Самые обидные и нелепые смерти в истории

Карл II (он же Карл Злой) был правителем Наварры. Тип был тот еще, и любил, что называется, переобуваться в воздухе, переходя от одной стороны к другой во время Столетней войны между Англией и Францией.

Видимо, он изрядно утомил общественность такой манерой поведения. В результате которой и был свержен. В 1387 году Карлу случилось серьезно заболеть. И он велел служанкам оборачивать его простыней, пропитанной спиртом: это на некоторое время облегчало страдания бывшего короля. Одна женщина заметила торчащую из ткани нить. И решила прижечь ее свечой, чтобы ниточка не вылезла и не испортила постельную принадлежность. Результат – превратившийся в живой факел Карл. Хотя, зная его характер, не исключено, что служанка сделала это намеренно.