10 сцен из фильмов, эффекты в которых, казалось бы, сделаны на компьютере, но на самом деле нет

Даже в пропитанных насквозь компьютерными спецэффектами блокбастерах по сей день находится место использованию практических, а не цифровых трюков, с помощью которых авторы фильмов создают магию на экране. Иногда можно даже сперва не поверить в то, что определённые сцены сняты не на зелёном фоне, а с помощью грима, специальных костюмов, накладок, скульптур и реально построенных декораций.

Так уж получается, что зрители больше уважают фильмы с использованием практических эффектов и радуются, узнавая, что в их любимых фильмах большая часть визуальных ухищрений сделана не с помощью CGI, а как бы натурально. И мы готовы приятно удивить поклонников этих 10 картин — они как раз относятся к этой благородной категории.

Искажённый Т-1000 в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991)