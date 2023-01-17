Говорящая с призраками: медсестра переквалифицировалась в экстрасенса, но стоит ли ей верить?

Миловидная женщина средних лет ничем особым не выделяется на фоне других. Тогда как многодетная мать и квалифицированный медицинский работник утверждает, что обладает особым даром: она видит призраков.
Многие медики, которым довелось поработать в хосписах, домах пожилого человека или реанимации, а также в морге, могут рассказать пару историй о необъяснимых явлениях, случившихся с ними на работе. Ведь такие места, пропитанные болью, страданием и смертью, обладают особой энергетикой. А ещё больше предпочитает молчать о странностях или не замечать их.
Салли замечала за собой необычные способности – видеть размытые прозрачные фигуры с юных лет. Но списывала видения на подростковую впечатлительность и предпочитала не углубляться в это.
Тем более что в жизнь девушки вскоре после получения диплома медсестры пришла любовь. Салли вышла замуж, в семье один за другим родилось трое детей. Впрочем, семейная жизнь не задалась, и в 40 лет женщина развелась с мужем, уйдя в свободное плавание.
Чтобы прокормить детей и себя, она возобновила профессиональную деятельность. Дипломированную медсестру без проблем взяли в Университетскую клинику Люихаема. Тогда-то и начались странности. Уже в первый рабочий день Кадмор увидела растерянный призрак молодой девушки, скончавшейся пару часов назад. Она подошла к Салли и спросила, что ей делать. Но медсестра потеряла дар речи от шока. Ведь как медик она не могла допустить самой возможности существования всего этого потустороннего мира.
Женщина работала в реанимационном отделении и заметила, что ощущает признаки ухудшения состояния пациента и моменты, когда людям особенно остро необходима помощь.
Ещё она стала видеть ауры. У разных людей они тоже разные. Но если в ореоле появляется красный или чёрный цвет, то это значит, что дни человека сочтены. Случалось так, что пациент ощущал улучшение самочувствия и прилив сил. Но Салли понимала, что это только короткий миг, который послан для того, чтобы проститься с родными.
Самым сложным стало видеть, как умирают дети. Женщина заметила, что когда из жизни уходят взрослые, то это происходит в одиночестве. А к детям приходит какая-то странная сущность:
Однажды я вошла в палату к своей маленькой пациентке и увидела, как над ней склонилась тёмная фигура без чётких очертаний. Кажется, у неё было много рук и ног. Оно обняло ребёнка, и в этот миг аура вокруг девочки исчезла. Потом фигура просто поплыла сквозь стену... Я думаю, что это была смерть.
Эта сцена стала для неё точкой невозврата. Она поняла, что не сможет дальше работать в медицине. Ведь фактически в большинстве случаев не спасала жизни, а лишь оттягивала неизбежное.
И Кадмор решила переквалифицироваться в экстрасенсы. Надо сказать, вполне успешно, поскольку довольно скоро стала известной медийной личностью и наработала свою обширную клиентуру. Салли даже помогла полиции в поисках пожилой женщины. Старушка с деменцией ушла из дома и пропала. Экстрасенс смогла установить с ней связь и даже указала на карте дом, в котором находилась пропавшая.
У женщины есть свои почитатели. И хейтеров тоже немало, ведь мир потустороннего – явление очень спорное. И этим пользуется масса мошенников, играющих на чувствах доверчивых и зачастую деморализованных или раздавленных горем людей.
А вы верите в дар Кадмор? Или она тоже просто талантливая мошенница, обладающая лишь хорошим знанием психологии?
Источник:
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