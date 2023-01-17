Говорящая с призраками: медсестра переквалифицировалась в экстрасенса, но стоит ли ей верить?

Салли замечала за собой необычные способности – видеть размытые прозрачные фигуры с юных лет. Но списывала видения на подростковую впечатлительность и предпочитала не углубляться в это.

Тем более что в жизнь девушки вскоре после получения диплома медсестры пришла любовь. Салли вышла замуж, в семье один за другим родилось трое детей. Впрочем, семейная жизнь не задалась, и в 40 лет женщина развелась с мужем, уйдя в свободное плавание.