп#Ynews#шоу бизнес#новости#Еда#Приколы
#прикол#факты#в мире#Разное#картинки#автомобили#автомир#фотографии#знаменитости#СССР
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения 16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах 16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах Занимательные факты о культовых фильмах 80-х: от «Инопланетянина» до «Битлджуса» Занимательные факты о культовых фильмах 80-х: от «Инопланетянина» до «Битлджуса» Малоизвестные факты о фильмах "Обитель зла" с Миллой Йовович Малоизвестные факты о фильмах "Обитель зла" с Миллой Йовович Сериалы, которые помогут отвлечься Сериалы, которые помогут отвлечься Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах Вы могли этого не знать: 15 интересных фактов о сериалах

На что жалуетесь?

Вернуться