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Самые обидные и нелепые смерти в истории

Самые обидные и нелепые смерти в истории

Автор:
31 августа 2022 11:19
Сообщество : Факты
Метки: гибель   интересно   история   нелепо   пример   случайность   смерть   
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Лёгкую смерть можно считать подарком судьбы. Люди представляют её по-разному: во время совершения героического подвига, от старости в окружении любящей семьи и не только.

Но в истории есть примеры гибели, которая была до обидного нелепой и стала объектом бесконечного количества шуток.


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Некоторые бойцы арены были не героями, а преступниками, для которых стать гладиатором значило еще немного пожить. И погибнуть более или менее красивой, а не позорной смертью.


Но не все горели желанием так завершить земной путь. Сохранилось повествование Сенеки о неизвестном  гладиаторе, который не захотел идти на арену и погибать на потеху публике. И свел счеты с жизнью весьма своеобразным способом: отлучился якобы по нужде и задушил себя губкой, которую использовали для очищения заднего прохода.


Жан-Батист Люлли – известный композитор XVII века был невероятно предан музыке. И она же его погубила. Как-то в 1867 году он дирижировал своим произведением и случайно поранил палочкой ногу. А, в соответствии с тенденциями того времени, палочка была  совсем не такая символическая как сегодня. Скорее дубинка. Пошло заражение, переросшее в гангрену. Ампутировать ногу Люлли не позволил и скончался 22 марта 1867 года.


Карл II (он же Карл Злой) был правителем Наварры. Тип был тот еще, и любил, что называется, переобуваться в воздухе, переходя от одной стороны к другой во время Столетней войны между Англией и Францией.

Видимо, он изрядно утомил общественность такой манерой поведения. В результате которой и был свержен. В 1387 году Карлу случилось серьезно заболеть. И он велел служанкам оборачивать его простыней, пропитанной спиртом: это на некоторое время облегчало страдания бывшего короля. Одна женщина заметила торчащую из ткани нить. И решила прижечь ее свечой, чтобы ниточка не вылезла и не испортила постельную принадлежность. Результат – превратившийся в живой факел Карл. Хотя, зная его характер, не исключено, что служанка  сделала это намеренно.


В результате предательства в далеком 892 году Сигурд Могучий убил Маэла Бригта. Мужчины были ярлами – племенными шотландскими вождями и планировали в битве выяснить, что круче.

Довольный победой Сигурд прихватил голову соперника, приторочил ее к седлу и отправился домой. Но, видимо, обозленный дух Маэла витал где-то поблизости и был так оскорблен нечестной победой, что сумел отомстить. Бригта не просто так прозвали Торчащим Зубом. И выпирающими клыками голова задела Сигурда, процарапав кожу до крови. Началось заражение, и через несколько дней мучений нечестный ярл скончался.


Говернер Моррис вошел в историю как человек, активно работавший над написанием Конституции США. В частности, тех разделов документа, которые касались отмены рабства.


Мужчина страдал от закупорки мочевыводящих путей. Врачи оказались бессильны перед этим недугом. И Говернер пытался облегчить состояние своими силами доступными способами. Как-то ему стало настолько больно и тяжело, что он выдернул китовый ус из корсета своей супруги и засунул пластинку в мочеиспускательный канал. В итоге повредил ткани пениса и вскоре скончался от некроза.

А какие случаи глупых, обидных и нелепых смертей знаете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гибель   интересно   история   нелепо   пример   случайность   смерть   
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