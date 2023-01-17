Калужский губернатор оплатил издержки гимнаста, отстранённого за букву "Z" на форме

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выплатил судебные издержки гимнаста Ивана Куляка, который 17 мая был отстранён от международных соревнований за приклеенную на футболку букву "Z".



Шапша с собственного счёта перевёл 2 тысячи франков (148 тыс. рублей), которые должен был возместить Куляк по решению дисциплинарного комитета Международной федерации гимнастики, передаёт РИАН.



"Давай, поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить, и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой", - сказал губернатор на личной встрече со спортсменом.