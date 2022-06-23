25 любопытных и неожиданных фактов о сериале «Во все тяжкие»

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Сериальные снобы очень редко сходятся во мнении. Но в одном согласны, пожалуй, все: сериал «Во все тяжкие» — настоящий шедевр. Если вы заядлый сериаломан, то наверняка уже пересмотрели его раз или два и думаете, что всё о нем знаете. Но эта подборка фактов от пользователей Reddit доказывает, что он всё ещё может удивлять!
1. Текилу Zafiro Añejo в сериалах «Во все тяжкие»/«Лучше звоните Солу» придумали сценаристы, потому что они не смогли найти настоящий бренд для продакт-плейсмента из-за сцены, в которой несколько человек умирают, выпив ее.
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2. Персонажа Майка Эрмантраута создали, потому что Боб Оденкирк (Сол Гудман) был недоступен для одного из эпизодов «Во все тяжкие», так как ему нужно было сняться в сериале «Как я встретил вашу маму».
3. Команде «Во все тяжкие» предложили 75 миллионов долларов за производство трех дополнительных серий после финального сезона. Сообщается, что эта сумма была больше, чем вся прибыль, которую они получили за пять лет. Команда отказалась, заявив, что последние серии не нуждаются в дополнении.
4. Джонатан Бэнкс, Майк Эрмантраут из «Во все тяжкие», снялся в социальной рекламе 70-х годов под названием «Фильм Линды о менструации».
5. Владельцам дома, в котором снимали «Во все тяжкие», пришлось построить двухметровый забор из кованого железа, чтобы люди не швыряли пиццу на крышу их гаража.
6. Винс Гиллиган сильно пожалел о том, что добавил пулемет в последний сезон «Во все тяжкие». Написать убедительное объяснение для его использования оказалось настолько сложно, что он чуть не отказался от этого сюжетного поворота.
7. Для эпизода «Озимандия» продюсеры сериала получили специальное разрешение от голливудских гильдий отложить титры (которые обычно появляются после вступления) до 19 минут после начала эпизода, чтобы сохранить эффект начальной сцены.
8. Спустя 4 месяца после того, как житель Флориды Райан Ли Кэрролл выиграл в конкурсе встречу с актерами сериала «Во все тяжкие», у него нашли синтетическую марихуану на сумму 1 миллион долларов и предъявили ему обвинение в распространении наркотиков. Также у мужчины изъяли сувенирный защитный костюм, подписанный актерами сериала.
9. После того, как в сериале «Во все тяжкие» показали голубой метамфетамин, настоящие наркоторговцы тоже стали делать его голубым, подражая сериалу.
10. В эпизоде «Озимандия» есть сцена в туалете на заправке, в которой малышка Холли, похищенная Уолтом, плачет и зовет маму. Этого не было в сценарии, но Брайан Крэнстон подыграл девочке. В этот момент Уолт должен был просто посмотреть на Холли и самостоятельно осознать, что он должен вернуть ее Скайлер.
11. Пицца, которую Уолт в гневе швыряет на крышу своего дома, была настоящей, и Брайан Крэнстон справился с задачей с первого дубля.
12. Два преданных поклонника сериала создали фильм с незамысловатым названием «Во все тяжкие: фильм», в котором весь сериал сжали до двухчасового художественного фильма.
13. У сериала «Во все тяжкие» есть покадровый испанский римейк под названием «Метастазы». Он рассказывает о Уолтере Бланко, школьном учителе химии из Боготы, Колумбия, который объединяется со своим бывшим учеником Хосе, чтобы начать готовить метамфетамин.
14. Пиво Schraderbrau, которое варил Хэнк Шредер в сериале, действительно существует. Актер Дин Норрис помог запустить его в 2019 году.
15. Город Альбукерке устроил похороны Уолтера Уайта, чтобы отпраздновать финал сериала «Во все тяжкие».
16. Залпом посмотрев «Во все тяжкие», Энтони Хопкинс написал Брайану Крэнстону письмо, в котором, среди прочего, сказал: «Ваша игра в роли Уолтера Уайта была лучшей из всех, что я видел в жизни».
17. Райан Джонсон был режиссером как всеми раскритикованного «Последнего джедая», так и эпизода «Во все тяжкие» «Озимандия», который считается одним из лучших эпизодов в истории телевидения.
18. Джордж Р. Р. Мартин, автор «Песни льда и огня» и сценарист «Игры престолов», назвал «Во все тяжкие» «потрясающим» сериалом и отметил, что «Уолтер Уайт — больший монстр, чем кто-либо в Вестеросе», а затем сказал, что это сподвигло его придумать персонажа для будущих книг, чтобы «исправить это».
19. AMC разрешил сценаристам «Во все тяжкие» использовать слово «f*ck» только один раз за сезон, что привело к продолжительным дискуссиям на тему того, в какой именно момент использовать это «f*ck». Поскольку пилотный эпизод был независимым, в нем слово употребили кучу раз.
20. HBO, Showtime и FX отказались от сериала «Во все тяжкие».
21. Уолт-младший ни разу не пересекся с Джесси за все 62 эпизода сериала «Во все тяжкие».
22. У Джанкарло Эспозито, сыгравшего злодея Густаво Фринга, был настолько плохой испанский акцент, что некоторые носители языка описывали его как «звук ногтей, царапающих школьную доску».
23. На DVD последнего сезона есть альтернативный финал сериала. В нем Брайан Крэнстон в роли Хэла, своего персонажа из сериала «Малкольм в центре внимания», просыпается от кошмара, который и был событиями сериала «Во все тяжкие».
24. Управление по борьбе с наркотиками научило Брайана Крэнстона делать мет для сериала «Во все тяжкие».
25. Создатели «Во все тяжкие» изначально опасались брать Брайана Крэнстона на роль Уолтера Уайта и поэтому предложили роль Джону Кьюсаку и Мэтью Бродерику, но оба отказались.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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