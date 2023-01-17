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Калужский губернатор оплатил издержки гимнаста, отстранённого за букву "Z" на форме

Калужский губернатор оплатил издержки гимнаста, отстранённого за букву "Z" на форме

Автор:
17 января 2023 15:34
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гимнаст   губернатор   дисциплинарная комиссия   калужская область   судебные издерки   
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Сообщается, что глава региона перевёл спортсмену 2 тысячи франков со своего счёта.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выплатил судебные издержки гимнаста Ивана Куляка, который 17 мая был отстранён от международных соревнований за приклеенную на футболку букву "Z".

Шапша с собственного счёта перевёл 2 тысячи франков (148 тыс. рублей), которые должен был возместить Куляк по решению дисциплинарного комитета Международной федерации гимнастики, передаёт РИАН.

"Давай, поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить, и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой", - сказал губернатор на личной встрече со спортсменом.

Напомним, в марте прошлого года 20-летний гимнаст вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой "Z" на форме. Спустя месяц, 18 мая, дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила спортсмена от участия в международных соревнованиях на год.

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Метки: видео   гимнаст   губернатор   дисциплинарная комиссия   калужская область   судебные издерки   
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3  комментария
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5k
sedoisever Минуту назад
А где-то в этих европендосиях законодательно утверждён запрет на какие-то конкретные буквы?
Просветите, кто в курсе.
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3k
Александр Едигаров 2 минуты назад
Теперь второй вопрос.
Откуда у губернатора свои 2 тыс франков.
Хотя это такие мелочи для его уровня. Забудем)
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1k
Потому что я Алёша 19 минут назад
А говорят любовь за деньги не купишь... Да он просто душка!
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