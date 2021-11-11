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10 сцен из фильмов, эффекты в которых, казалось бы, сделаны на компьютере, но на самом деле нет

10 сцен из фильмов, эффекты в которых, казалось бы, сделаны на компьютере, но на самом деле нет (12 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 09:26
Сообщество : Кино
Метки: за кадром   кино   спецэффекты   съемка   фильм   фото   
6754
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Вот какие сцены в этих фильмах были сняты без участия специалистов по компьютерным спецэффектам, хотя казалось бы!

Даже в пропитанных насквозь компьютерными спецэффектами блокбастерах по сей день находится место использованию практических, а не цифровых трюков, с помощью которых авторы фильмов создают магию на экране. Иногда можно даже сперва не поверить в то, что определённые сцены сняты не на зелёном фоне, а с помощью грима, специальных костюмов, накладок, скульптур и реально построенных декораций.

Так уж получается, что зрители больше уважают фильмы с использованием практических эффектов и радуются, узнавая, что в их любимых фильмах большая часть визуальных ухищрений сделана не с помощью CGI, а как бы натурально. И мы готовы приятно удивить поклонников этих 10 картин — они как раз относятся к этой благородной категории.

Искажённый Т-1000 в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Сейчас такие эффекты наверняка бы сделали с помощью компьютера, как и поступали в новых частях «Терминатора», но в начале 90-х использование вот таких скульптур помогало реализовать задумку куда реалистичнее.


Сцена в кафе из фильма «Начало» (2010)

Разлетающиеся палатки с овощами и фруктами были красиво замедлены для фильма, но съёмочная группа ничего не рисовала, а действительно организовала серию мини-взрывов прямо на улице.


Использование форсированной перспективы в фильме «Властелин колец»

Можно было предположить, что актёров снимают отдельно, а потом накладывают фрагменты друг на друга, регулируя размеры, что вполне реально. Но здесь используется хитрая техника, при которой один актёр находится гораздо дальше от камеры, чем другой, хотя зрителям так вовсе не кажется.


Та же техника в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004)

Существует видео, на котором режиссёр фильма Мишель Гондри самолично объясняет, как снималась эта сцена.


Левитирующий грузовик в фильме «Тор 2» (2013)

Зачем что-то рисовать, если можно использовать мощную гидравлическую установку и «насадить» на неё реальный грузовик? Ведь так кадр выглядит гораздо натуралистичнее.


Монстры в фильме «Хижина в лесу» (2011)


В фильме показано два десятка самых разных монстров, и большая их часть появилась на свет с помощью грима и костюмов. В частности этот жуткий водяной.


Человек-в-горошек из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)


Даже в 2021 году подобные эффекты могут делать не на компьютере, а с помощью сложных накладок на лицо актёра. В данном случае это на себе испытал Дэвид Дастмалчян.


Тётушка Мардж в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

Актрису Пэм Феррис одели в огромный костюм раздутой Марджори Дурсль и с помощью тросов поднимали её в воздух для съёмок моментов, где она улетает ввысь.


Настоящие белки в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)


Для съёмок сцены использовались искусственные белки для массовки и 40 реальных специально обученных грызунов. Они на самом деле разбивали грецкие орехи и коллективно нападали на героиню.



Бросок Рипли в фильме «Чужой: Воскрешение» (1997)

Сцену, где героиня попадает баскетбольным мячом в корзину с порядочного расстояния, да ещё и стоя к ней спиной, изначально планировали отредактировать с помощью компьютера. Мол, ты просто брось, а мы потом цифровым способом откорректируем полёт мяча. Но Сигурни Уивер настояла на том, что сама справится и действительно попала в цель, причём не с двухсотой попытки, а с… шестой.

Актёр Рон Перлман, стоящий на заднем плане, настолько не ожидал такого, что чуть не испортил кадр, сменив недоброжелательное выражение лица своего персонажа на нехарактерную для него улыбку.

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Метки: за кадром   кино   спецэффекты   съемка   фильм   фото   
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68k
Пётровыч 2 часа назад
Тоже не графика, редакторами лишь тросы убрали.
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321
KVadik Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
bumtester Час назад
Образ шарлиз терон в фильме монстр - тоже никаких спецэффектов
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19k
shevanez 2 часа назад
.Удивительно, что при всей масштабности и дороговизне фильма во «Вспомнить все» есть лишь один серьезный компьютерный спецэффект.
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1k
Анна Анна 4 часа назад
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